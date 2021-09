Wer zeigt / überträgt Joshua vs. Usyk live im TV und LIVE-STREAM?

Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua verteidigt seine Titel. Wir verraten Euch, wie Ihr den Fight live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Let's get ready to rumble! Am kommenden Samstag, 25. September , steigt das Box-Event des Jahres . Anthony Joshua , Weltmeister im Schwergewicht der vier wichtigsten Verbände IBF, IBO, WBA und WBO , verteidigt seine Titel gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk .

Für Joshua ist es der erste Kampf seit dem 1 2. Dezember 2020 . Damals besiegte er Kubrat Pulev durch K.o. in der 9. Runde . Joshua hat gegen Usyk ein Heimspiel. Der Fight findet im Tottenham Hotspur Stadium in London statt. Im Stadion des gleichnamigen Premier-League-Klubs werden über 60.000 Zuschauer ihren Lokalhelden anfeuern. Die Karten für das Event waren schnell vergriffen.

Mit dem Beginn des Hauptkampfes ist nicht vor 23 Uhr zu rechnen, zuvor finden ab 19 Uhr bereits einige weitere Kämpfe statt.

Usyk steht vor dem größten Kampf seiner Karriere. Der ehemalige Cruisergewichts-Weltmeister aus der Ukraine stieg erst 2019 ins Schwergewicht auf. In seinen bisherigen zwei Kämpfen in dieser Gewichtsklasse feierte er zwei Siege, als Profiboxer ist der ehemalige Olympiasieger noch ungeschlagen.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer den Mega-Fight Abend live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Kampf: Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk Datum : 25. September 2021

: 25. September 2021 Uhrzeit: 23 Uhr

23 Uhr Ort: Tottenham Hotspur Stadium | London | Großbritannien

Wer zeigt / überträgt Joshua vs. Usyk im TV und LIVE-STREAM?

Der Kampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk wird mit großer Spannung erwartet. Wenn Ihr Euch das Spektakel live ansehen wollt, haben wir die richtigen Informationen für Euch.

Zuerst gibt es allerdings eine schlechte Nachricht. In Deutschland wird der Fight nicht im Free-TV übertragen.

Wer zeigt / überträgt Joshua vs. Usyk im TV

Auf eine schlechte Nachricht folgt meist eine gute - und hier ist sie auch schon! Die Übertragungsrechte an dem Kampf hat sich DAZN gesichert. Obwohl der Streamingdienst den Kampf ausschließlich im LIVE-STREAM zeigt, könnt Ihr ihn dennoch auf Eurem TV-Gerät verfolgen.

Mit der kostenlosen App des Streamingdienstes ist es nämlich möglich, sich den Kampf auf dem Smart-TV anzusehen. Die DAZN-App findet Ihr im App-Store Eures TV-Gerätes.

Wer zeigt / überträgt Joshua vs. Usyk im Livestream

Wie bereits beschrieben, ist DAZN für die Live-Übertragung des Kampfes zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk verantwortlich. Die Berichterstattung beginnt bereits um 19 Uhr mit der Übertragung der Vorkämpfe. Folgendes DAZN-Team ist für Euch im Einsatz:

Kommentator (Vorkämpfe): Mark Bergmann

Mark Bergmann Experte (Vorkämpfe): Sebastian Hackl

Sebastian Hackl Kommentator (Hauptkampf): Uli Hebel

Uli Hebel Experten (Hauptkampf): Bernd Bönte und Andreas Selak

Grundsätzlich könnt Ihr DAZN nur mit einem kostenpflichtigen Abo sehen. Wenn Ihr noch nicht DAZN-Kunde seid, könnt Ihr den Fight am kommenden Samstag sogar kostenlos sehen. Neukunden können den Streamingdienst noch bis Ende September kostenlos testen. Danach seid Ihr nicht verpflichtet, weiter DAZN zu sehen, da Ihr das Abo jederzeit kündigen könnt.

Ihr könnt danach aber auch zwischen einem Jahresabo für 149,99 Euro oder einem monatlichen Abo für jeweils 14,99 Euro auswählen.

Mit diesen seht Ihr neben den besten Boxkämpfen des Jahres beispielsweise auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie jede Menge weiteren Live-Fußball, sei es aus der Champions League, Primera Division, Serie A oder Ligue 1.

Habt ihr Euch den Probemonat oder ein DAZN-Abonnement gesichert? Dann könnt ihr mithilfe der kostenlosen DAZN-App loslegen. Die App ist mit allen Apple- und Android-Geräten kompatibel und auf vielen verschiedenen Endgeräten nutzbar. Die komplette Liste findet Ihr hier .

