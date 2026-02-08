Goal.com
Deutschland 3 Liga
team-logoAlemannia Aachen
team-logoRW Essen
Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs. Rot Weiss Essen (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 8. Februar, treffen am 23. Spieltag der 3. Liga Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen aufeinander. Die Partie startet um 16.30 Uhr im Tivoli in Aachen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MagentaSport überträgt heute die Begegnung Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen live und in voller Länge. Um 16.15 Uhr beginnen dort die Vorberichte zum Drittligaspiel. So sieht das MagentaSport-Team heute aus: 

  • Kommentar: Christian Straßburger
  • Moderation: Thomas Wagner

Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der MagentaSport-App oder auf magentasport.de. Alternativ seht Ihr die Übertragung von MagentaSport im kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball.

Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
RW Essen crest
RW Essen
ESN

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen RW Essen

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Alemannia Aachen vs. RW Essen: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs RW Essen Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Selimbegovic

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Koschinat

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Alemannia Aachen

Nach zuvor sechs sieglosen Partien in Folge konnte Alemannia Aachen am vorletzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim 2 (3:2) wieder einen Sieg einfahren und sich so etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. 

Am vergangenen Wochen konnte die Alemannia allerdings nichts nahtlos an die Leistung gegen die Hoffenheimer anknüpfen. Gegen 1860 München erkämpften sich die heutigen Gastgeber einen verdienten Punkt beim 2:2-Unentschieden.

MSV Duisburg v Alemannia Aachen - 3. LigaGetty Images

News über RW Essen

Auch Rot-Weiss Essen konnte in der 3. Liga am vergangenen Spieltag nur einen Zähler sammeln. Gegen Wehen Wiesbaden endete die Partie mit 1:1. 

Im Kampf um den Aufstieg hat Rot-Weiss Essen aktuell 39 Punkte auf dem Konto und befindet sich damit auf Tuchfühlung zur Spitze. 

Form

ALA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

ESN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

ALA

Letzte 5 Spiele

ESN

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

9

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Alemannia Aachen vs. RW Essen: Die Tabellen

