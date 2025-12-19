Bevor die 3. Liga in die Winterpause geht, müssen die Teams kurz vor Weihnachten nochmal ran - das gilt auch für Energie Cottbus und Jahn Regensburg. Am Freitagabend treffen die Teams im Rahmen des 19. Spieltages im direkten Duell aufeinander. Anstoß ist um 19 Uhr im LEAG Stadion der Freundschaft in Cottbus.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. Jahn Regensburg (3. Liga) heute live im Free TV und im Live Stream?

Wie gewohnt sind alle Spiele der 3. Liga bei MagentaSport zu sehen. Der Pay-TV-Anbieter besitzt die exklusiven Übertragungsrechte und wird demnach aus die Begegnung am Freitag wieder im linearen TV und Livestream zeigen.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen Jahn Regensburg

Energie Cottbus vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

Energie Cottbus vs Jahn Regensburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Wollitz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Wimmer

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Energie Cottbus

Energie Cottbus sorgt weiter für Furore und grüßt von der Tabellenspitze. Allerdings ist der Vorsprung auf den MSV Duisburg durch die Niederlage in Wiesbaden am vergangenen Wochenende ein wenig geschmolzen. Vor allem einige Entscheidungen der Schiedsrichterin sorgten im Nachgang für reichlich Unmut im Lager der Cottbuser.

News über Jahn Regensburg

Der Jahn hingegen kämpft um den Klassenerhalt. Zwar haben die Bayern am letzten Spieltag mit dem 3:0-Heimsieg gegen Mannheim ein Ausrufezeichen setzen, der Vorsprung auf die ersten Abstiegsränge ist mit vier Punkten allerdings weiterhin gering.

Form

Bilanz direkte Duelle

Energie Cottbus vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

