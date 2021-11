Spitzenspiel in der Bundesliga! Tabellenführer FC Bayern München empfängt am Samstag, 6. November, den Tabellendritten SC Freiburg. In der Münchner Allianz Arena rollt der Ball ab 15.30 Uhr.

Der FC Bayern München ist nach der 0:5-Klatsche in der 2. Runde des DFB-Pokals gut aus der kleinen Krise gekommen - wenn es diese überhaupt gegeben hat. In der Bundesliga gewann der FC Bayern danach am 10. Spieltag bei Union Berlin mit 5:2, mit diesem Ergebnis wurde am vergangenen Dienstag auch Benfica Lissabon nach Hause geschickt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann steht somit bereits im Achtelfinale der Champions League.

Jetzt sind die Münchner gegen das Überraschungsteam der bisherigen Bundesliga-Saison gefordert - den SC Freiburg. Die Breisgauer kommen als ungeschlagener Dritter nach München. Sechs Siege und vier Unentschieden ergeben 22 Punkte, der FC Bayern hat bisher zum Vergleich 25 Zähler geholt.

In der Allianz Arena trifft die beste Offensive auf die beste Defensive. Die Spieler des FC Bayern ließen an den ersten zehn Spieltagen bereits 38 Mal den Ball im gegnerischen Tor zappeln, der SC Freiburg kassierte dagegen erst sieben Gegentore. Welches System wird sich im Spitzenspiel durchsetzen?

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - SC Freiburg (live auf Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga, 11. Spieltag Datum Samstag, 6. November (heute) Anpfiff 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Allianz Arena, München

Wer zeigt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Abgesehen von einigen Spielen, die in dieser Saison von SAT.1. im Free-TV übertagen werden, beschränkt sich die Live-Übertragung der Bundesligaspiele auf die beiden Anbieter DAZN und Sky.

Wann diese jeweils mit ihren Übertragungen an der Reihe sind, ist klar geregelt. DAZN zeigt alle Freitags - und Sonntagsspiele exklusiv im LIVE-STREAM, Sky alle Partien an Samstagen sowie in englischen Wochen exklusiv im Pay-TV und im ebenfalls kostenpflichtigen LIVE-STREAM.

Und was bedeutet das für FC Bayern München vs. SC Freiburg? Da das Aufeinandertreffen des Ersten gegen den Dritten an einem Samstag stattfindet, liegen die Übertragungsrechte bei Sky.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? Die Übertragung von Sky im Pay-TV

Die Übertragung des langen Bundesliga-Samstags auf Sky beginnt bereits um 14 Uhr auf Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) mit dem Countdown. Moderatorin Britta Hofmann und Experte Dietmar Hamann begleiten Euch durch die Sendung.

FC Bayern München gegen den SC Freiburg ist dann ab 15.15 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) live in voller Länge zu sehen. Kommentator des Spiels ist auf beiden Kanälen Jonas Friedrich.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ist FC Bayern vs. SC Freiburg zudem Teil der Samstagskonferenz. Diese beinhaltet folgende Spiele.

FC Bayern München - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - FC Augsburg

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld

VfL Bochum - TSG Hoffenheim

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? Die Übertragung von Sky im LIVE-STREAM

Sky überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg auch im Internet! Dafür stehen Euch mit Sky Go und Sky Ticket zwei Alternativen zur Verfügung. Der Inhalt der Streams ist jeweils identisch mit dem der TV-Übertragung.

Sky-Abonnenten können Sky Go ohne eine zusätzliche Zahlung nutzen, da es in jedem Abo-Paket inbegriffen ist. Ihr könnt Sky Go auf verschiedenen Devices anwenden, nachdem Ihr Euch die App heruntergeladen und Euch danach mit Euren Zugangsdaten angemeldet habt. Die App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store.

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen? Dann ist ein Sky Ticket perfekt für Euch. Ein Sky Ticket kann man ab einem Betrag von 19,99 Euro pro Monat buchen. Auch diese App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? Das kostet ein Sky-Abo

Erste Voraussetzung, um die Bundesligaspiele live auf Sky verfolgen zu können, ist ein Abo. Der Kostenpunkt dafür beträgt mindestens 25 Euro im Monat. Mit dem Bundesliga-Paket seht Ihr dann alle Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga samt der jeweiligen Konferenzen.

Für monatlich 30 Euro ist das Paket Sport und Bundesliga zu erhalten. In diesem sind beispielsweise auch die Übertragungen der Premier League, des DFB-Pokals, der Formel 1, der Handball-Bundesliga und von den Turnieren der ATP-Tour enthalten.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? Die Highlightshow bei DAZN

Wer es verpasst hat, sich das Spiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg live auf Sky anzusehen, der kann sich unmittelbar nach Spielende die Höhepunkte der Partie sowie aller anderen bereits beendeten Begegnungen des 11. Spieltags bei DAZN anschauen. Bei dem Streamingdienst beginnt nämlich um 17.30 Uhr eine lineare Highlightshow, die in Dauerschleife läuf. Ab 20.30 Uhr sind in der Highlightshow auch die Höhepunkte des Topspiels vom Samstagabend zu sehen.

Am Sonntag ist DAZN dann mit der exklusiven Übertragung der drei Sonntagspartien an der Reihe. Ein Abo macht für Fußball-Fans auf alle Fälle Sinn, da zudem auch fast alle Spiele der Champions League sowie reihenweise europäischer Spitzenfußball bei DAZN im LIVE-STREAM gezeigt werden.

Ein Abo erhaltet Ihr zum Preis von monatlich 14,99 Euro (monatlich kündbares Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo).

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? Der LIVE-TICKER von Goal

Auf alle Fälle kostenlos seid Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal beim Topspiel Bayern München gegen den SC Freiburg dabei. Die perfekte Alternative für alle, die sich das Spiel nicht auf Sky anschauen können. Klickt hier rein!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? Die Aufstellungen

So spielt der FC Bayern:

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sane, Davies - Lewandowski

Die Freiburger Startelf:

Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Kübler, M. eggestein, Höfler, Günter, Jeong, Grifo - Höler

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live?

Der Sport-Club Freiburg gewann nur eines der vergangenen 36 Bundesliga-Spiele gegen den FC Bayern (8U 27N): mit 2-1 zu Hause am 33. Spieltag 2014/15, als die Bayern unter Pep Guardiola bereits als Meister feststanden. Auswärts bei den Bayern holte der SCF nur einen Zähler in den letzten 17 BL-Duellen: beim 1-1 Anfang November 2018.

Der FC Bayern München verlor keines der 21 Bundesliga-Heimspiele gegen den Sport-Club Freiburg (18S 3U) – nur gegen den VfL Wolfsburg traten die Bayern in ihrer BL-Historie zu Hause öfter an (24-mal), ohne ein einziges Mal zu verlieren.

Nur einmal zuvor stand der Sport-Club Freiburg vor einem Bundesliga-Duell gegen den FC Bayern unter den Top drei der Tabelle wie aktuell: am 25. Februar 1995 gab es auswärts in München ein 2-2. Die Bayern standen damals unter Giovanni Trapattoni vor dem Duell gegen Freiburg sogar nur auf Platz vier der Tabelle.

Mit dem FC Bayern München (38 Tore) und dem Sport-Club Freiburg (7 Gegentore) trifft die beste Offensive auf die beste Defensive dieser Bundesliga-Saison. Mit den 38 Toren nach 10 Partien einer BL-Saison stellten die Bayern sogar einen neuen Rekord im Oberhaus auf.

Als einzige beide Teams in dieser Bundesliga-Saison erzielten der FC Bayern München und der Sport-Club Freiburg vier Tore nach Eckbällen. Die insgesamt acht Saisontore der Breisgauer nach Standards werden nur von RB Leipzig und den Münchnern (je 10) noch überboten.

Der FC Bayern München spielt mit 25 Punkten nach 10 Partien seine beste Bundesliga-Saison seit sechs Jahren – 2015/16 gab es unter Pep Guardiola sogar zum einzigen Mal in der BL-Historie die Maximalausbeute von 30 Punkten nach 10 Spielen.

Der Sport-Club Freiburg spielt mit 22 Punkten nach 10 Partien die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Die Breisgauer blieben erstmals in den ersten 10 BL-Spielen einer Saison unbesiegt und stellten damit zugleich den Vereinsrekord von 10 ungeschlagenen BL-Spielen in Folge ein (zuletzt 2011/12).

FC Bayerns Thomas Müller war beim 5-2 gegen Union Berlin zum zweiten Mal in seiner Bundesliga-Karriere an vier Toren direkt beteiligt (1 Tor, 3 Assists), das war ihm zuvor nur bei einem 8-0 gegen den HSV im Februar 2015 gelungen. Drei Assists wie gegen Union sammelte er in einem BL-Spiel zuvor nur bei einem 6-0 gegen Bremen im August 2016.

FC Bayerns Thomas Müller ist mit sieben Assists der beste Vorbereiter in dieser Bundesliga-Saison – sieben Assists nach 10 Spieltagen sind eingestellter Rekord seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 und waren zuletzt Wolfsburgs Kevin de Bruyne 2014/15 gelungen.

FC Bayerns Robert Lewandowski schoss 12 Tore an den ersten 10 Spieltagen dieser Bundesliga-Saison - genauso viele wie in der Vorsaison zu diesem Zeitpunkt, als er am Saisonende auf 41 Treffer kam. In den letzten fünf BL-Duellen gegen Freiburg traf er stets – unter allen aktuellen BL-Teams hat er im Moment nur gegen den 1. FC Köln eine längere Trefferserie (6 Spiele).

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? Die Übertragungen im Überblick