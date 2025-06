Bei der Klub-WM trifft der BVB in seinem zweiten Gruppenspiel auf die Mamelodi Sundowns FC. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Bei der Klub WM ist Borussia Dortmund am heutigen Samstag, 21. Juni, zum zweiten Mal im Einsatz. Der BVB trifft nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Fluminense zum Auftakt im TQL Stadium von Cincinnati auf die Mamelodi Sundowns. Die Südafrikaner gewannen ihre erste Partie gegen Ulsan mit 1:0. Angepfiffen wird das Spiel um 18 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Mamelodi Sundowns heute im Live Stream und live im Free TV?

Alle Spiele der Klub WM 2025 seht Ihr nur bei DAZN - und das völlig kostenlos! Dafür müsst Ihr sogar nicht zuvor ein Abo abgeschlossen haben. Es genügt, wenn Ihr Euch ein Konto bei DAZN einrichtet. Die Partie des BVB gegen die Mamelodi Sundown könnt Ihr im Livestream in der App oder auf der Website verfolgen. Die Vorberichterstattung mit Moderator Lukas Schönmüller beginnt eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 17.30 Uhr. Andres Verades ist als Reporter vor Ort, kommentiert wird die Begegnung von Marco Hagemann und Experte Michael Tobias Schweinsteiger.

Artikel wird unten fortgesetzt

Weiters könnt Ihr BVB vs. Mamelodi Sundowns ab 17.30 Uhr auch im Free-TV bei Sat.1 live verfolgen. Zusätzlich gibt es auch kostenlose Livestreams auf ran.de und bei Joyn.

Anstoßzeit BVB vs. Mamelodi Sundowns

BVB vs. Mamelodi Sundowns: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Mamelodi Sundowns

Die Mamelodi Sundowns sind der Rekordmeister Südafrikas und stammen aus der Hauptstadt Pretoria. Seit der Wiedereinführung der Premier Soccer League im Jahr 1996 hat der Klub beeindruckende 15 Meistertitel gesammelt – mehr als jeder andere Verein im Land. Seit der Saison 2017/18 dominieren die "Brazilians", wie sie wegen ihrer gelb-blauen Farben genannt werden, die nationale Liga nahezu ununterbrochen. Auch in der gerade beendeten Saison hat sich der Verein den Titel geholt.

News über Borussia Dortmund

Will der BVB einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe F erreichen, benötigt er unbedingt einen Sieg gegen das Team aus Südafrika. Nach dem 0:0 gegen Fluminense stellte sich Trainer Niko Kovac verteidigend vor seine Mannschaft. "Unterm Strich müssen wir damit zufrieden sein. Es war sicherlich nicht das beste Spiel von uns, aber für das erste Spiel war es in Ordnung", sagte er nüchtern am DAZN-Mikrofon und antwortete auf die Frage nach den Gründen für den schwachen Auftritt Dortmunds: "Weil der Gegner ziemlich gut war. Es ist immer so: Wir Europäer denken immer, dass der Fußball nur bei uns stattfindet, aber in Südamerika wird auch richtig guter Fußball gespielt."

Form

Bilanz direkte Duelle

BVB vs. Mamelodi Sundowns: Die Tabellen

Nützliche Links