Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Bayer Leverkusen live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM sehen

Es ist das Spiel des 25. Spieltags in der Bundesliga: Bayern München empfängt Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff in der Allianz Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Der Tabellenführer Bayern empfängt Bayer 04 Leverkusen. Beide Mannschaften sind jeweils für ihr offensivstarkes Auftreten bekannt, wobei Robert Lewandowski und Patrick Schick die wichtigsten Spieler im Angriff der beiden Teams sind. Letzterer fällt nach wie vor aus, was für die Mannschaft von Gerardo Seoane ein herber Rückschlag ist.

Können die Bayern also am heutigen Samstagnachmittag Ihre Heimstärke erneut unter Beweis stellen? Die Münchner sind in der Heimtabelle auf dem ersten Platz, während die Werkself die zweitstärkste Auswärtsmannschaft der Liga ist.

5:1 konnte der Rekordmeister das Hinspiel in der BayArena gewinnen, auch am Samstag würde den Münchnern ein Sieg im Meisterschaftsrennen guttun. GOAL erklärt, wer die Partie LIVE im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. Bayern 04 Leverkusen Wettbewerb Bundesliga | 25. Spieltag Datum Samstag | 5. März 2022 Anpfiff 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (85 Bundesligaspiele) 51 Siege Bayern München 16 Unentschieden 18 Siege Bayer 04 Leverkusen

Getty Images

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen live im TV? Die Bundesliga am Samstag im Fernsehen verfolgen

Im Hinspiel gelang den Bayern ein 5:1-Kantersieg. Besonders in der ersten Hälfte waren die Münchner nicht zu stoppen und überrannten die Werkself. Gelingt der Mannschaft von Julian Nagelsmann nun also erneut ein Sieg? Oder können sich die Leverkusener revanchieren und den nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation machen?

Das Spiel der Bundesliga ist logischerweise ein Hingucker für alle Fans. Wo könnt Ihr also sehen, wenn Robert Lewandowski auf Torejagd geht?

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im Fernsehen? Die Übertragung von FC Bayern vs. Leverkusen im TV

Wie jedes Wochenende folgt auf die Samstags-Konferenz um 15:30 Uhr, um 18:30 Uhr das Topspiel. Dabei verfügt Woche für Woche ein und derselbe Anbieter über die Übertragungsrechte an den Samstags-Partien.

So sind Bundesliga-Wochenenden klar strukturiert: Während alle Spiele am Samstag bei Sky zu sehen sind, überträgt die Streamingplattform DAZN die Partien am Freitag und Sonntag. Somit könnt ihr Lewandowski, Florian Wirtz und Co. live und exklusiv auf Sky im TV verfolgen.

Sky überträgt den Samstag der Bundesliga: So seht Ihr Bayern vs. Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM

Wer über ein Abonnement bei Sky verfügt, der kann das Spiel unkompliziert im TV auf Sky Bundesliga 1 in der Konferenz oder auf Sky Bundesliga 2 im Einzelspiel verfolgen. Das Fußball Bundesliga Paket von Sky bekommt Ihr für 27 Euro im Monat. Solltet Ihr die Begegnung jedoch nicht im TV verfolgen können, so bietet Euch Sky ebenfalls die Möglichkeit, im Stream, also vor dem Laptop, Tablet oder auf allen anderen Endgeräten zu schauen.

Hier findet Ihr aber alle Informationen zu den Sky-Abonnements

Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag: Sky zeigt die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM!

Begegnung : FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen

: FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen Sender : Sky Bundesliga 1 / 2 oder im LIVE-STREAM

: Sky Bundesliga 1 / 2 oder im LIVE-STREAM Beginn der Übertragung : 14.00 Uhr

: 14.00 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Moderator : Britta Hofmann

: Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen im LIVE-STREAM? Die Bundesliga am Samstag live im Internet auf Sky sehen

Neben der TV-Übertragung bietet Sky mit Sky Go und Sky Ticket zwei Möglichkeiten, das Spiel im Internet zu verfolgen. Sky Go könnt Ihr kostenlos verwenden, wenn ihr ein Sky-Abonnement habt. Die Sky-Go-App könnt Ihr Euch somit problemlos auf jedem Endgerät herunterladen.

Anders verhält es sich mit Sky Ticket. Hier könnt Ihr ein eigenes Abo abschließen, welches Euch ermöglicht, das Topspiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Zumeist verfügt eine Konsole oder der Smart TV über Sky Ticket, andernfalls könnt Ihr dies auch problemlos über das Internet aufrufen.

Alle Informationen zu Sky Ticket findet Ihr hier.

Sky und die kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga am Samstag LIVE

Getty

FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Sowohl die Bayern als auch die Leverkusener veröffentlichen etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen, welche wir daraufhin hier eintragen.

(C)Getty Images