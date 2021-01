Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim? So läuft die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Nächste Aufgabe für den Rekordmeister: Der FC Bayern empfängt die TSG aus Hoffenheim. Goal erklärt, wie das Spiel live gezeigt / übertragen wird.

Nächste wichtige Aufgabe für den FC Bayern München: Der Herbst- und Wintermeister der aktuellen Saison empfängt die TSG 1899 Hoffenheim. Anstoß in der Allianz Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Die TSG 1899 Hoffenheim war das erste Team in der aktuellen Saison, das den Bayern eine Niederlage beifügen konnte - seitdem gelang das nur Borussia Mönchengladbach (2:3, ebenfalls Bundesliga) und Holstein Kiel (5:6 nach Elfmeterschießen, DFB-Pokal).

Am 2. Spieltag Ende September gewann die TSG 1899 Hoffenheim überzeugend mit 4:1 zuhause gegen den Meister. Seitdem sind die Entwicklungen allerdings etwas antiklimatisch verlaufen: Der FC Bayern ist das Maß aller Dinge und mit sieben Punkten Vorsprung Erster, die TSG ist mit 22 Punkten Elfter.

Gelingt den Bayern die Revanche oder wird die TSG zum Angstgegner der Lederhosen in dieser Saison? Goal erklärt, wie die Bundesliga an diesem Samstag gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim LIVE? Die Bundesliga am Samstag

Begegnung FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim Datum Samstag | 30.01.2021 Wettbewerb Bundesliga | 19. Spieltag | 2. Spieltag der Rückrunde Anstoß 15.30 Uhr Ort Allianz Arena | München Geschätzter Marktwert FC Bayern München: 893 Millionen Euro | TSG 1899 Hoffenheim: 228 Millionen Euro

Quelle: GettyImages

FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim: Wer überträgt / zeigt die Bundesliga LIVE im TV?

FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim - besonders nach dem Hinspiel möchte sich das Spiel niemand entgehen lassen. Samstagsnachmittag, beste Fußballzeit - aber wird das Spiel überhaupt im TV übertragen?

Für viele Anhänger:innen ist dies eine scheußliche Frage - zu oft wurde man bereits enttäuscht, da man sich auf die Übertragung eines Spiels gefreut hat, dieses aber nirgendwo zu sehen war.

Bundesliga im TV: Sky überträgt FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim live!

Für das Spiel der Bayern gegen Hoffenheim können wir euch aber beruhigen: Die Bundesliga wird am Samstag LIVE im TV übertragen! Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert und wird das Spiel LIVE im TV senden.

Ausgestrahlt wird das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD. Zusätzlich wird es eine weitere Übertragung auf Sky Sport Bundesliga UHD geben - hier gibt es das Spiel in besonders hoher Auflösung zu sehen.

Oliver Baumann hat in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bereits vier Elfmeter pariert. Einen weiteren Strafstoß gege die TSG verschoss Wout Weghorst, ohne dass Baumann eingreifen musste. #TSGKOE #OptaLouis — Louis van Goal (@regionalkapital) January 24, 2021

Wolff Fuss kommentiert FC Bayern gegen TSG 1899 Hoffenheim LIVE auf Sky - die Sky-Übertragung im Überblick

Anstoß | 15.30 Uhr

| 15.30 Uhr Beginn der Übertragung | 15.15 Uhr

| 15.15 Uhr Plattform | Sky

| Sky Sender | Sky Sport Bundesliga 2 (HD) | Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) | Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar | Wolff Fuss

Bundesliga nicht im Free-TV: So teuer ist Sport LIVE auf Sky

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, also ein Fernsehsender, für welchen man bezahlen muss, gibt es unterschiedliche Angebote - je nachdem, was man bei Sky sehen möchte. Der Fernsehsender aus Unterföhring bietet nämlich mehr als nur die Bundesliga an.

Ob das Bundesliga-, Sport- (DFB-Pokal, Premier League, Champions League, Formel 1), Cinema-, Entertainment- oder Kids-Paket - die Auswahl ist groß. Eine Übersicht der Preise und Angebote findet ihr hier.

Quelle: Getty Images

BVB, Werder, Schalke, Mönchengladbach, Bayern: Die Sky-Konferenz LIVE

Sky hält nicht nur die Übertragungslizenzen von Bayern - Hoffenheim, auch alle anderen Bundesligaspiele um 15.30 Uhr darf der Sender übertragen. Ebenfalls auf Sky: Die Konferenz, bei der automatisch dorthin geschaltet wird, wo gerade am meisten los ist.

Diese wird auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen sein. Um die Konferenz zu sehen muss man, genau wie bei den Einzelspielen, das "Bundesliga-Paket" gebucht haben.

Anstoß | 15.30 Uhr

| 15.30 Uhr Beginn der Übertragung | 15.15 Uhr

| 15.15 Uhr Sender | Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderatorin | Esther Sedlaczek

| Esther Sedlaczek Experte | Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Begegnungen: FC Bayern München - 1899 Hoffenheim, Borussia Dortmund - FC Augsburg, Werder Bremen - FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt - Hertha BSC, 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga? So ist FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM zu sehen

Immer mehr Haushalte besitzen zuhause keinen Fernseher mehr - und das nicht ohne Grund: Immer mehr Inhalte der Unterhaltung werden im Internet übertragen und sind so durch Streaming etc. einfach zu erreichen.

Da müssen auch Fernsehsender nachziehen, was unter anderem Sky ebenfalls gelungen ist: Mit den Plattformen Sky Go und dem Sky Ticket kann man das Programm des Fernsehsenders verfolgen, ohne einen Fernseher zu besitzen.

Bundesliga mit Sky Go und Sky Ticket: So verfolgt ihr TSG 1899 Hoffenheim beim FC Bayern München im LIVE-STREAM

Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

App kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...)

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen Sky Go Ohne Zusatzkosten

Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Kostenlose App herunterladen

Mit korrekten LogIn-Daten anmelden

Passenden LIVE-STREAM auswählen

Zusätzlich: SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat



Noch mehr Rabona-Elfer und Keeper Lewy gibt's hier 👉 https://t.co/BRS3EqYQyu https://t.co/4qBoUPx7AF — FC Bayern München (@FCBayern) January 25, 2021

Sky Ticket und Sky Go zum Download verfügbar - hier bekommt ihr kostenlos die passende App, um FCB-TSG zu streamen

Quelle: Getty Images

