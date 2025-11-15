Am heutigen Samstag, den 15. November, begegnen sich am 9. Spieltag der WM-Qualifikation Bosnien-Herzegowina und Rumänien. Das Duell in der Gruppe H beginnt um 20.45 Uhr im Stadion Bilino Polje in Zenica.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Bosnien-Herzegowina vs. Rumänien heute im Live Stream und live im TV?

DAZN zeigt das Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und Rumänien heute exklusiv auf DAZN im Livestream. Pünktlich zum Anpfiff könnt Ihr dort die Partie live und in voller Länge erleben.

Den Livestream von DAZN findet Ihr auf der DAZN-Website und in der DAZN-App.

Anstoßzeit Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien

Bosnien-Herzegowina vs. Rumänien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Bosnien-Herzegowina

Bosnien-Herzegowina steht derzeit mit 13 Zählern auf Rang zwei in der Gruppe H. Damit müsste das Team von Sergej Barbarez bei jetzigem Stand über die Playoffs das Ticket für die WM lösen. Der Abstand auf die führenden Österreich beträgt allerdings nur zwei Zähler.

Zuletzt gewann Bosnien-Herzegowina im Oktober ein Testspiel gegen Malta mit 4:1. Zuvor kamen Edin Dzeko und Co. gegen Zypern nicht über ein 2:2 hinaus.

News über Rumänien

Direkt hinter Bosnien-Herzegowina und mit drei Zählern weniger als der heutige Gegner steht derzeit Rumänien in der Gruppe H. Mit einem Sieg könnten die Rumänen heute also an Bosnien-Herzegowina vorbeiziehen.

Rumänien konnte zuletzt im Oktober zwei Siege einfahren. Nach einem 2:1-Testspielsieg gegen Moldau gewannen die Rumänen in der WM-Qualifikation mit 1:0 gegen Österreich.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bosnien-Herzegowina vs. Rumänien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.