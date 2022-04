Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Villarreal? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Die Runde der letzten vier verbliebenen Mannschaften in der Champions League Saison 2021/2022 startet jetzt! Im Hinspiel treffen sich der FC Liverpool und FC Villareal am Mittwoch zum Kräftemessen. Angepfiffen wird die Begegnung an der ausverkauften Anfield Road um 21 Uhr.

Vor einigen Wochen noch hätten Fans der Reds das spanische Team aus Villareal wohl noch als "Glückslos" bezeichnet. Spätestens jedoch nachdem das Gelbe U-Boot den FC Bayern aus dem Wettbewerb geworfen hat, dürften wohl auch die letzten dieser Stimmen verstummt sein. Der LFC geht trotzdem als klarer Favorit in die Paarung, denn nicht nur in der Champions League läuft es für das Team von Jürgen Klopp in dieser Saison wie am Schnürchen - auch in Liga und Pokal mischt man noch ganz oben mit.

Schafft Villareal die erneute Sensation oder sorgt Liverpool bereits im Hinspiel für klare Verhältnisse? Hier erfahrt Ihr, wer die Begegnung zeigt / überträgt.

Champions League live: FC Liverpool vs. FC Villarreal - das Hinspiel im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Begegnung FC Liverpool - FC Villarreal | Hinspiel CL-Halbfinale Datum Mittwoch, 27. April 2022 Uhrzeit 21 Uhr Ort Liverpool | Anfield

getty

Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV? So wird das Halbfinale FC Liverpool vs. FC Villarreal im Fernsehen gezeigt!

Wer wird das Ticket für Paris lösen? Diese Frage stellen sich Fans rund um den Globus bereits seit Monaten und eventuell kommen wir bereits am Mittwochabend der Beantwortung dieser Frage ein Stück näher.

Obwohl kein deutscher Verein mehr in der Champions League vertreten ist, wollen wohl auch dieses Mal wieder zahlreiche Anhänger:innen live vor den Bildschirmen dabei sein. Doch wie wird das Spiel am Mittwoch LIVE im TV übertragen? Gibt es überhaupt eine TV-Übertragung und falls ja, ist diese kostenlos?

Ja, es gibt Sie, die Möglichkeit das Spiel live auf dem Bildschirm zu verfolgen, doch vorweg: Diese ist leider mit Kosten verbunden, denn nur das Finale seht Ihr in dieser Saison im Free-TV!

Das Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal seht Ihr am Mittwoch live auf DAZN! Der Sender konnte sich für die diesjährige Champions League Spielzeit die Rechte zur Übertragung für den Großteil aller Spiele sichern!

Wer zeigt / überträgt Champions League live im TV und STREAM? So seht Ihr das Halbfinale FC Liverpool vs. FC Villarreal

Wie bereits erwähnt ist das Halbfinale der Königsklasse nicht im Free-TV zu sehen und auch Sky zeigt die Begegnung nicht, denn in dieser Saison teilen sich die Übertragungsrechte die beiden Streamingsender DAZN und Amazon Prime Video. Für die Übertragung der Topspiele der Champions League am Dienstagabend ist Amazon Prime Video zuständig und alle weiteren Partien seht Ihr exklusiv auf DAZN.

Die Übertragung am Mittwochabend auf DAZN startet bereits um 20.30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung zur Begegnung. Das Spiel könnt Ihr hierbei sowohl im TV (DAZN 1) als auch im STREAM auf zahlreichen Geräten verfolgen.

Das Team rund um die Übertragung ist natürlich wie immer bei DAZN hochkarätig besetzt: Alex Schlüter als Moderator, Marco Hagemann und Ralph Gunesch als Kommentatoren-/Expertenteam sowie Laura Wontorra als Reporterin vor Ort führen Euch durch diese Begegnung.

FC Liverpool vs. FC Villareal live im TV und STREAM sehen? Das geht nur auf DAZN!

Um das Spiel live auf DAZN 1 im linearen Fernsehen oder auf DAZN im STREAM sehen zu können, müsst Ihr vorher eine kostenpflichtige Mitgliedschaft beim Ismaninger Streaminganbieter abschließen.

Das Abo kostet in der günstigsten Variante 24,99€ pro Monat (Jahresabo) und bietet seinen Nutzern ein unglaublich vielfältiges Angebot an LIVE-Sport! Neben Wettbewerben wie der Champions League, Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1 seht Ihr hier auch Sportarten wie Basketball, Football, Kampfsport, uvm. live und on-demand.

Lasst uns nun noch einmal einen genaueren Blick auf die Optionen der Mitgliedschaft werfen:

Jahresabo: entweder einmalig 274,99€ oder 24,99€ pro Monat

Monatsabo: 29,99€ pro Monat

DAZN: Die Infos zum Sender

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Villareal live? Die Aufstellungen im Halbfinale der Champions League

An dieser Stelle findet Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn.

Wer zeigt / überträgt am Mittwoch FC Liverpool vs. FC Villarreal live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League im Überblick