Deutschland 2 Bundesliga
team-logoFortuna Duesseldorf
Merkur Spiel-Arena
team-logoVfL Bochum
Andreas Pfeffer

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Bochum heute im Live Stream und live im TV?

In der 2. Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf heute den VfL Bochum. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf am heutigen Freitag, 27. Februar, den VfL Bochum zu Gast. Die Partie des 24. Spieltags wird um 18.30 Uhr wird um 18.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena angepfiffen. 

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung im TV und Livestream wissen müsst.

Sky überträgt in dieserin dieser Saisonalle Partien der 2. Bundesliga, weshalb der Pay-TV-Sender natürlich auch Fortuna Düsseldorf vs. VfL Bochum exklusiv zeigt - im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Das Einzelspiel könnt Ihr ab 18 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 4 HD mit Joachim Lindemann live verfolgen. In Konferenz mit der zweiten Freitagspartie, Dynamo Dresden vs. Darmstadt98, ist Düsseldorf vs. Bochum auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen.

Der kostenpflichtige Livestream ist via SkyGo oder über WOW abrufbar.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Merkur Spiel-Arena

Fortuna Düsseldorf vs VfL Bochum: Aufstellungen

News über Fortuna Düsseldorf

Die Fortuna verlor am letzte Spielen nach zuvor drei Partien ohne Niederlage gegen Darmstadt 98 mit 1:2. Mit 25 Punkten steckt Düsseldorf weiter im Abstiegskampf. Der Relegationsplatz, diesen belegt derzeit der 1. FC Magdeburg, mit 23 Zählern ist nur zwei Punkte entfernt. 

News über VfL Bochum

Etwas entspannter als bei der Fortuna ist die Lage beim VfL. Der Bundesliga-Absteiger liegt als Zehnter mit 29 Punkten im "scheinbar" gesicherten Tabellenmittelfeld. In diesem Jahr ist der VfL noch ungeschlagen. Fünf Unentschieden und ein Sieg ließen ihn in der Tabelle etwas nach oben klettern. 

Leandro-Noel Morgalla of Bochum is challengedGetty Images

Fortuna Düsseldorf vs VfL Bochum: Die Tabellen

