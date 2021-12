Zum Auftakt des 14. Bundesliga-Spieltags kommt es zu einer interessanten Begegnung. Am Freitag, 3. Dezember, empfängt Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei Union Berlin. Angepfiffen wird das Spiel um 20.30 Uhr.

RB Leipzig startete als Titelkandidat in die Saison 2021/22, doch bereits nach 13 Spieltagen kann RB die Meisterschaft wohl schon abhaken. Mit 18 Punkten liegen die Leipziger lediglich auf Tabellenplatz acht. Grund für das bisher schwache Abschneiden ist vor allem die fehlende Konstanz.

Nur vier Tage nach der besten Saisonleistung beim 5:0-Sieg in der Champions League gegen Brügge kassierte Leipzig am vergangenen Sonntag in der Bundesliga eine 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. "Es ist schwer zu erklären und geht einem langsam auf den Zeiger", sagte Mittelfeldspieler Konrad Laimer nach dieser Partie.

Zufriedener kann dagegen Union Berlin mit dem bisherigen Saisonverlauf sein. Das Team von Trainer Urs Fischer liegt zwei Punkte und zwei Plätze vor Leipzig.

Am 13. Spieltag gehörten die Eisernen aber auch zu den Verlierern - nach einem Sieg in einem europäischen Wettbewerb (1:0 in der Conference League bei Maccabi Haifa). Bei Eintracht Frankfurt verlor Union durch ein Gegentor in der letzten Sekunde der Nachspielzeit mit 1:2. Welchem Team gelingt die Wende?

Union Berlin vs. RB Leipzig ive im TV und LIVE-STREAM sehen: GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im Fernsehen und im Internet.

Begegnung Union Berlin vs. RB Leipzig Wettbewerb Bundesliga, 4. Spieltag Datum Freitag, 3. Dezember Anstoss 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Qualitativ und Quantitativ ist die Bundesliga-Liveberichterstattung in dieser Saison gut aufgestellt. Die Übertragungsrechte liegen bei drei Anbietern: DAZN, Sky und SAT.1. Diese sorgen dafür, dass alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden.

Den mit Abstand geringsten Anteil machen die Livespiele im Free-TV aus. SAT.1 zeigt 2021/22 noch zwei Partien im frei empfangbaren Fernsehen, die nächste am 17. Spieltag.

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die Übertragungen der Partien eines jeden Spieltags an einem Wochenende danach auf, an welchem Wochentag diese stattfinden. Alle Spiele in englischen Wochen werden exklusiv von Sky gezeigt.

Und was bedeutet das für das Spiel zwischen Union Berlin und RB Leipzig? Das verraten wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Für alle, die Union Berlin vs. RB Leipzig live verfolgen wollen, ist DAZN die richtige Adresse. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison nämlich alle Freitagsspiele - und somit auch Union vs. Leipzig - live.

Sky ist dann am Samstag mit der Übertragung aller Spiele und einer Konferenz der Partien mit Spielbeginn 15.30 Uhr an der Reihe, während die Übertragungsrechte für die Sonntagspartien wieder bei DAZN liegen.

Die Liveübertragung der Partie Union Berlin vs. RB Leipzig beginnt bereits um 19.30 Uhr. Sie schließt eine umfangreiche Vorberichterstattung, das Spiel an sich, eine Analyse in der Halbzeit und nach dem Spiel sowie zahlreiche Interviews nach Spielbeginn ein.

Folgendes DAZN-Team berichtet heute von der Partie:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter vor Ort: Max Siebald

Wie der Name Streamingdienst bereits verrät, zeigt DAZN sein komplettes Programm im LIVE-STREAM. Dennoch ist es möglich, sich Union Berlin vs. RB Leipzig auf dem großen TV-Gerät im heimischen Wohnzimmer anzusehen.

Möglich machen das unter anderem die DAZN-App und die neuen internetfähigen Smart-TVs. Die App gibt es für die meisten der TV-Geräte. Nachdem Ihr die App dort heruntergeladen habt, könnt Ihr DAZN auf Eurem TV-Bildschirm sehen. Wer noch ein älteres TV-Gerät besitzt, muss seinen Laptop mit einem HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden.

Zudem hat DAZN seit diesem Sommer zwei lineare TV Sender, DAZN 1 und DAZN 2. Diese sind nach einer Zuzahlung über Vodafone und Sky zu empfangen. Union Berlin vs. RB Leipzig läuft auf DAZN 1.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig? Das kostet und das bietet DAZN

Grundvoraussetzungen, um sich das Freitagsspiel der Bundesliga heute live anzusehen, sind eine stabile Internetverbindung und ein DAZN-Abo.

Habt Ihr ein solches zum Preis von 14,99 Euro für das Monatsabo oder 149,99 Euro angeschlossen - hier geht es zur Anmeldung - könnt Ihr den LIVE-STREAM über die Webseite dazn.com auf dem PC oder dem Laptop und über die kostenlose DAZN-App auf Eurem Smartphone oder Tablet abrufen.

DAZN zeigt nicht nur alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live. Das "Netflix des Sports" hält zudem unter anderem die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League, an der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A. Fußball-Fanherz, was willst du mehr!

An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen des 1. FC Union Berlin und von RB Leipzig.

