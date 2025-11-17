Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoMontenegro
Stadion Pod Goricom
team-logoKroatien
Hier live sehen!
GOAL

Wer zeigt / überträgt Kroatien in Montenegro heute im Live Stream und live im TV?

Kroatien ist heute im Rahmen der WM-Qualifikation in Montenegro zu Gast. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Montag, den 17. November, trifft Montenegro am 10. Spieltag der WM-Qualifikation auf Kroatien. Die Partie in der Gruppe L beginnt um 20.45 Uhr im Gradski Stadion Podgorica in Podgorica. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Kroatien in Montenegro heute im Live Stream und live im TV?

DAZNHier ansehen

DAZN zeigt das Spiel zwischen Montenegro und Kroatien heute exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 2 startet die TV-Übertragung der Partie um 20.35 Uhr. Kommentiert wird das Spiel am Abend von Jan-Lucas Krenzer.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option das WM-Qualifikationsspiel live und in voller Länge im Livestream zu erleben. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App und auf der DAZN-Website. 

Anstoßzeit Montenegro gegen Kroatien

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. L
Stadion Pod Goricom

Montenegro vs. Kroatien: Aufstellungen

Montenegro vs Kroatien Aufstellungen

MontenegroHome team crest

4-3-1-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestCRO
13
I. Nikic
5
S. Rubezic
6
M. Tuci
23
A. Marusic
7
M. Vesovic
10
S. Jovetic
19
S. Loncar
21
A. Bulatovic
8
M. Jankovic
9
N. Krstovic
20
M. Osmajic
1
D. Livakovic
5
D. Caleta-Car
4
J. Gvardiol
6
J. Sutalo
18
K. Jakic
13
N. Vlasic
14
I. Perisic
15
M. Pasalic
20
F. Ivanovic
8
N. Moro
21
I. Matanovic

4-2-3-1

CROAway team crest

MTN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Vucinic

CRO
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Z. Dalic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Montenegro

Neun Punkte hat Montenegro derzeit auf dem Punktekonto und liegt damit in der Gruppe L auf Tabellenplatz vier. Der Abstand auf die zweitplatzierten Tschechen ist schon zu groß, sodass die heutigen Hausherren keinerlei Chance mehr haben sich ein Ticket für die WM zu sichern.

Zuletzt konnte Montenegro in der WM-Qualifikation ein Erfolgserlebnis feiern. Gegen Gibraltar gewann das Team von Mirko Vucinic mit 2:1. Das Hinspiel gegen Kroatien verlor Montenegro, allerdings noch unter Vucinics Vorgänger, mit 0:4. 

News über Kroatien

Die Kroaten stehen souverän mit 19 Punkten an der Spitze der Gruppe L. Luka Modric und Co. liegen aktuell sechs Punkte vor dem ärgsten Verfolger Tschechien und ist somit bereits vorzeitig für die WM qualifiziert.

Zuletzt siegte Kroatien am vergangenen Freitag mit 3:1 gegen Färöer. Nach acht Spielen sind die heutigen Gäste in der WM-Qualifikation damit weiter ungeschlagen. 

kroatien gibraltar wm qualigetty

Form

MTN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/12
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

CRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/1
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

MTN

Letztes Spiel

CRO

0

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

0

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
1/1
Beide Teams haben getroffen
0/1

Montenegro vs. Kroatien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0