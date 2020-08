Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live? So wird die Europa League übertragen

Viertelfinale in der Europa League: Inter Mailand trifft auf Bayer Leverkusen. Goal erklärt, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Im Viertelfinale der trifft am Montag (10. August) auf . Das Spiel wird um 21 Uhr in Düsseldorf angepfiffen.

Das Europa-League-Turnier in hat begonnen. Aufgrund der Corona-Krise wird die Euro League in verkürzter Version ausgetragen, pro Runde gibt es nur noch ein K.o.-Spiel. Die Werkself hat eine vergleichsweise einfache Anreise: Man muss nur ein paar Kilometer fahren, bis man in der Arena von ankommt. Dort steigt ein echtes Topspiel, einen Favoriten gibt es nicht. Leverkusen setzte sich im Achtelfinale gegen die Glasgow durch, Inter Mailand konnte den bezwingen.

In diesem Artikel erfahrt ihr, wer Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Die Details

Wettbewerb UEFA Europa League (Viertelfinale) Datum Montag, 10. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Merkur Spielarena, Düsseldorf

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungsrechte

Das Topspiel möchte sich kein Fußball-Fan entgehen lassen. Viele von Euch wären unter normalen Umständen sicherlich ins Stadion gegangen und hätten sich das Spiel vor Ort angeschaut. Ihr fragt Euch bestimmt, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Um das zu beantworten, muss man zunächst verstehen, wer die Übertragungsrechte an der Euro League hält. Der Streamingdienst DAZN überträgt jedes Spiel live und in voller Länge, so auch die heutige Partie. Pro Spieltag darf TVNOW, der Streamingdienst von RTL, auch ein Spiel zeigen.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Der Privatsender RTL darf sich pro Spieltag eine Partie aussuchen, die man überträgt. Da Leverkusen der einzig verbliebene deutsche Verein ist, fällt die Wahl natürlich auf die Partie gegen Inter Mailand. RTL geht ab 20.15 Uhr auf Sendung, Laura Wontorra modiert zusammen mit Roman Weidenfeller. Am Mikrophon sitzen Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

Die andere Möglichkeit, Bayer gegen Inter sehen zu können, ist über einen LIVE-STREAM. Sowohl DAZN als auch TVNOW übertragen das Match über die volle Distanz. Was genau DAZN ist und wie Ihr das Spiel im Stream trotzdem über Euren Fernseher gucken könnt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM? Die Europa League auf DAZN

DAZN geht am Montag ab 20.45 Uhr auf Sendung. Guido Hüsgen moderiert den Vorbericht für Euch, ehe er an Kommentator Uli Hebel abgibt, der zusammen mit Experte Ralph Gunesch die Partie für Euch kommentiert. Um den Stream von DAZN sehen zu können, müsst Ihr das Portal abonniert haben. Seid Ihr allerdings Neukunde bei DAZN, dann ist der Stream für Euch kostenlos!

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM?

Am besten guckt Ihr die Übertragung über die App von DAZN, die es als kostenlosen Download für diverse Endgeräte gibt, zum Beispiel das Tablet, das Smartphone, den Laptop, die PlayStation 4, die X-Box oder den Amazon Fire-TV-Stick. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch registrieren – und schon kann’s losgehen. Alternativ könnt Ihr auch einfach auf diesen Link klicken und DAZN im Browser aufrufen.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM?

Hier haben wir alle wichtigen Links zum Download der App:

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Smart TV

Ihr habt einen Smart-TV? Perfekt, dann könnt Ihr die Europa League ganz entspannt über den TV sehen. Meistens ist die DAZN-App schon auf dem Smart-TV installiert. Falls Ihr ein herkömmliches TV-Gerät besitzt, ist das auch kein Problem. Schließt einfach den Laptop oder die Konsole mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher an und genießt die Liveübertragung auf dem großen Bildschirm!

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM?

Der hauseigene Streamingdienst von RTL, TVNOW, überträgt das Spiel auch in voller Länge. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. TVNOW kostet monatlich 4,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Ähnlich wie bei DAZN gibt es auch bei TVNOW den ersten Monat gratis. Alles weitere zu TVNOW findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Die Highlights

Ihr habt am Montagabend keine Zeit? Kein Problem, DAZN lädt alle Highlights der Euro League schon kurz nach dem Abpfiff hoch. Wer möchte, kann sich sogar das gesamte Spiel im Re-Live gönnen.

Über den Gratismonat könnt Ihr das Match kostenlos sehen, darüber hinaus auch alle anderen Spiele der und Europa League, die in den kommenden Tagen von DAZN übertragen werden. Neben dem Fußball hat das Portal auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis im Programm. Nach dem Gratismonat kostet DAZN monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live? Die Europa League im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr sucht eine passende Alternative zum LIVE-STREAM? Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal versorgt Euch in Sekundenschnelle mit den wichtigsten Informationen zum Spiel. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken – schaut mal rein!

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Alle Übertragungen im Überblick