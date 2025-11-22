Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt heute im Live Stream und live im TV?

Am Samstagabend wartet im RheinEnergieStadion ein stimmungsvolles Bundesliga-Flutlichtspiel: Der 1. FC Köln trifft auf Eintracht Frankfurt. Die Gastgeber wollen ihren positiven Trend vor heimischer Kulisse fortsetzen, während die formstarken Hessen mit breiter Brust anreisen und auf den nächsten Dreier aus sind. Alles deutet auf ein intensives Duell mit hohem Tempo hin. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Das Bundesliga-Topspiel läuft wie gewohnt live bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung zwischen Köln und Frankfurt sowohl im linearen Programm als auch im Stream. Die Sendung beginnt um 17:30 Uhr mit ausführlichen Vorberichten und Analysen.

Beim 1. FC Köln richtet sich der Blick vor dem Duell mit Frankfurt vor allem auf Marius Bülter. Der Offensivspieler hat seinen Magen-Darm-Infekt überstanden und kehrte stabilisiert ins Training zurück, sein Einsatz am Samstag bleibt jedoch fraglich. Trainer Lukas Kwasniok bremst derweil die Erwartungen: Trotz positiver Entwicklungen sieht er sein Team noch nicht auf Augenhöhe mit der Eintracht und fokussiert sich vor allem darauf, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.

Eintracht Frankfurt reist mit Rückenwind nach Köln: Das 1:0 gegen Mainz vor der Länderspielpause hat das Selbstvertrauen gestärkt, nun peilen die Hessen ihren vierten Saisonsieg an. Trainer Dino Toppmöller legt dabei besonderen Wert auf defensive Stabilität, während Beobachter das aktuell sehr strukturierte und disziplinierte Spielsystem der SGE hervorheben, das zuletzt konstant überzeugte.