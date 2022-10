Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München live? Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Die Bayern sind zu Gast bei Viktoria Pilsen. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am 12. Oktober 2022 ist der FC Bayern München zu Gast bei Viktoria Pilsen. Die Champions-League-Partie wird um 21 Uhr in der Doosan-Arena in Pilsen angepfiffen.

Beim ersten Aufeinandertreffen mit Pilsen hatten die Bayern keine Probleme. Am Ende stand ein ungefährdeter 5:0-Sieg zu Buche. Damit stehen die Bayern in der Champions-League-Tabelle ihrer Gruppe auch klar auf Platz eins. Pilsen konnte bisher noch keinen einzigen Punkt einfahren und erst ein Tor erzielen. Die Favoritenrolle ist also schon vor der Begegnung klar verteilt. Trotzdem wird Trainer Julian Nagelsmann seiner Mannschaft sicherlich auf den Weg geben, dass die das tschechische Team nicht unterschätzen darf. Wer schließlich die Nase vorne hat nach den 90 Minuten, sehen wir dann am 12. Oktober ab 21 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels gibt es hier bei GOAL.

Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München live? Die Partie auf einen Blick

Begegnung Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 12. Oktober - 21 Uhr Spielort Doorsan-Arena (Pilsen)

Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München live? Wo läuft das Spiel im TV?

Verantwortlich für das Zeigen der Champions League sind die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Letzterer zeigt dabei allerdings nur ausgewählte Spiele am Dienstagabend. Alle restlichen Partien werden ausschließlich bei DAZN gezeigt.

Daraus lässt sich allerdings auch folgern, dass im Free-TV keine Partien mehr zu sehen sind. Wer also die Champions League live verfolgen möchte, der muss zwangsläufig auf einen Streamingdienst zurückgreifen. Mehr dazu erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Getty

Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München live? Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Wie gerade erklärt, sind DAZN und Amazon Prime für die Übertragung der Königsklasse zuständig. Das Spiel zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Bayern wird nur bei DAZN zu sehen sein. Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt.

Dort könnt Ihr neben der Champions League auch LaLiga, Serie A und Ligue 1 sehen. Dazu kommen noch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Aber auch Fans von anderen Sportarten kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. Ihr seht unter anderem Darts, Tennis, Golf, Kampf- und Motorsport. Genauso könnt Ihr die NBA und NFL komplett bei DAZN verfolgen.

Umsonst ist das Zusehen dort aber natürlich nicht möglich. Im Monatsabo werden 29,99 Euro pro Monat fällig. Wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, sinken die Kosten auf 24,99 Euro monatlich.

Habt Ihr dann ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr am 12. Oktober ab 20.15 Uhr die Vorberichterstattung mit Alex Schlüter sehen, bevor dann um 21 Uhr Kommentator Jan Platte mit Experte Sandro Wagner übernimmt.

Mehr Infos zu DAZN:

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München live? Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München live? Die Aufstellung

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.