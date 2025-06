Bei der Klub-WM treffen heute am 2. Gruppenspieltag Juventus Turin und Wydad Casablanca aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 22. Juni trifft Juventus Turin bei der Klub-WM auf Wydad Casablanca. Die Partie in der Gruppe G startet um 18 Uhr im Lincoln Financial Field in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Wydad Casablanca heute im Live Stream und live im TV?

DAZN zeigt die Partie zwischen Juventus Turin und Wydad Casablanca heute exklusiv - und das kostenlos! Der Sender zeigt nämliche alle Partien der Klub-WM kostenfrei im TV und Livestream.

Pünktlich zum Anpfiff um 18 Uhr überträgt DAZN das Duell live. Kommentiert wird das Gruppenspiel heute von Carsten Fuß. Den Livestream des Senders findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser. Ihr benötigt lediglich einen kostenlosen DAZN-Account für den Zugriff auf die Übertragung des TV-Senders.

Anstoßzeit Juventus FC vs. Wydad Casablanca

Juventus FC vs. Wydad Casablanca: Aufstellungen

News über Juventus FC

Juventus Turin führt die Gruppe G aktuell an. Am 1. Spieltag hatte das Team von Igor Tudor keinerlei Probleme mit Al-Ain. Gegen das Team, das zu Hause in der UAE Pro League antritt, gewann Juventus Turin mit 5:0.

Mit einem Sieg am heutigen Tag können die Italiener den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen. Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es dann in der Gruppe G zum Spitzenspiel gegen Manchester City.

News über Wydad Casablanca

Wydad Casablanca musste zum Auftakt der Klub-WM eine Niederlage einstecken. Gegen Manchester City verloren die Marokkaner mit 0:2. In der Tabelle liegt Wyad Casablanca damit derzeit mit null Zählern auf Rang drei. Wyad Casablanca benötigt somit dringend Punkte, um eine Chance auf das Weiterkommen bei der Klub-WM zu wahren.

Juventus FC vs. Wydad Casablanca: Die Tabellen

