Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoLeeds
Hier ansehen
GOAL

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Leeds United heute im Live Stream und live im TV?

In der Premier League kommt es heute zum Duell zwischen dem FC Liverpool und Leeds United. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Donnerstag, den 1. Januar, treffen am 19. Spieltag der Premier League der FC Liverpool und Leeds United aufeinander. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Leeds United heute im Live Stream und live im TV?

Sky DeutschlandHier ansehen

Sky zeigt das Duell zwischen dem FC Liverpool und Leeds United heute live und in voller Länge im TV und Livestream. Um 18.20 Uhr seht Ihr das Premier-League-Spiel auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und auf Sky Sport UHD. Kommentiert wird die Partie am Abend von Joachim Hebel.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Leeds United heute im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW oder in der SkyGo-App.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Leeds crest
Leeds
LEE

Anstoßzeit Liverpool gegen Leeds

crest
Premier League - Premier League
Anfield

Liverpool vs. Leeds: Aufstellungen

Liverpool vs Leeds Voraussichtliche Aufstellungen

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-5-2

Home team crestLEE
1
A. Becker
30
J. Frimpong
4
V. van Dijk
5
Ibrahima Konaté
6
M. Kerkez
10
A. Mac Allister
17
C. Jones
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
8
D. Szoboszlai
22
H. Ekitike
1
L. Perri
4
E. Ampadu
15
J. Bijol
5
P. Struijk
3
G. Gudmundsson
11
B. Aaronson
2
J. Bogle
18
A. Stach
44
I. Gruev
14
L. Nmecha
9
D. Calvert-Lewin

3-5-2

LEEAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Farke

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Liverpool

Der FC Liverpool ist in den vergangenen Wochen immer besser ins Rollen gekommen. Seit sieben Pflichtspielen musste das Team von Arne Slot keine Niederlage mehr hinnehmen. 

In der Premier League gewannen die Liverpooler zuletzt mit 2:1 gegen die Wolverhampton Wanderers. In der Partie gegen die Wolves ist zudem der Knoten für Florian Wirtz geplatzt: Der Deutsche erzielte am vergangenen Spieltag seinen ersten Treffer für die Reds.  

wirtz-liverpool-1200Getty Images

News über Leeds

Auch die letzte Niederlage von Leeds United ist bereits einige Wochen her: An den vergangenen vier Spieltagen kassierten die heutigen Gäste keine Pleite. 

Unter anderem traf Leeds United dabei am 15. Spieltag auf den heutigen Gegner aus Liverpool. Die ereignisreiche Partie in Leeds endete Anfang Dezember 3:3.

Form

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

LEE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Bilanz direkte Duelle

LIV

Letzte 5 Spiele

LEE

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

19

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Liverpool vs. Leeds: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0