Champions League
team-logoEintracht Frankfurt
Deutsche Bank Park
team-logoAtalanta Bergamo
Andreas Pfeffer

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im TV?

In Champions League bekommt es Eintracht Frankfurt heute mit Atalanta Bergamo zu tun. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Champions League finden heute neun Spiele der fünften Runde in der Ligaphase statt. In einer Partie empfängt Eintracht Frankfurt am Mittwoch (26. November) Atalanta Bergamo. Das Spiel wird um 21 Uhr im Deutsche Bank Park angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Eintracht Frankfurt vs Atalanta Bergamo heute live im Free-TV und Livestream?

Da der Streamingdienst DAZN mittwochs immer alle Champions-League-Partien zeigt, wird dort heute das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Atalanta Bergamo exklusiv übertragen im TV und im Livestream übertragen. 

Die DAZN-Übertragung im Livestream auf der Website und in der App beginnt einige Minuten vor dem Anpfiff. Auf dem linearen TV-Sender DAZN 2  ist das Spiel Teil der Konferenz.

Um den Livestream abrufen zu können, ist ein in aktives DAZN-Unlimited-Abonnement ist erforderlich, 

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen Atalanta Bergamo

Champions League - Champions League
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs Atalanta Bergamo: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs Atalanta Bergamo Aufstellungen

Eintracht FrankfurtHome team crest

News über Eintracht Frankfurt

Nach vier Partien kommt die Eintracht in der Champions League nur auf vier Punkte. Platz 23 würde aktuell noch für die Play-Offs reichen. Gegen Bergamo soll der dritte wettbewerbsübergreifende Sieg in Serie her. In der Bundesliga gewann die Eintracht am vergangenen Sonntag beim 1. FC Köln 4:3. "Wir haben unser vorletztes Heimspiel und wollen unbedingt gewinnen, um unsere Chance aufs Weiterkommen so groß wie möglich zu halten", sagte Offensivspieler Ansgar Knauff vor dem Spiel gegen Bergamo. 

News über Atalanta Bergamo

In der Serie A verlor Bergamo die vergangenen beiden Spiele mit jeweils drei Gegentoren und stehen in der Tabelle auf Rang 13. In der Champions-League-Tabelle stehen die Italiener mit sieben Punkten allerdings vor der Eintracht.

Form

Eintracht Frankfurt vs Atalanta Bergamo: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

