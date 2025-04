Wer zeigt das Hinspiel des Viertelfinals in der Champions League zwischen dem FC Arsenal und Real Madrid? Alle Infos bekommt Ihr bei GOAL!

Das Viertelfinale der Champions League steht an. Im Rahmen der Hinrunde kommt es am heutigen Dienstag (8. April) zu einem echten Kracher-Duell: Der FC Arsenal trifft um 21 Uhr auf den Rekordsieger Real Madrid.

Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Hochkaräter in der Champions League liegt bereits 19 Jahre zurück. Damals konnten sich die Gunners gegen die Königlichen durchsetzen. Eine Voraussage über den Sieger dieses Spiels lässt sich nicht treffen, auch wenn Real Madrid aufgrund der Historie als leichter Favorit ins Rennen geht.

Im Hinspiel des Viertelfinals wird Arsenal zunächst vor heimischer Kulisse im Emirates Stadium auflaufen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Arsenal vs. Real Madrid im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Real Madrid heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Die Begegnung der Gunners und den Königlichen wird wie gewohnt bei DAZN übertragen. Der Anbieter stellt dabei die Möglichkeiten des Empfangs im linearen TV sowie Livestream zur Verfügung. Grundvoraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im TV? Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Arsenal - Real Madrid Wettbewerb Champions League Datum Dienstag, 08. April 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Emirates Stadium (London)

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im TV? News

FC Arsenal News

Die Gunners haben in der bisherigen Saison in der Champions League für Aufsehen gesorgt. Mit furiosen Partien und starken Leistungen konnten die Londoner sich zunächst den dritten Rang in der Tabelle sichern und somit direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Anschließend schleuderte man Inter Mailand-Bezwinger PSV Eindhoven mit 9:3 nach Hin- und Rückspiel aus dem Turnier.

Real Madrid News

Die Königlichen taten sich im bisherigen Saisonverlauf hingegen ungewohnt schwer. Das Team von Carlo Ancelotti belegte aufgrund schwankender Leistungen lediglich den 15. Platz in der Tabelle. In den Playoffs setzte man sich dann ungefährdet gegen Manchester City durch. Im Achtelfinale konnten die Madrilenen dem Ausscheiden erst durch ein Elfmeterschießen gegen Stadtrivale Atlético entkommen.

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im TV? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege FC Arsenal 1 Siege Real Madrid 0 Unentschieden 1 Letztes Duell FC Arsenal vs. Real Madrid 0:0 (Champions League, 08. März 2006)

