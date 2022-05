Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United? Das Halbfinale der Europa League live im TV und LIVE-STREAM

Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League geht es für Eintracht Frankfurt gegen West Ham United. Anpfiff der Begegnung aus der Runde der letzten Vier ist am Donnerstag, 5. Mai 2022, um 21 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Welcher Anbieter das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Was für ein Spiel lieferte Eintracht Frankfurt am vergangenen Donnerstag im London Stadium gegen West Ham United! Dank des 2:1-Sieges sicherte sich die SGE eine komfortable Ausgangssituation für das Rückspiel. "Wir spielen vor 60.000 und führen nach der ersten Minute. Wie schon in Barcelona nach vier Minuten. Das macht mich sehr stolz", zeigte sich Trainer Oliver Glasner im Anschluss an die Partie beeindruckt.

Doch sicher ist der Finaleinzug noch lange nicht. "Es ist erst Halbzeit, wir müssen das analysieren und dann einen drauflegen, um unseren Traum zu finalisieren", weiß auch der Österreicher um die Schwere der Aufgabe. Dafür schonte er am Montagabend in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (0:2) einige Stammkräfte, die gegen die "Hammers" in die Startelf zurückkehren dürften.

Eintracht Frankfurt trifft im Rückspiel des Europa-League-Halbfinales auf West Ham United. Aber wer zeigt / überträgt die Partie am Donnerstagabend?

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United? Die Europa-League-Partie im Überblick

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. West Ham United

Wettbewerb: Europa League, Halbfinale (Rückspiel)

Datum 5. Mai 2022, 21 Uhr

Austragungsort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United? Die Europa League live im Free-TV

Gute Nachrichten für alle SGE-Fans: Das Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United wird live im Free-TV übertragen!

Der Fernsehsender RTL hält die Rechte am zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb und ist für die Übertragung der Partie im frei empfangbaren Fernsehen zuständig.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United? Die Europa League im LIVE-STREAM sehen

Auch ein LIVE-STREAM wird von RTL zur Verfügung gestellt, der sich im Netz abrufen lässt. Bei RTL+, dem Streamingdienst des TV-Senders, werdet Ihr fündig.

Dort könnt Ihr neben Frankfurt vs. West Ham auch das Parallelspiel von RB Leipzig gegen die Glasgow Rangers sehen oder Euch alternativ für die Konferenz, die auch die Halbfinals der Europa Conference League beinhaltet, entscheiden.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United? Die Europa League im LIVE-STREAM auf RTL+

Allerdings ist der LIVE-STREAM auf RTL+ nicht ohne kostenpflichtiges Abonnement nutzbar, eine Registrierung ist unumgänglich. Wollt Ihr das Angebot zunächst testen, könnt Ihr Euch für den Gratismonat anmelden.

Ist dieser abgelaufen, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Abos. Das Premium Paket ist bereits für 4,99 Euro im Monat zu haben, das Premium Duo Paket kostet hingegen 7,99 Euro monatlich. Zweiteres erlaubt Euch das parallele Abspielen von LIVE-STREAMS auf zwei Geräten.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United? Highlights und LIVE-TICKER zur Europa League

Die Highlights seht Ihr im Anschluss an die Begegnung ebenfalls bei RTL+. Darüber hinaus werden die kurzen Clips auch bei YouTube sowie auf der UEFA-Website hochgeladen.

Wollt Ihr während der Partie stets auf dem Laufenden bleiben, empfiehlt sich der Blick in den LIVE-TICKER von GOAL zu SGE gegen West Ham. Dort informieren wir zu den Schlüsselszenen der Partie und Ihr verpasst weder Tore noch Großchancen oder Platzverweise.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham United? Die Live-Übertragung in der Übersicht