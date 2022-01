Wer zeigt / überträgt Hertha BSC - Union Berlin live? Alles zum DFB-Pokal-Achtelfinale

Stadtderby zwischen zwei Bundesligisten! Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es am Mittwoch, den 19. Januar, um 20:45 Uhr zum Duell zwischen Hertha BSC und Union Berlin.

Am 20. November 2021 fand in der Bundesliga das Hinrunden-Spiel zwischen den beiden Kontrahenten statt. Damals ging Union, das in der Tabelle derzeit deutlich vor der Hertha liegt, mit 2:0 als Sieger vom Platz.

Die Torschützen waren Taiwo Awoniyi und Christopher Trimmel. Nun ist die Alte Dame auf Revanche aus und will den Stadtrivalen aus dem Pokal werfen.

Hertha BSC gegen Union Berlin: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM? GOAL klärt auf!

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC - Union Berlin live? Das Stadtduell im DFB-Pokal im Überblick

Begegnung Hertha BSC - Union Berlin Wettbewerb DFB-Pokal, Achtelfinale Datum Mittwoch, 19. Januar, 20.45 Uhr Stadion Olympiastadion, Berlin

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC - Union Berlin live? Der DFB-Pokal live im Free-TV

Insgesamt drei Sender haben in dieser Saison Rechte am DFB-Pokal, darunter befinden sich auch zwei Free-TV-Sender. Gibt es das Stadtderby dort zu sehen?

Gute Nachrichten für alle Fans, denn die ARD zeigt / überträgt Hertha BSC gegen den Rivalen Union Berlin am Mittwoch live im Free-TV.

Die ARD zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Union Berlin live im Free-TV: Alle Infos

Übertragungsbeginn: Mittwoch, 20.15 Uhr

Mittwoch, 20.15 Uhr Spielbeginn : Mittwoch, 20.45 Uhr

: Mittwoch, 20.45 Uhr Moderation: Jessy Wellmer

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Union Berlin live? Der DFB-Pokal im Pay-TV

Doch es gibt noch eine zweite Option für Fußballinteressierte, die Hertha gegen Union im TV verfolgen wollen. Neben der ARD gibt es noch einen Pay-TV-Sender, der das Spiel live zeigt / überträgt.

Sky ist hier die richtige Adresse und zeigt das Stadtderby live, genauso wie alle anderen Spiele im DFB-Pokal. Auf Sky Sport 2 (HD) wird ab 20:30 Uhr gesendet. Wenn dann ab 20:45 Uhr der Ball rollt, wird Kai Dittmann das Spiel kommentieren.

Wer zeigt / überträgt Hertha vs. Union live im TV? Die Übertragung auf Sky

Kanal Einzelspiel: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Kommentator Einzelspiel: Kai Dittmann

Kai Dittmann Kanal Konferenz: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Parallelspiel: 1899 Hoffenheim vs. SC Freiburg

Wer Sky schauen will, braucht ein Abonnement beim Sender aus Unterföhring. Alle Informationen zu den Preisen und Paketen gibt es unter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Union Berlin im LIVE-STREAM?

Ihr seid unterwegs oder habt kein TV-Gerät und wollt Hertha BSC gegen Union Berlin im DFB-Pokal stattdessen im LIVE-STREAM schauen? Kein Problem, auch hierfür gibt es Optionen!

DFB-Pokal im LIVE-STREAM: Hertha vs. Union kostenlos auf ard.de

Die erste Möglichkeit ist sogar kostenlos. Die ARD zeigt Ihr gesamtes Programm auch gratis per LIVE-STREAM. Die Übertragung ist identisch mit der im TV. Über den hinterlegten Link geht's direkt zum STREAM.

DFB-Pokal im LIVE-STREAM: Hertha vs. Union bei Sky Go und Sky Ticket

Auch Sky bietet sein Programm und damit auch Hertha BSC gegen Union Berlin via LIVE-STREAM an.

Alle Abonnenten des TV-Abos können die Partie mit der Anwendung Sky Go ohne zusätzliche Kosten auch im STREAM anschauen.

Sky Ticket eine Option für Kurzentschlossene, die den DFB-Pokal spontan bei Sky verfolgen wollen. HIER gibt es alle Infos zu Sky Ticket.

DFB-Pokal im LIVE-STREAM: Hertha vs. Union bei OneFootball

Auch die Fußball-App OneFootball bietet den DFB-Pokal dank einer Kooperation mit Sky als LIVE-STREAM an.

Wer Hertha BSC gegen Union Berlin dort live streamen will, muss dafür 3,99 Euro bezahlen.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Union Berlin? Der DFB-Pokal im LIVE-TICKER

Wer am Mittwochabend unterwegs ist oder das Spiel aus anderen Gründen nicht live anschauen kann, der hat die Möglichkeit, sich mit dem LIVE-TICKER von GOAL über das Geschehen im Olympiastadion zu informieren.

#Infotweet Für das Pokalspiel #BSCFCU wird es aufgrund der geringen Anzahl an Karten keinen Mitgliedervorverkauf geben. Die 200 Tickets können ausschließlich von eingetragenen Union-Fanclubs erworben werden.#fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 14, 2022

Dort findet Ihr - natürlich kostenlos - ab 20:45 Uhr alle wichtigen Geschehnisse bei Hertha gegen Union. Einfach diesem Link folgen!

Hertha BSC vs. Union Berlin: Die Übertragung des DFB-Pokals im Überblick