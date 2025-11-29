Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoSaarbruecken
team-logoRW Essen
Hier live sehen!
GOAL

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Rot Weiss Essen heute live im Free TV und Live Stream?

In der 3. Liga treffen heute der 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der 1. FC Saarbrücken empfängt am heutigen Samstag, den 29. November, Rot-Weiss Essen zum Duell am 16. Drittligaspieltag. Die Partie beginnt um 14 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Rot Weiss Essen heute live im Free TV und Live Stream?

MagentaSportHier ansehen
SRHier ansehen

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen zeigen heute zwei Sender live im TV und Livestream. Zum einen seht Ihr das Duell live und in voller Länge ab 13.45 Uhr bei MagentaSport. Dort wird das Drittligaspiel von kommentiert. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie zudem in der Konferenz. Den Livestream von MagentaSport findet Ihr auf der MagentaSport-Website oder in der MagentaSport-App. Im kostenpflichtigen Einzelstream seht Ihr die Partie zudem auf OneFootball.

Darüber hinaus zeigt der SR das Duell live im Free-TV. Ab 14 Uhr seht Ihr dort die Partie im linearen TV. Den kostenlosen Livestream des SR findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Deutschland 3 Liga
RW Essen crest
RW Essen
ESN
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim crest
Waldhof Mannheim
WMA
Saarbruecken crest
Saarbruecken
SAB

Anstoßzeit 1. FC Saarbrücken gegen Rot Weiss Essen

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

1. FC Saarbrücken vs. Rot Weiss Essen: Aufstellungen

Saarbruecken vs RW Essen Aufstellungen

SaarbrueckenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-5-1

Home team crestESN
13
P. Menzel
32
R. Bormuth
8
M. Zeitz
18
L. Wilhelm
20
F. Pick
10
K. Rabihic
7
C. Rizzuto
2
P. Fahrner
15
A. Kamara
23
T. Civeja
39
P. Schmidt
1
J. Golz
2
M. Kostka
14
L. Brumme
33
T. Kraulich
23
J. Rios Alonso
28
T. Moustier
8
K. Gjasula
26
Torben Müsel
24
K. Mizuta
7
R. Safi
29
J. Mause

4-5-1

ESNAway team crest

SAB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Jürgen Luginger

ESN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Koschinat

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über 1. FC Saarbrücken 

Der 1. FC Saarbrücken spielt bislang eine ernüchternde Saison. Mit 20 Zählern nach 15 Spielen stehen die Saarbrücker derzeit im Tabellenmittelfeld.

Zuletzt kassierte der 1. FC Saarbrücken eine 0:2-Pleite gegen 1860 München und damit die insgesamt fünfte Niederlage in dieser Drittligasaison.  

News über Rot Weiss Essen

Auch Rot-Weiss Essen kassierte am vergangenen Ligaspieltag eine Pleite. Nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage verloren die Essener zuletzt knapp mit 2:3 gegen Ligaprimus Energie Cottbus. In der Tabelle steht Rot-Weiss Essen dennoch gut da: Mit 26 Punkten liegen die heutigen Gäste derzeit auf dem fünften Platz. 

MSV Duisburg v Rot-Weiß Essen - 3. LigaGetty Images

Form

SAB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/11
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

ESN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

SAB

Letzte 5 Spiele

ESN

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

9

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

1. FC Saarbrücken vs. Rot Weiss Essen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0