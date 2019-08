Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live im TV und im LIVE-STREAM?

Die UEFA Champions League steht schon wieder vor der Tür. Goal verrät, wer die Auslosung der Gruppenphase live in TV und LIVE-STREAM zeigt.

Die Auslosung der UEFA legt traditionell die Grundlage für eine spannende Saison. In diesem Jahr findet sie am Donnerstagabend (29. August) um 18 Uhr in Monaco statt. Dort werden wir erfahren, wer die Gegner der deutschen Teams sind.

Goal liefert alle Informationen zur Ziehung in Sachen Übertragung in TV und LIVE-STREAM. Alle Informationen zu den teilnehmenden Teams könnt Ihr einem separaten Artikel auf unserer Seite entnehmen. Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung?

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung? Ein Überblick

Wettbewerb UEFA Champions League Datum Donnerstag, 29. August | 18 Uhr Ort Grimaldi Forum, Monaco

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung im LIVE-STREAM?

Die Auslosung legt den Grundstein für die Kracher, die wir in dieser Saison in der Vorrunde zu sehen bekommen. Wer aber zeigt die Auslosung live im Stream? Goal stellt Euch drei Möglichkeiten zur Auswahl.

DAZN zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung im LIVE-STREAM

Die Ziehung in Monaco läuft am Donnerstagabend live im Stream von DAZN. Das liegt daran, dass DAZN mittlerweile die Rechte an einer Vielzahl von Sportevents hält und auch die Champions League live im Stream anbietet.

Welche Wettbewerbe DAZN noch so im Programm hat, könnt Ihr unserem Übersichtsartikel entnehmen. Die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag wird in voller Länge ausgestrahlt.

Zu Beginn der Ziehung melden sich Kommentator Christoph Stadtler und Experte Lutz Pfannenstiel, um die Geschehnisse aus Monaco für Euch zu kommentieren. Um 18 Uhr rollen dann traditionell wieder die Kugeln, die entscheiden, welche Gegner die deutschen Teams mit auf den Weg bekommen.

DAZN zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live und kostenlos

Mit dem Gratismonat könnt Ihr die Auslosung sogar kostenlos anschauen. Nach der Testphase könnt Ihr DAZN weiter nutzen, für gewisse Konditionen:

Für das monatliche Abonnement zahlt Ihr 11,99 Euro pro Monat und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

zahlt Ihr und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Wollt Ihr DAZN ohnehin die komplette Saison über nutzen? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro .

. Mit der DAZN-Jahreskarte spart Ihr im Vergleich zum monatlichen Abo 24 Euro .

UEFA.com zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung im LIVE-STREAM

Alternativ zu DAZN habt Ihr die Gelegenheit, auf dem offiziellen Kanal der UEFA - uefa.com - die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase live zu sehen.

Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM.

Sky Sport News HD zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung im LIVE-STREAM

Sky Sport News HD zeigt die Auslosungen des wichtigsten Klubwettbewerbs ebenfalls live und in voller Länge. Am Donnerstagabend geht es gegen 18 Uhr los mit der Übertragung aus Monaco. Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live im TV?

Die Champions League spannt uns am Donnerstagabend nicht mehr länger auf die Folter, sondern verrät, welche Kracher sie bereits in der Gruppenphase auf Lager haben wird.

Eurosport zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live im TV

Der TV-Sender Eurosport zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung am Donnerstag in voller Länge live im Fernsehen. Aus Monaco beginnt die Übertragung pünktlich um 18 Uhr.

Sky Sport News HD zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live im TV

Auch der Kanal Sky Sport News HD, der im deutschen Fernsehen frei empfangbar ist, ist im Grimaldi Forum mit dabei, wenn die Gegner des FC Bayern, des BVB, von und Bayer 04 Leverkusen ausgelost werden.

Hier geht's zum LIVE-STREAM.

