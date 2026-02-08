Am heutigen Sonntag, den 8. Februar, treffen am 23. Spieltag der 3. Liga Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen aufeinander. Die Partie startet um 16.30 Uhr im Tivoli in Aachen.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs. Rot Weiss Essen (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?
|MagentaSport
|Hier ansehen
MagentaSport überträgt heute die Begegnung Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen live und in voller Länge. Um 16.15 Uhr beginnen dort die Vorberichte zum Drittligaspiel. So sieht das MagentaSport-Team heute aus:
- Kommentar: Christian Straßburger
- Moderation: Thomas Wagner
Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der MagentaSport-App oder auf magentasport.de. Alternativ seht Ihr die Übertragung von MagentaSport im kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball.
Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen RW Essen
Alemannia Aachen vs. RW Essen: Aufstellungen
News über Alemannia AachenNach zuvor sechs sieglosen Partien in Folge konnte Alemannia Aachen am vorletzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim 2 (3:2) wieder einen Sieg einfahren und sich so etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.
Am vergangenen Wochen konnte die Alemannia allerdings nichts nahtlos an die Leistung gegen die Hoffenheimer anknüpfen. Gegen 1860 München erkämpften sich die heutigen Gastgeber einen verdienten Punkt beim 2:2-Unentschieden.
Getty Images
News über RW Essen
Auch Rot-Weiss Essen konnte in der 3. Liga am vergangenen Spieltag nur einen Zähler sammeln. Gegen Wehen Wiesbaden endete die Partie mit 1:1.
Im Kampf um den Aufstieg hat Rot-Weiss Essen aktuell 39 Punkte auf dem Konto und befindet sich damit auf Tuchfühlung zur Spitze.