Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Tabellenführer Bayer Leverkusen bekommt es am Samstag mit seinem ärgsten Verfolger, dem FC Bayern, zu tun. Aber wer zeigt das Duell live?

Es ist das direkte Aufeinandertreffen des Tabellenführers und seines ersten Verfolgers: In der empfängt am Samstag den und möchte sein Polster auf den deutschen Rekordmeister auf vier Punkte ausbauen. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der BayArena.

Unter der Woche konnte der FC Bayern nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge ein 2:1 gegen den einfahren. Bayer Leverkusen feierte im Derby gegen den einen ungefährdeten 4:0-Erfolg - und möchte auch die Feiertage auf Rang eins der Bundesliga verbringen.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Bayer Leverkusen - FC Bayern München Datum Samstag, 19. Dezember | 18.30 Uhr Ort BayArena, Leverkusen

Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München live im TV sehen - geht das?

Vor den Feiertagen hat die Bundesliga nochmals eine gehörige Portion Spannung zu bieten: Am 13. Spieltag treffen mit Bayer Leverkusen und dem FC Bayern die aktuell besten Mannschaften Deutschlands aufeinander. Aber welcher Sender zeigt / überträgt das Duell am Samstag live im TV?

Leverkusen gegen Bayern: Die Bundesliga im Pay-TV bei Sky sehen

Bereits seit Beginn der laufenden Saison lautet die Regelung, dass die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga beim Streamingdienst DAZN und die Samstags- und Sonntagsspiele bei Sky gezeigt werden. Somit ist der Pay-TV-Sender am Samstag Eure Anlaufstelle, um Leverkusen gegen Bayern live zu sehen.

Schon um 17.30 Uhr beginnt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Übertragung. Direkt im Anschluss an die Konferenz begrüßen Euch Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus zu den Vorberichten. Alternativ könnt Ihr Euch bis zum Anstoß auch die Zusammenfassungen der Nachmittagsspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 HD ansehen.

Gegen 18.30 Uhr wird Sky zu Kommentator Martin Groß auf die Pressetribüne schalten. Er wird Euch am Mikrofon durch den gesamten Abend führen. In der Halbzeit schaltet der Pay-TV-Sender erneut ins Studio, damit Hellmann und Matthäus die ersten 45 Minuten gemeinsam analysieren können.

Die Bundesliga bei Sky erleben: Nur mit kostenpflichtigem Abonnement

Sky Sport Bundesliga 1 HD und alle anderen Sky-Sender könnt Ihr aber nicht ohne ein kostenpflichtiges Abonnement empfangen. Stattdessen müsst Ihr zunächst das Bundesliga-Paket für 25 Euro monatlich buchen, damit Ihr die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern anschließend live sehen könnt.

Interessiert Ihr Euch neben der Bundesliga auch für anderen Live-Sport, solltet Ihr über eine Aufstockung des Abonnements nachdenken: Für insgesamt 30 Euro monatlich seht Ihr neben dem deutschen Oberhaus auch die , den und die Premier League. Hier findet Ihr eine Übersicht über die einzelnen Pakete.

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München: Die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Parallel zur TV-Übertragung stellt Sky sein Programm auch im LIVE-STREAM zur Verfügung: Dafür hat der Pay-TV-Sender mit Sky Go und Sky Ticket zwei eigene Streamingdienste ins Leben gerufen, die sich ausschließlich im Preis, nicht aber in den Inhalten unterschieden.

Sky Go zeigt / überträgt Leverkusen gegen Bayern im LIVE-STREAM

Als Sky-Kunde könnt Ihr die Bundesliga-Übertragung über Sky Go automatisch auch im LIVE-STREAM verfolgen. Bei Abschluss Eures Vertrages habt Ihr eine Kundennummer sowie Eure persönliche Login-PIN erhalten, mit denen Ihr Euch kostenlos beim Streamingdienst registrieren könnt.

Anschließend braucht Ihr nur eine stabile Internetverbindung und die passende Sky-Go-App, damit Ihr auf das Online-Angebot des Senders zugreifen könnt. Die Anwendung steht Euch sowohl auf der Sky-Webseite als auch im Google Play-Store und im App-Store zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Leverkusen gegen Bayern: Die Bundesliga im LIVE-STREAM von Sky Ticket

Solltet Ihr bislang kein Sky-Abo abgeschlossen haben, da Ihr Euch nicht langfristig an den Pay-TV-Sender binden möchtet, sei Euch Sky Ticket ans Herz gelegt. Im Gegensatz zu einem normalen TV-Abonnement könnt Ihr den Streamingdienst nämlich monatlich kündigen, bekommt aber trotzdem die gleichen Inhalte zu sehen.

Derzeit kostet Sky Ticket bei Abschluss eines Monatsabos 29,99 Euro. Mit dem Supersport-Ticket seht Ihr neben der Bundesliga und auch die Champions League, den DFB-Pokal und die Premier League in voller Länge. Im Jahresabo zahlt Ihr während der ersten zwölf Monate 19,99 Euro, danach erhöht sich der Preis ebenfalls.

Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München im LIVE-TICKER von Goal

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine Minute zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern. Schon eine halbe Stunde vor dem Anstoß versorgen wir Euch auf unserer Webseite mit den wichtigsten Informationen zum Aufeinandertreffen.

Während der folgenden 90 Minuten halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen auf dem Laufenden. Somit habt Ihr auch ohne Sky-Abo nicht zu befürchten, eine entscheidende Szene zwischen den beiden Mannschaften zu verpassen.

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München: Die Bundesliga-Highlights auf DAZN erleben

Neben Sky hat sich in dieser Saison auch der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert. Zwar ist die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern dort nicht live zu sehen, die Highlights könnt Ihr Euch aber dennoch auf der Plattform ansehen.

Gegen 21 Uhr läuft auf DAZN ein Zusammenschnitt der besten Szenen. Dieser steht Euch anschließend mehrere Wochen zur Verfügung, sodass Ihr selbst entscheiden könnt, wann Ihr Euch die Highlights des Aufeinandertreffens ansehen möchtet.

Beachtet jedoch, dass auch bei DAZN eine vorherige Anmeldung notwendig ist. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr den Streamingdienst jedoch vier Wochen kostenlos testen. Hat Euch der Gratismonat gefallen, könnt Ihr das Abonnement im Anschluss für 11,99 Euro monatlich verlängern.

Neben den Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions League und die sowie , und die im LIVE-STREAM. Zudem könnt Ihr auch viele weitere Sportarten wie Basketball, Football, Eishockey oder Boxen auf der Plattform verfolgen.

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München live sehen: Die Übertragung auf einen Blick