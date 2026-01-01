Am heutigen Donnerstag, den 1. Januar, treffen am 19. Spieltag der Premier League der FC Liverpool und Leeds United aufeinander. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Leeds United heute im Live Stream und live im TV?

Sky zeigt das Duell zwischen dem FC Liverpool und Leeds United heute live und in voller Länge im TV und Livestream. Um 18.20 Uhr seht Ihr das Premier-League-Spiel auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und auf Sky Sport UHD. Kommentiert wird die Partie am Abend von Joachim Hebel.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Leeds United heute im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW oder in der SkyGo-App.

Anstoßzeit Liverpool gegen Leeds

Liverpool vs. Leeds: Aufstellungen

News über Liverpool

Der FC Liverpool ist in den vergangenen Wochen immer besser ins Rollen gekommen. Seit sieben Pflichtspielen musste das Team von Arne Slot keine Niederlage mehr hinnehmen.

In der Premier League gewannen die Liverpooler zuletzt mit 2:1 gegen die Wolverhampton Wanderers. In der Partie gegen die Wolves ist zudem der Knoten für Florian Wirtz geplatzt: Der Deutsche erzielte am vergangenen Spieltag seinen ersten Treffer für die Reds.

Getty Images

News über Leeds

Auch die letzte Niederlage von Leeds United ist bereits einige Wochen her: An den vergangenen vier Spieltagen kassierten die heutigen Gäste keine Pleite.

Unter anderem traf Leeds United dabei am 15. Spieltag auf den heutigen Gegner aus Liverpool. Die ereignisreiche Partie in Leeds endete Anfang Dezember 3:3.

Form

Bilanz direkte Duelle

Liverpool vs. Leeds: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.