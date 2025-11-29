Der 1. FC Saarbrücken empfängt am heutigen Samstag, den 29. November, Rot-Weiss Essen zum Duell am 16. Drittligaspieltag. Die Partie beginnt um 14 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Rot Weiss Essen heute live im Free TV und Live Stream?

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen zeigen heute zwei Sender live im TV und Livestream. Zum einen seht Ihr das Duell live und in voller Länge ab 13.45 Uhr bei MagentaSport. Dort wird das Drittligaspiel von kommentiert. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie zudem in der Konferenz. Den Livestream von MagentaSport findet Ihr auf der MagentaSport-Website oder in der MagentaSport-App. Im kostenpflichtigen Einzelstream seht Ihr die Partie zudem auf OneFootball.

Darüber hinaus zeigt der SR das Duell live im Free-TV. Ab 14 Uhr seht Ihr dort die Partie im linearen TV. Den kostenlosen Livestream des SR findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Anstoßzeit 1. FC Saarbrücken gegen Rot Weiss Essen

1. FC Saarbrücken vs. Rot Weiss Essen: Aufstellungen

News über 1. FC Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken spielt bislang eine ernüchternde Saison. Mit 20 Zählern nach 15 Spielen stehen die Saarbrücker derzeit im Tabellenmittelfeld.

Zuletzt kassierte der 1. FC Saarbrücken eine 0:2-Pleite gegen 1860 München und damit die insgesamt fünfte Niederlage in dieser Drittligasaison.

News über Rot Weiss Essen

Auch Rot-Weiss Essen kassierte am vergangenen Ligaspieltag eine Pleite. Nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage verloren die Essener zuletzt knapp mit 2:3 gegen Ligaprimus Energie Cottbus. In der Tabelle steht Rot-Weiss Essen dennoch gut da: Mit 26 Punkten liegen die heutigen Gäste derzeit auf dem fünften Platz.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Saarbrücken vs. Rot Weiss Essen: Die Tabellen

