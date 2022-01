Der 20. Bundesligaspieltag dieser Saison steht an und Hoffenheim empfängt den BVB (Borussia Dortmund). Angepfiffen wird das Spitzenspiel am Samstag um 15.30 Uhr in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena.

Die Schwarz-Gelben um Superstar Erling Haaland hatten bereits vergangene Woche einen schweren Brocken vor der Brust - gegen den SC Freiburg konnte man über weite Strecken überzeugen und am Ende deutlich mit 5:1 gewinnen. Hoffenheim ist nach einer starken Hinrunde weit oben in der Tabelle und möchte dieses Standing heute mit einem Sieg gegen den Ruhrpott-Verein unterstreichen.

Im Hinspiel gewann der BVB denkbar knapp mit 3:2 gegen die TSG durch ein spätes Tor von Erling Haaland. Wird es heute ähnlich spannend? Hier erfahrt Ihr, welcher Sender die Begegnung LIVE zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE? Die Fakten zur Begegnung

Begegnung: Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund)

Wettbewerb: Bundesliga | 20. Spieltag | Saison 21/22

Datum: Samstag, 22. Januar 2022

Anpfiff: 15.30 Uhr

Ort: Sinsheim | Rhein-Neckar-Stadion

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE im TV? Alle Infos zur Übertragung im Pay-TV

Leider ist die Bundesliga im Free-TV zu einer absoluten Rarität geworden, weshalb auch die heutige Begegnung zwischen Hoffenheim und dem BVB nicht im Free-TV zu sehen sein wird!

Wer in dieser Saison die Bundesliga live sehen möchte, kommt nicht um DAZN und Sky herum - beide Sender teilen sich nämlich die Übertragungsrechte für die höchste deutsche Spielklasse.

Der Bezahlsender Sky übernimmt dabei die Übertragung aller am Samstag stattfindenden Partien sowie die englischen Wochen der Bundesliga.

Fans des Streaming-Riesen DAZN dürfen sich seit dieser Saison über noch mehr Bundesliga freuen - neben den Partien am Freitag überträgt der Sportsender nun auch die Sonntagsspiele live und in voller Länge.

Sky zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag: Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Pay-TV

Fans des BVB und der TSG Hoffenheim dürfen sich also über die Übertragung am Samstag auf Sky freuen!

Der Sportsender zeigt / überträgt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) live und in voller Länge. Auch in der Konferenz wird das Spiel immer wieder in Ausschnitten zu sehen sein.

Um das Spiel live auf Sky sehen zu können, müsst Ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abschließen. Über die Kosten dieser Mitgliedschaft könnt Ihr Euch hier informieren.

Die Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM sehen: Sky zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Internet

Was wir nun also sicher wissen, ist das Sky für die Übertragung des Topspiels zwischen den Sinsheimern und dem BVB verantwortlich ist. Doch wie sieht es mit der Übertragung im LIVE-STREAM aus? So viel bereits vorweg - auch diesen stellt Euch der Bezahlsender zur Verfügung!

Die Bundesliga live auf Sky Go und Sky Ticket: Sky zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Um die Bundesliga mit Sky im LIVE-STREAM zu sehen, müsst Ihr nicht unbedingt Sky-Kunde sein - dass ist seit dem Release der Plattform Sky Ticket wohl eine der besten Nachrichten für alle Bundesliga-Fans. Doch auch die hauseigene Streamingoption Sky Go hat seine Vorteile.

Wir stellen Euch beide Plattformen vor:

TSG vs. BVB im LIVE-STREAM auf...

...Sky Go:

keine Zusatzkosten

verfügbar auf Desktop, Handy, Tablet

Download im App Store

Download im Play Store

...Sky Ticket:

Monatsmitgliedschaft: 29,99€/Monat + jederzeit kündbar

Jahresmitgliedschaft: 12 Monate 24,99€/Monat (danach 29,99€/Monat + jederzeit kündbar)

verfügbar auf Desktop, Handy, Tablet, Spielekonsole, Smart-TV, TV-Stick, etc.

Download im App Store

Download im Play Store

Sky zeigt / überträgt Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn findet Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen beider Teams.

DAZN zeigt die Highlights der Bundesliga: Das ist die Highlight-Show auf DAZN

Solltet Ihr die Begegnung am Samstag verpassen, hat DAZN die Lösung parat: Der Streamingdienst zeigt die Highlights aller am Freitag und Samstag stattfindenden Begegnungen samstags ab 17.30 Uhr in einer linearen Highlight-Show.

Die Sendung wiederholt sich stündlich und ab 20.30 Uhr können Fans auch die besten Szenen des Topspiels am Samstagabend noch einmal sehen.

Die Mitgliedschaft bei DAZN ist bereits ab 14,99€ (Monatsabo + jederzeit kündbar) zu haben. Für einmalig 149,99€ kann die Jahresmitgliedschaft gebucht werden. Diese ist im Vergleich zum Monatsabo auf den Monat gerechnet etwas günstiger (ca. 12,50€ pro Monat).

Hoffenheim vs. BVB (Borussia Dortmund) im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen? GOAL macht's möglich

Neben der Übertragung im Pay-TV und LIVE-STREAM gibt es noch eine dritte Möglichkeit, nichts zu verpassen: GOAL stellt Euch einen kostenlosen Ergebnisticker zur Verfügung. Dieser hält Euch über die wichtigsten Ereignisse der Partie auf dem Laufenden.

Zum LIVE-TICKER

