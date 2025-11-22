Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logo1. FC Köln
RheinEnergieSTADION
team-logoEintracht Frankfurt
Hier live sehen!
Eric Klein

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt heute im Live Stream und live im TV?

In Bundesliga spielt Tag der 1. FC Köln am Samstagabend im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am Samstagabend wartet im RheinEnergieStadion ein stimmungsvolles Bundesliga-Flutlichtspiel: Der 1. FC Köln trifft auf Eintracht Frankfurt. Die Gastgeber wollen ihren positiven Trend vor heimischer Kulisse fortsetzen, während die formstarken Hessen mit breiter Brust anreisen und auf den nächsten Dreier aus sind. Alles deutet auf ein intensives Duell mit hohem Tempo hin. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt 1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV und Livestream?

Sky DeutschlandHier ansehen
Das Bundesliga-Topspiel läuft wie gewohnt live bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung zwischen Köln und Frankfurt sowohl im linearen Programm auf Sky Sport Top Event als auch im Stream via Sky Go und WOW. Die Sendung beginnt um 17:30 Uhr mit ausführlichen Vorberichten und Analysen. Durch den Abend führt das eingespielte Studio-Team um Moderator Sebastian Hellmann sowie die Experten Tabea Kemme und Lothar Matthäus. Am Kommentatorenplatz begleitet Wolff Fuss die Partie in gewohnt prägnanter Manier.

Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt

crest
Bundesliga - Bundesliga
RheinEnergieSTADION

1. FC Köln vs Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

1. FC Köln vs Eintracht Frankfurt Aufstellungen

1. FC KölnHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSGE
1
C
Marvin Schwäbe
2
J. Schmied
3
D. Heintz
32
K. Hansen
28
S. Sebulonsen
18
I. Bergmann Johannesson
8
D. Huseinbasic
6
E. Martel
29
J. Thielmann
16
J. Kaminski
9
R. Ache
23
M. Zetterer
3
A. Theate
4
C
R. Koch
34
N. Collins
21
N. Brown
27
Mario Götze
7
A. Knauff
18
M. Dahoud
8
F. Chaibi
20
R. Doan
9
J. Burkardt

4-2-3-1

SGEAway team crest

KOE
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Kwasniok

SGE
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Dino Toppmöller

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über 1. FC Köln

Beim 1. FC Köln richtet sich der Blick vor dem Duell mit Frankfurt vor allem auf Marius Bülter. Der Offensivspieler hat seinen Magen-Darm-Infekt überstanden und kehrte stabilisiert ins Training zurück, sein Einsatz am Samstag bleibt jedoch fraglich. Trainer Lukas Kwasniok bremst derweil die Erwartungen: Trotz positiver Entwicklungen sieht er sein Team noch nicht auf Augenhöhe mit der Eintracht und fokussiert sich vor allem darauf, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.
Champions League
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
Bundesliga
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KOE

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt reist mit Rückenwind nach Köln: Das 1:0 gegen Mainz vor der Länderspielpause hat das Selbstvertrauen gestärkt, nun peilen die Hessen ihren vierten Saisonsieg an. Trainer Dino Toppmöller legt dabei besonderen Wert auf defensive Stabilität, während Beobachter das aktuell sehr strukturierte und disziplinierte Spielsystem der SGE hervorheben, das zuletzt konstant überzeugte.

Form

KOE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

SGE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/2
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

KOE

Letzte 5 Spiele

SGE

3

Siege

2

Unentschieden

0

Siege

8

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0