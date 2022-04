Am 31. Spieltag wartet die Bundesliga mit einem absoluten Highlight auf: Der FC Bayern empfängt den BVB (Borussia Dortmund) zum Rückspiel. Angepfiffen wird das Top-Spiel der Woche am Samstag um 18.30 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Für Fans des FC Bayern könnte es bei einem Sieg am Samstag doppelten Grund zur Freude geben: Denn dann würde die zehnte Meisterschaft in Folge klar gemacht werden! Das wollen die Schwarz-Gelben jedoch zumindest fürs Erste verhindern und die horrende Bilanz bei Auswärtsspielen in München aufpolieren.

Im Hinspiel konnte der FCB knapp mit 3:2 durch ein Elfmetertor von Rekordstürmer Lewandowski gewinnen. Machen die Bayern heute gegen den Erzrivalen die Meisterschaft klar oder vermiesen die Schwarz-Gelben die vorzeitige Meisterstimmung? Hier erfahrt Ihr, welcher Sender die Begegnung LIVE zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE? Die Fakten zur Begegnung

Begegnung: FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund)

Wettbewerb: Bundesliga | 31. Spieltag | Saison 21/22

Bundesliga | 31. Spieltag | Saison 21/22 Datum: Samstag, 23. April 2022

Samstag, 23. April 2022 Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: München | Allianz-Arena

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE im TV? Alle Infos zur Übertragung im Pay-TV

Ihr kennt es: Wollt Ihr die Spiele der Bundesliga verfolgen, ist dies leider in der Regel nicht im Free-TV möglich. So wird auch die Begegnung zwischen Bayern und dem BVB nicht im Free-TV zu sehen sein!

Wollt Ihr in dieser Saison die Bundesliga live sehen, kommt Ihr um DAZN und Sky nicht herum! Beide Sender teilen sich die TV-Rechte zur Übertragung der höchsten deutschen Spielklasse.

Der Bezahlsender Sky zeigt / überträgt hierbei alle am Samstag stattfindenden Partien und auch die englischen Wochen der Bundesliga seht Ihr nur beim Sportsender aus Unterföhring.

Doch auch Fans des Streaming-Riesen DAZN dürfen sich seit dieser Saison über ganz viel und noch mehr Bundesliga freuen - neben den Partien am Freitag seht Ihr hier auch die Sonntagsspiele live und in voller Länge.

Sky zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag: FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE im Pay-TV

Fans des BVB und des Rekordmeisters aus München sehen das Spiel am Samstag also exklusiv auf Sky!

Der Sportsender zeigt / überträgt die Partie über die vollen 90 Minuten auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) live.

Wenn Ihr also live bei Sky dabei sein möchtet, müsst Ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abschließen. Die Kosten dieser Mitgliedschaft können hier eingesehen werden.

Die Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM sehen: Sky zeigt / überträgt FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE im Internet

Wir wissen nun also, wer für die Übertragung des Top-Spiels der Woche zuständig ist - nämlich Sky. Doch wie sieht es eigentlich mit der Übertragung im Internet aus? So viel bereits vorweg - auch den LIVE-STREAM zur Begegnung stellt Euch der Pay-TV-Sender mit den beiden Streaminglösungen Sky Ticket und Sky Go zur Verfügung!

Die Bundesliga LIVE auf Sky Go und Sky Ticket: Sky zeigt / überträgt FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Ihr seid bereits Sky-Kunde? Optimal, dann könnt Ihr das Spiel auch ohne Zusatzkosten auf Sky Go im STREAM verfolgen!

Noch kein Kunde des Bezahlsenders? Auch nicht schlimm - seit dem Release der Plattform Sky Ticket wurde auch dieses Problem ad acta gelegt!

Was Euch beide Plattformen bieten, stellen wir Euch nun vor:

FCB vs. BVB im LIVE-STREAM auf ... ... Sky Go ... Sky Ticket Kosten Keine Zusatzkosten Monatsmitgliedschaft: 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar

Jahresmitgliedschaft: 12 Monate 19,99 Euro pro Monat (danach 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar) kompatible Devices verfügbar auf Desktop, Handy, Tablet verfügbar auf Desktop, Handy, Tablet, Spielekonsole, Smart-TV, TV-Stick, etc. Download-Links Download im App Store

Download im Play Store Download im App Store

Download im Play Store

Sky zeigt / überträgt FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Mehr zu den Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

DAZN zeigt die Highlights der Bundesliga: Das ist die Highlight-Show auf DAZN

Wenn Ihr die Begegnung am Samstag verpassen solltet oder Ihr kein Sky-Kunde seid, hat DAZN die passende Lösung parat: Der Streamingdienst zeigt Euch neben den Highlights der Freitagsspiele nämlich auch jene des Spieltags am Samstag. Jeden Samstag startet ab 17.30 Uhr eine lineare Highlight-Show mit den besten Szenen dieser Spiele.

Da sich die Sendung stündlich wiederholt, könnt Ihr ab 20.30 Uhr auch die besten Szenen des Top-Spiels am Samstagabend zwischen dem FCB und BVB noch einmal Revue passieren lassen.

Die Mitgliedschaft bei DAZN ist bereits ab 24,99 Euro (Jahresabo) zu haben. Für wiederkehrend 29,99 Euro kann die Monatsmitgliedschaft gebucht werden. Diese ist im Vergleich zum Jahresabo auf den Monat gerechnet zwar etwas teurer, kann jedoch dafür auch monatlich gekündigt werden.