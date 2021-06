Im Aufeinandertreffen mit Frankreich geht es für Deutschland bereits um den Gruppensieg. Alle Infos zur Übertragung der EM 2021 im TV und LIVE-STREAM.

Wenn sich Frankreich und Deutschland am Dienstag in der Allianz Arena gegenüberstehen, um den Schlusspunkt hinter den ersten Spieltag der Gruppenphase zu setzen, ist es auch das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen zweier Favoriten bei der EM 2021. Anstoß ist um 21 Uhr vor den Toren Münchens.

Frankreich startet mit keiner anderen Mission in das Turnier, als nach dem WM- auch den EM-Titel ins Land zu holen, und somit den Gruppengegner Portugal zu entthronen. Mit einer Angriffsreihe um Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Karim Benzema versprechen Les Bleus, in den Spielen ein Offensivfeuerwerk abzufackeln.

Deutschland möchte nach dem frühen Ausscheiden bei der letzten WM und den schlechten Vorstellungen der vergangenen Monate (0:6 gegen Spanien, 1:2 gegen Nordmazedonien) zeigen, dass mit dem DFB-Team weiterhin zu rechnen und die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer bereit ist, zu großen Turnieren den Schalter umzulegen.

Frankreich und Deutschland beenden den ersten Spieltag der Gruppenphase: In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der EM 2021 im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Wer zeigt / überträgt Frankreich gegen Deutschland live? Die Begegnung bei der EM 2021 in der Übersicht

Begegnung Frankreich - Deutschland Datum Dienstag, 15. Juni 2021 | 21 Uhr Stadion Allianz Arena, München

Frankreich gegen Deutschland: Wer zeigt / überträgt die EM 2021 live im TV?

In Deutschland hat sich neben den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF auch der Streamingdienst MagentaTV die TV-Rechte gesichert. Alle 51 Spiele der Fußball-EM werden somit live im deutschen Fernsehen übertragen, wobei zehn Spiele ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sind.

Das ZDF zeigt / überträgt die EM 2021 live: Frankreich gegen Deutschland im Free-TV sehen

Für das Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Deutschland ist am Dienstag das ZDF zuständig. Um 20 Uhr begrüßen Euch Moderator Jochen Breyer und die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer zu den Vorberichten, ehe mit dem Anstoß Kommentator Bela Rethy und Co-Kommentator Sandro Wagner am Mikrofon übernehmen.

Das Fußball-Programm beginnt im ZDF allerdings schon um 14.50 Uhr mit dem Frauen-Länderspiel zwischen Deutschland und Chile. Direkt im Anschluss könnt Ihr Euch auf die zweite Begegnung in der Gruppe F, das Aufeinandertreffen zwischen Ungarn und Portugal, einstimmen lassen, das ab 18 Uhr ebenfalls live im ZDF übertragen wird.

Die EM 2021 live bei MagentaTV sehen: Frankreich gegen Deutschland kommt auch im Pay-TV

Neben dem ZDF darf auch MagentaTV die Begegnung zwischen Frankreich und Deutschland übertragen, da die öffentlich-rechtlichen Sender alle 51 EM-Spiele an den TV-Sender sublizensiert haben. So sind neben den 41 Spielen, die ohnehin im Free-TV laufen, zehn Spiele ohne deutsche Beteiligung ausschließlich im Pay-TV zu sehen.

MagentaTV beginnt am Dienstag ebenfalls schon um 20.20 Uhr mit der Übertragung. Nach den Vorberichten aus dem Studio führen Euch Moderator Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack in Kombination mit Kommentator Wolff Fuss, den viele bereits von den Bundesliga-Übertragungen auf Sky kennen, durch die Begegnung.

Frankreich gegen Deutschland: Wer zeigt / überträgt die EM 2021 im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung besteht außerdem die Möglichkeit, sich alle Spiele der EM 2021 im LIVE-STREAM anzusehen. So können 41 Spiele kostenlos über die Webseiten von ARD und ZDF geschaut werden, zehn weitere Begegnungen ohne deutsche Beteiligung sind nur mit einem Abonnement von MagentaTV zu sehen.

Das ZDF zeigt / überträgt die EM 2021 live: Frankreich gegen Deutschland kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Über die ZDF-Webseite könnt Ihr das Programm des TV-Senders rund um die Uhr und ohne vorherige Anmeldung im LIVE-STREAM verfolgen. Alternativ könnt Ihr Euch die ZDF-Mediathek herunterladen, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung steht.

Die EM 2021 im LIVE-STREAM sehen: Auch MagentaTV zeigt / überträgt Frankreich gegen Deutschland

Um alle EM-Spiele und somit auch Frankreich gegen Deutschland im LIVE-STREAM von MagentaTV erleben zu können, müsst Ihr - ebenso wie für die TV-Übertragung - ein Abonnement abschließen. Das ist für Neukunden in den ersten drei Monaten kostenlos, anschließend zahlt Ihr für den Streamingdienst zehn Euro monatlich.

Frankreich gegen Deutschland live: Das sind die Aufstellungen bei der EM 2021

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag gegen 20 Uhr der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Frankreich gegen Deutschland: So wird die EM 2021 gezeigt / übertragen