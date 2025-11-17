Am heutigen Montag, den 17. November, trifft Montenegro am 10. Spieltag der WM-Qualifikation auf Kroatien. Die Partie in der Gruppe L beginnt um 20.45 Uhr im Gradski Stadion Podgorica in Podgorica.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Kroatien in Montenegro heute im Live Stream und live im TV?

DAZN zeigt das Spiel zwischen Montenegro und Kroatien heute exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 2 startet die TV-Übertragung der Partie um 20.35 Uhr. Kommentiert wird das Spiel am Abend von Jan-Lucas Krenzer.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option das WM-Qualifikationsspiel live und in voller Länge im Livestream zu erleben. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App und auf der DAZN-Website.

Anstoßzeit Montenegro gegen Kroatien

Montenegro vs. Kroatien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Montenegro

Neun Punkte hat Montenegro derzeit auf dem Punktekonto und liegt damit in der Gruppe L auf Tabellenplatz vier. Der Abstand auf die zweitplatzierten Tschechen ist schon zu groß, sodass die heutigen Hausherren keinerlei Chance mehr haben sich ein Ticket für die WM zu sichern.

Zuletzt konnte Montenegro in der WM-Qualifikation ein Erfolgserlebnis feiern. Gegen Gibraltar gewann das Team von Mirko Vucinic mit 2:1. Das Hinspiel gegen Kroatien verlor Montenegro, allerdings noch unter Vucinics Vorgänger, mit 0:4.

News über Kroatien

Die Kroaten stehen souverän mit 19 Punkten an der Spitze der Gruppe L. Luka Modric und Co. liegen aktuell sechs Punkte vor dem ärgsten Verfolger Tschechien und ist somit bereits vorzeitig für die WM qualifiziert.

Zuletzt siegte Kroatien am vergangenen Freitag mit 3:1 gegen Färöer. Nach acht Spielen sind die heutigen Gäste in der WM-Qualifikation damit weiter ungeschlagen.

getty

Form

Bilanz direkte Duelle

MTN Letztes Spiel CRO 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Kroatien 4 - 0 Montenegro 0 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Montenegro vs. Kroatien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.