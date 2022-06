Wer zeigt / überträgt Deutschland in Ungarn live? Die Übertragung der Nations League im TV und LIVE-STREAM

In der Nations League trifft Deutschland als nächstes auf Ungarn. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am Samstag, den 11. Juni 2022, trifft das DFB-Team in der Nations League auf Ungarn. Die Partie wird um 20:45 Uhr in der Puskas-Arena in Budapest angepfiffen.

Die letzte Pflichtspielbegegnung der beiden Teams ist noch nicht lange her. Bei der EM 2020 trennte man sich 2:2, nachdem Leon Goretzka noch kurz vor Schluss den Ausgleich erzielen konnte. Unterschätzen sollte man das ungarische Team also keinesfalls. Trotzdem ist die deutsche Mannschaft klarer Favorit und auch Trainer Hansi Flick ist sicherlich darauf bedacht, die drei Punkte aus Budapest mitzunehmen.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels Ungarn vs. Deutschland im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Deutschland in Ungarn live? Die Partie im Überblick

Begegnung Ungarn vs. Deutschland Wettbewerb Nations League Anpfiff 11. Juni - 20:45 Uhr Spielort Puskas-Arena (Budapest)

Wer zeigt / überträgt Deutschland in Ungarn live? Die Übertragung im TV

Für jeden, der das Spiel gerne im TV verfolgen möchte, haben wir gute Nachrichten. Die kompletten 90 Minuten der Partie werden bei RTL im Free-TV übertragen.

Alle Spiele der Nations League mit deutscher Beteiligung werden übrigens im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, nur der Sender bleibt nicht immer derselbe. Dieses Mal könnt Ihr einfach um 20:15 Uhr bei RTL einschalten und die Vorberichterstattung sehen, bevor dann eine halbe Stunde später die Partie angepfiffen wird.

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Ungarn vs. Deutschland? Wo kann man das Spiel per LIVE-STREAM sehen?

Neben der klassischen TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Partie per LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch hierfür ist wieder RTL verantwortlich. Den LIVE-STREAM zum Spiel zwischen Ungarn und Deutschland findet Ihr bei der Plattform RTL+.

Dort werden diverse RTL-Inhalte per STREAM gezeigt. Allerdings ist das Zusehen dort nicht umsonst, um Zugriff auf RTL+ zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen, das Euch in der günstigsten Variante 4,99 Euro pro Monat kostet.

Aber aufgepasst: RTL+ bietet auch einen kostenlosen Probemonat an, den Ihr in Anspruch nehmen könnt, wenn Ihr den LIVE-STREAM zum Spiel sehen wollt.. Habt Ihr dann ein gültiges Abo und ein internetfähiges Gerät, könnt Ihr ganz bequem ab 20:45 Uhr das Duell Ungarn vs. Deutschland im STREAM sehen.

Getty Images

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Deutschland in Ungarn live? Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL gibt es auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn live? Die Aufstellung

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.