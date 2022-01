Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Bayern München live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Der FC Bayern München ist zu Gast bei Hertha BSC. Es ist das letzte Spiel des 20. Spieltags, Anpfiff ist am Sonntag um 17.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

Beim FC Bayern hat sich nach einem turbulenten Jahreswechsel die Situation beruhigt: Zahlreiche Coronafälle und die Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach waren zwar Stimmungskiller, mit dem dominanten Sieg gegen den 1. FC Köln konnte man den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter komfortabel verteidigen.

Bei der Hertha sieht es naturgemäß anders aus: Die Berliner befinden sich zwar nicht in einem Loch, dafür fehlt es hier an Konstanz: In den letzten Spielen gab es zwei Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Immerhin: Beim 3:2-Sieg gegen den BVB (Borussia Dortmund) konnte man zeigen, dass man keine Angst vor großen Namen hat.

Tayfun Korkut und seine Hertha empfangen Julian Nagelsmann und den FC Bayern München. GOAL erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Begegnung Hertha BSC - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga | 20. Spieltag Datum Sonntag | 23. Januar 2022 Anpfiff 17.30 Uhr Ort Olympiastadion | Berlin | Deutschland Bilanz (107 Spiele in der Bundesliga) 10 Siege Hertha BSC 20 Unentschieden 43 Siege FC Bayern München

Der Rekordmeister ist zu Gast in der größten Stadt Deutschlands und sollte sich bei seinem Gastspiel gegen die Hertha in Acht nehmen: Am 17. Spieltag, also kurz vor der Winterpause, konnte der Big City Club gegen den BVB gewinnen.

Der FC Bayern München kommt allerdings mit Rückenwind und einem sensationellen Robert Lewandowski daher: Der Pole hat zuletzt drei Mal in Köln getroffen und räumte am Montag die Trophäe des weltbesten Spielers ab.

Es ist nicht verwunderlich, dass viele Fans am Sonntag einschalten werden wollen, um den aktuellen Tabellenersten in Aktion zu sehen - aber an dieser Stelle haben viele Anhänger:innen Fragen: Wie kann man die Bundesliga LIVE im TV sehen?

An dieser Stelle gibt es richtig gute Nachrichten für viele Fußballanhänger:innen: DAZN zeigt die Bundesliga LIVE und in voller Länge!

Wer glaubt, dass DAZN "nur" ein Streamingdienst ist, der irrt sich gewaltig: Seit dem Sommer 2021 gibt es den schwarz-weißen Sender auch im Fernsehen!

Leider ist das Ganze noch nicht kostenlos: Über Sky und Vodafone kann man sich eine Zusatzoption buchen, mit welcher man DAZN 1 und DAZN 2 live sehen kann! DAZN 1 ist auch der Sender, der das Bayern-Spiel in der Hauptstadt überträgt.

Natürlich kommt das Spiel auch noch im LIVE-STREAM auf der Streamingplattform - irgendwie bekommt ihr die Übertragung schon hin! Egal ob im Browser, in der App (Spielekonsole, Handy, Tablet...) oder auf dem Smart-TV: Eine Ausrede gibt's nicht!

Nicht nur die Auswahl an Geräten ist überragend, auch das DAZN-Team bei der Übertragung kann sich sehen lassen: Laura Wontorra und Daniel Herzog sowie Uli Hebel und Sebastian Kneißl an den Mikrofonen - so sieht man doch gerne Fußball!

DAZN ist für die Übertragung der Bundesliga zuständig - was man benötigt, um das Spiel im Fernsehen zu schauen, haben wir bereits erklärt. Aber es gibt viele Anhänger:innen, die das Spiel im LIVE-STREAM sehen wollen - wir haben dazu alle Informationen!

DAZN überträgt, wie oben beschrieben, das Spiel zwischen der Hertha und dem FCB im Fernsehen, was aber nicht heißt, dass DAZN aufhört, Spiele im LIVE-STREAM zu übertragen - natürlich sind die Spiele noch LIVE auf der beliebten Plattform zu sehen!

Dabei hört das Angebot nicht bei der Bundesliga auf: Ob Champions League, Ligue 1, Länderspiele, Serie A, LaLiga etc. im Fußball oder aber auch NBA, NFL, Tennis, Wintersport, Motorsport, Darts etc. - hier wird jeder glücklich!

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Vereine die offiziellen Aufstellungen, daraufhin werden diese hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt auf das Topspiel vorbereitet zu sein!

