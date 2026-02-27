In der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf am heutigen Freitag, 27. Februar, den VfL Bochum zu Gast. Die Partie des 24. Spieltags wird um 18.30 Uhr wird um 18.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena angepfiffen.

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung im TV und Livestream wissen müsst.

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Bochum heute im Live Stream und live im TV?

Sky überträgt in dieser in dieser Saison alle Partien der 2. Bundesliga, weshalb der Pay-TV-Sender natürlich auch Fortuna Düsseldorf vs. VfL Bochum exklusiv zeigt - im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Das Einzelspiel könnt Ihr ab 18 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 4 HD mit Joachim Lindemann live verfolgen. In Konferenz mit der zweiten Freitagspartie, Dynamo Dresden vs. Darmstadt98, ist Düsseldorf vs. Bochum auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen.

Der kostenpflichtige Livestream ist via SkyGo oder über WOW abrufbar.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum

Fortuna Düsseldorf vs VfL Bochum: Aufstellungen

Fortuna Duesseldorf vs VfL Bochum Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Anfang Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Uwe Rösler

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Fortuna Düsseldorf

Die Fortuna verlor am letzte Spielen nach zuvor drei Partien ohne Niederlage gegen Darmstadt 98 mit 1:2. Mit 25 Punkten steckt Düsseldorf weiter im Abstiegskampf. Der Relegationsplatz, diesen belegt derzeit der 1. FC Magdeburg, mit 23 Zählern ist nur zwei Punkte entfernt.

News über VfL Bochum

Etwas entspannter als bei der Fortuna ist die Lage beim VfL. Der Bundesliga-Absteiger liegt als Zehnter mit 29 Punkten im "scheinbar" gesicherten Tabellenmittelfeld. In diesem Jahr ist der VfL noch ungeschlagen. Fünf Unentschieden und ein Sieg ließen ihn in der Tabelle etwas nach oben klettern.

Getty Images

Form

Bilanz direkte Duelle

Fortuna Düsseldorf vs VfL Bochum: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links