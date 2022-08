Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Der SC Freiburg empfängt den BVB am 2. Spieltag der Bundesliga. GOAL erklärt, wer das Spiel im TV und STREAM übertragen wird!

Der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht vor der Tür und der SC Freiburg empfängt Borussia Dortmund. Anpfiff ist in Freiburg um 20.30 Uhr.

Es ist das zweite Spiel der Bundesliga-Saison für die Freiburger und den BVB – es wartet somit ein echter Leckerbissen am Freitagabend auf die Fußball-Fans. Das Besondere an der Partie: Nico Schlotterbeck kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wo wird die Partie also übertragen?

Das Duell zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund (BVB) verspricht viel. GOAL erklärt, wer das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

Der SC Freiburg empfängt heute den BVB (Borussia Dortmund): Das Bundesligaspiel im Überblick

Begegnung SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga | 2. Spieltag Datum Freitag | 12. August 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Europa-Park Stadion | Freiburg | Deutschland Bilanz (47 Spiele in der Bundesliga) 30 Siege BVB (Borussia Dortmund) Elf Unentschieden Sechs Siege SC Freiburg

Getty Images

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Freitagabend im TV? SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Fernsehen sehen - so geht's!

Nico Schlotterbeck kehrt nach Freiburg zurück - diesmal aber für die Schwarz-Gelben. Am 2. Spieltag kommt es zu einem wahren Top-Duell zwischen Christian Streichs SC Freiburg und Edin Terzics BVB.

Die Bilanz spricht eine klare Sprache: Während die Westfalen 30 Spiele für sich entscheiden konnten, verzeichnete Freiburg lediglich sechs Siege gegen den BVB. Elf Spiele endeten ohne Sieger. Wie kann man die Partie im TV verfolgen?

Der SC Freiburg empfängt den BVB: So wird die Bundesliga heute live übertragen

Am heutigen Freitagabend kommt es zum Aufeinandertreffen und Ihr könnt das Spiel sowohl im LIVE-STREAM als auch im TV verfolgen! DAZN hat sich nämlich die Übertragungsrechte aller Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga gesichert, weshalb dort die Partie zu sehen sein wird.

Wenn Ihr über die beiden DAZN-TV-Sender verfügt, könnt Ihr dort einfach einschalten und sehen, wie Karim Adeyemi auf Torejagd geht. Andernfalls ist es auch möglich, mit einem Smart TV oder einer Konsole den DAZN-LIVE-STREAM aufzurufen - und schon steht einem entspannten Fußballabend nichts mehr im Wege!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Freitagabend im LIVE-STREAM? SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Stream sehen - so geht's!

Dementsprechend könnt Ihr die Partie auch ganz einfach im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen. Diesen könnt Ihr jedoch nur aufrufen, wenn Ihr über ein Abonnement verfügt.

Für DAZN zahlt ihr monatlich 29,99 Euro, alternativ gibt es noch das Jahresabo für dann 24,99 Euro. Den LIVE-STREAM könnt ihr dann ebenfalls auf allen Endgeräten aufrufen und das Heimspiel des SC Freiburg somit zu Gesicht bekommen.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund heute im LIVE-STREAM: So geht’s!

Den LIVE-STREAM könnt ihr mit der Konsole oder dem Smart TV ganz einfach über die DAZN-App öffnen. Solltet ihr die Partie jedoch auf dem Handy oder Tablet verfolgen wollen, so müsst Ihr ebenfalls lediglich die App des Streamingdienstes installieren und euch einloggen.

Mit dem Laptop könnt Ihr ganz einfach über den Browser den LIVE-STREAM aufrufen - wenn Ihr also ein DAZN-Abo habt, könnt ihr das Spiel ganz unkompliziert öffnen.

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen in der Bundesliga

An dieser Stelle findet Ihr eine Stunde vor Anstoß die Aufstellungen der beiden Teams.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute LIVE? Die Übertragung im Überblick

TV DAZN LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL