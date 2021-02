Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln? Hier läuft die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Nach zwei sieglosen Bundesligaspielen wollen die Bayern gegen Köln wieder in die Spur finden. Goal erklärt, wo das Duell übertragen wird.

Am letzten Februarwochenende steht in der Bundesliga der 23. Spieltag an und bringt uns das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Anstoß ist in der Allianz Arena am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr.

Die Bayern haben einen turbulenten Monat hinter sich. Auf die Klub-Weltmeisterschaft folgte ein Unentschieden gegen Arminia Bielefeld, eine Niederlage gegen Eintracht Frankfurt und letztlich ein souveräner Sieg gegen Lazio Rom.

Der Vorsprung auf RB Leipzig an der Tabellenspitze ist inzwischen auf zwei Punkte geschmolzen. Ein Sieg gegen den Tabellenvierzehnten aus Köln gehört deshalb zum Pflichtprogramm.

Ihr wollt Bayern gegen Köln live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann lest Euch hier alle Informationen durch, wer das Spiel zeigt / überträgt!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln live? Das Duell im Überblick

Begegnung FC Bayern München - 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga | 23. Spieltag Datum Samstag, 27. Februar 2021 | 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln live im TV?

Die Bayern treten am Samstag zur traditionellen Uhrzeit um 15.30 Uhr gegen Köln an. Erfahrene Bundesligafans werden wissen: Spiele um diese Uhrzeit laufen ausschließlich im Pay-TV.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln live im Pay-TV

Der exklusive Anbieter des Bayernspiels gegen Köln heißt Sky! Der Pay-TV-Sender überträgt das Duell live und in voller Länge auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

15 Minuten vor Anpfiff, also ab 15.15 Uhr, wird live aus der Allianz Arena gesendet. Wer schon früher auf den Bundesligaspieltag eingestimmt werden möchte, ist bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) richtig aufgehoben. Dort laufen Vorberichte und die Konferenz mit den vier Nachmittagsspielen ab 14 Uhr.

Um die Sky-Sender freizuschalten, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Zu welchen Konditionen Ihr das Bundesligapaket derzeit bekommt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln live auf Sky - die Übertragung im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Übertragung ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Quelle: Getty Images

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM?

Das Internet ist zum zweiten Zuhause von Live-Übertragungen geworden. Hier läuft so gut wie jedes Spiel im LIVE-STREAM - natürlich auch Bayern München gegen 1. FC Köln.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM

Nachdem Sky der exklusive Anbieter der Partie ist, darf der Sender sein Programm auch via LIVE-STREAM übertragen. Über die Plattform Sky Go erhalten alle TV-Abonnenten von Sky Zugriff auf das Programm.

Dazu wird lediglich das TV-Abo mit dem Bundesligapaket und die Sky-Go-App auf dem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC benötigt. Hier geht's zum kostenlosen Download der App!

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM

Möglichkeit Nummer zwei, um Bayern gegen Köln im LIVE-STREAM zu verfolgen, lautet Sky Ticket. Hier könnt Ihr ein Abo abschließen, das ausschließlich einen Zugang zu den Streams bietet.

Somit könnt Ihr Euch noch spontan und rechtzeitig vor Anstoß einen Zugriff auf die Übertragung besorgen. Das Abo gibt's derzeit ab 19,99 Euro monatlich - hier geht's direkt zum Angebot.

Der #FCBayern und @lewy_official sind für die Laureus World Sports Awards 2021 nominiert. 🔴⚪



Alle Infos 🔗 https://t.co/M9N2ywvg6c #MiaSanMia — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 24, 2021

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt die Highlights von FC Bayern München vs. 1. FC Köln?

Das Live-Spiel läuft auf Sky - die Highlights gibt's jedoch bei DAZN! Hier könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen der Partie schauen.

DAZN-Abonnenten können sich also ab 18 Uhr auf die Plattform klicken und die Highlights schauen. Das Video steht anschließend jederzeit auf Abruf zur Verfügung.

Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, steht Euch das Angebot sogar erst einmal kostenlos zur Verfügung. Der erste Monat bei DAZN ist nämlich umsonst! Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung und zum Gratismonat.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln live? Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

Sobald das passiert ist, findet Ihr sie in diesem Abschnitt!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln live? Der LIVE-TICKER von Goal

Goal berichtet ebenfalls aus München und schreibt Euch einen LIVE-TICKER zum Spiel. Hier werden die Spielszenen im Minutentakt geschildert und laufen im Höchsttempo ein.

Ihr verpasst somit kein Tor, keinen Assist, keinen Wechsel und keine Karte. Zudem erhaltet Ihr Infos zu interessanten Statistiken und Analysen. Klickt Euch hier direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln? Die Übertragungen im Überblick