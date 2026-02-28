In der 3. Liga beginnen am heutigen Samstag, 28. Februar, fünf Spiele um 14 Uhr. Eines davon ist Hansa Rostock gegen Rot-Weiss Essen, das im Ostseestadion in Rostock stattfindet.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Hansa Rostock vs. Rot-Weiss Essen heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. Rot Weiss Essen (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Hansa Rostock vs. Rot-Weiss Essen läuft heute live im Free-TV. Der NDR und der WDR zeigen das Spiel jeweils ab 14 Uhr. Kostenlose Livestreams findet Ihr auf deren Websites und in der ARD-Mediathek.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen RW Essen

Hansa Rostock vs. RW Essen: Aufstellungen

Hansa Rostock vs RW Essen Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Brinkmann Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer U. Koschinat

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Zudem überträgt MagentaSport heute wie gewohnt alle Spiele der 3. Liga live im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream und zeigt damit auch die Begegnung zwischen Rostock und Essen in voller Länge. Die Übertragung mit Kommentator Andreas Mann und Moderator Holger Speckhahn beginnt um 13.45 Uhr. Oder ihr schaut euch das Spiel in der Konferenz auf MagentaSport an. Für den Zugang zu MagentaSport ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Per Pay-per-View (4,99 Euro) kann die Partie auch auf der Sportplattform OneFootball angesehen werden.

Hansa holte aus den letzten vier Spielen nur zwei Punkte. Das führte zum Abrutschen in der Tabelle auf Platz sechs. Um noch einmal im Kampf um den Aufstieg eingreifen zu können, muss Rostock Punkte auf die Konkurrenten gutmachen. Vor diesem Spieltag fehlten dem Tabellensiebten sechs Punkte bis zu den Plätzen zwei und drei.

RWE kassierte zuletzt im Topspiel gegen den VfL Osnabrück eine Niederlage und steht als Fünfter mit drei Punkten weniger als der momentan auf Relegationsplatz drei liegende VfL da. Rostock zählt nicht zu den heimstärksten Teams der 3. Liga, weshalb sich Essen im Ostseestadion nicht verstecken muss.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hansa Rostock vs RW Essen: Die Tabellen

