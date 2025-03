Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden heute im LIVE STREAM und live im TV?

Dynamo Dresden empfängt heute Wehen Wiesbaden in der 3. Liga. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Zum Ende des 30. Spieltags der 3. Liga trifft Dynamo Dresden am Sonntag (30. März) auf den SV Wehen Wiesbaden. Dahingehend erwartet die Zuschauer ein ungleiches Duell: Während die SGD als aktueller Tabellenführer um den Aufstieg kämpft, stehen die Landeshauptstädter aus Hessen im gesicherten Mittelfeld und haben momentan keine Hoffnungen und Nöte in Bezug auf die tabellarische Situation. Somit gehen die Hausherren vor heimischen Publikum als klarer Favorit in dieses Duell.

Der Ball rollt am Sonntag ab 16:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden: Wann ist der Anstoß?

Spiel: Dynamo Dresden vs. SV Wehen Wiesbaden Wettbewerb: 3. Liga Datum: 30. März 2025 Uhrzeit: 16:30 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wie alle Begegnungen der 3. Liga, wird auch das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden am Sonntagnachmittag bei MagentaSport gezeigt. Grundvoraussetzung für die Nutzung des Anbieters ist ein kostenloses Abonnement.

Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden im TV, LIVE STREAM, TICKER: News

Dynamo Dresden News

Im letzten Spiel vor der Länderspielpause konnten Dresdner lediglich ein 1:1-Unentschieden gegen das Kellerkind Rot-Weiss Essen einfahren. Somit konnte Verfolger Cottbus bis auf einen Zähler auf die Mannschaft von der Elbe heranrücken. Mit Blick auf die kommenden Gegner wäre ein Erfolg enorm wichtig, bevor die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm gegen abstiegsgefährdete Hannoveraner und Osnabrücker ran muss.

Wehen Wiesbaden News

Nach der bitteren 3:2-Niederlage gegen die akut abstiegsbedrohte Reserve von Hannover 96 gilt es für die Hessen, weitere Punkte einzufahren, um möglicherweise nochmal in Richtung Aufstiegsränge schielen zu können. Dafür muss die Mannschaft von Coach Nils Döhring jedoch beim schweren Auswärtsspiel gegen die SGD möglichst drei Punkte einfahren.

Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 15 Siege Dynamo Dresden 10 Siege SV Wehen Wiesbaden 3 Unentschieden 2 Letztes Duell SV Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden - 1:0 (3. Liga, 23. Oktober 2024)

