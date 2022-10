Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. Eintracht Frankfurt? Die Champions League live im TV und STREAM

Tottenham empfängt in der Champions League Eintracht Frankfurt. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt´s hier.

Am 12. Oktober 2022 ist Eintracht Frankfurt zu Gast bei Tottenham Hotspur. Die Champions-League-Partie wird um 21 Uhr im Tottenham-Hotspur-Stadion in London angepfiffen.

Zuletzt trennten sich die beiden Teams 0:0 in der Königsklasse. In der Bundesliga musste Frankfurt im letzten Spiel eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Bochum in Kauf nehmen. Tottenham hingegen konnte sich mit 1:0 gegen Brighton durchsetzen. In der Tabelle der Champions League haben beide Teams bisher vier Punkte holen können, aufgrund des besseren Torverhältnisses steht Tottenham aber aktuell auf Platz zwei, Eintracht Frankfurt einen Platz dahinter. Ob sich an dieser Konstellation etwas ändert, erfahren wir dann am 12. Oktober ab 21 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM

Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. Eintracht Frankfurt? Das Spiel im Überblick

Begegnung Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Champions League Anpfiff 12. Oktober - 21 Uhr Spielort Tottenham-Hotspur-Stadion (London)

Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. Eintracht Frankfurt? Gibt es eine TV-Übertragung?

Verantwortlich für das Zeigen der Champions League sind die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Letzterer zeigt allerdings nur ausgewählte Spiele am Dienstag, alle restlichen Partien laufen nur bei DAZN.

Im klassischen Free-TV sind leider keine Spiele der Champions League mehr zu sehen. Wie Ihr jetzt die Partie zwischen Tottenham und Frankfurt sehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. Eintracht Frankfurt? Der LIVE-STREAM bei DAZN

Wie gerade angedeutet, wird Tottenham vs. Eintracht Frankfurt nur bei DAZN gezeigt. Was genau gibt es dort aber eigentlich noch alles zu sehen, und wie genau könnt Ihr das Spiel dort verfolgen? Wir klären Euch auf.

Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Dort könnt Ihr zum Beispiel alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, genauso wie die Übertragungen der französischen, italienischen und spanischen Liga. Dazu kommen noch Darts, Tennis, Golf, Kampf- und Motorsport.

Ihr seid eher Fans der NFL oder NBA? Kein Problem, auch diese Ligen könnt Ihr bei DAZN sehen. Allerdings ist das Ganze natürlich nicht kostenlos möglich. Ein Monatsabo kostet Euch 29,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden 24,99 Euro fällig.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr am 12. Oktober ab 20.45 Uhr die Vorberichterstattung mit Reporter Max Siebald sehen. Ab 21 Uhr übernehmen dann Kommentator Uli Hebel und Experte Michael Ballack.

Mehr Infos zu DAZN:

Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. Eintracht Frankfurt? Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. Eintracht Frankfurt? Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.