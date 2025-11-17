Am heutigen Montag, den 17. November, trifft Montenegro am 10. Spieltag der WM-Qualifikation auf Kroatien. Die Partie in der Gruppe L beginnt um 20.45 Uhr im Gradski Stadion Podgorica in Podgorica.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt / überträgt Kroatien in Montenegro heute im Live Stream und live im TV?
|DAZN
|Hier ansehen
DAZN zeigt das Spiel zwischen Montenegro und Kroatien heute exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 2 startet die TV-Übertragung der Partie um 20.35 Uhr. Kommentiert wird das Spiel am Abend von Jan-Lucas Krenzer.
Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option das WM-Qualifikationsspiel live und in voller Länge im Livestream zu erleben. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App und auf der DAZN-Website.
Anstoßzeit Montenegro gegen Kroatien
Montenegro vs. Kroatien: Aufstellungen
News über Montenegro
Neun Punkte hat Montenegro derzeit auf dem Punktekonto und liegt damit in der Gruppe L auf Tabellenplatz vier. Der Abstand auf die zweitplatzierten Tschechen ist schon zu groß, sodass die heutigen Hausherren keinerlei Chance mehr haben sich ein Ticket für die WM zu sichern.
Zuletzt konnte Montenegro in der WM-Qualifikation ein Erfolgserlebnis feiern. Gegen Gibraltar gewann das Team von Mirko Vucinic mit 2:1. Das Hinspiel gegen Kroatien verlor Montenegro, allerdings noch unter Vucinics Vorgänger, mit 0:4.
News über Kroatien
Die Kroaten stehen souverän mit 19 Punkten an der Spitze der Gruppe L. Luka Modric und Co. liegen aktuell sechs Punkte vor dem ärgsten Verfolger Tschechien und ist somit bereits vorzeitig für die WM qualifiziert.
Zuletzt siegte Kroatien am vergangenen Freitag mit 3:1 gegen Färöer. Nach acht Spielen sind die heutigen Gäste in der WM-Qualifikation damit weiter ungeschlagen.
getty