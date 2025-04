Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im Live Stream und live im TV?

In der Champions League spielt heute Aston Villa gegen Paris Saint-Germain. Doch wo läuft das Viertelfinal-Rückspiel? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, den 15. April, treffen im Viertelfinale der Champions League Aston Villa und PSG aufeinander. Das Rückspiel wird um 21.00 Uhr im Villa Park in Birmingham angestoßen.

PSG gewann das Hinspiel in der vergangenen Woche mit 3:1 und hat damit gute Chancen auf das Weiterkommen in der Königsklasse. Wer zieht in das Halbfinale der Champions League ein?

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Aston Villa vs. Paris Saint-Germain heute live im Free-TV und Livestream?

DAZN überträgt am heutigen Abend das Champions-League-Rückspiel zwischen Aston Villa und PSG exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 beginnen die Vorberichte zum Viertelfinalduell um 20.45 Uhr. Mario Rieker kommentiert die Partie für DAZN, Benny Lauth fungiert als Experte.

Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung zudem live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser.

Ihr benötig ein kostenpflichtiges Abo, um heute das Champions-League-Duell zwischen Aston Villa und PSG live verfolgen zu können. Dieses kostet monatlich 44,99 Euro oder im Jahresabo 34,99 pro Monat.

Spiel Aston Villa – PSG Wettbewerb Champions League, Viertelfinale, Rückspiel Datum Dienstag, 15. April 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Villa Park (Birmingham)

Anstoßzeit Aston Villa gegen Paris Saint-Germain

Champions League - Endrunde Villa Park

Aston Villa vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Aston Villa

Aston Villa muss heute im Rückspiel einen 1:3-Rückstand wettmachen, um noch das Halbfinale der Champions League zu erreichen.

Im Achtelfinale der Königsklasse setzten sich die heutigen Hausherren dank zweier Siege (3:1 und 3:0) souverän gegen Club Brügge durch.

Die Ligaphase beendete Aston Villa zuvor auf einem starken achten Platz. Mit 16 Zählern ließ Villa in der Gruppenphase unter anderem den FC Bayern München, Real Madrid und den BVB hinter sich.

News über Paris Saint-Germain

PSG qualifizierte sich im Vergleich zu Aston Villa nur als 15. der Gruppenphase für die K.o.-Runde der Champions League. Dort fertigte Paris Saint-Germain Stade Brest insgesamt mit 10:0 ab (Hin- und Rückspiel zusammengerechnet. Danach bekam es PSG in der Runde der letzten 16 mit dem FC Liverpool zu tun. Das Achtelfinalduell entschied das Team von Luis Enrique denkbar knapp für sich, im Rückspiel fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen.

Im Gegensatz zu Aston Villa, mussten die Franzosen am vergangenen Wochenende nicht in der Liga antreten. PSG hatte nach dem Hinspiel am vergangenen Mittwoch somit fast eine Woche Zeit sich zu regenerieren.

Form

Bilanz direkte Duelle

AVL Letztes Spiel PSG 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Paris Saint-Germain 3 - 1 Aston Villa 1 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Aston Villa vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

