Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. FC Bayern? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Seit einer Woche ist der FC Bayern München offiziell Meister der aktuellen Saison, nun müssen Thomas Müller und Co. nach Mainz: Anpfiff in der Mewa-Arena gegen den FSV Mainz 05 ist um 15.30 Uhr.

Erster gegen Zehnten, das ist die Partie, die uns heute erwartet. Für den FC Bayern München ist die Saison sportlich eigentlich vorbei: Ausgeschieden in der Champions League, ausgeschieden im DFB-Pokal, Meisterschaft letzte Woche gegen den BVB klargemacht.

Beim FSV Mainz 05 kann man mit der Saison ebenfalls abschließen: Mit Europa oder dem Abstieg hat man nichts mehr zu tun, jetzt geht es darum, den Rivalen Eintracht Frankfurt und vielleicht sogar die TSG Hoffenheim einzuholen - andererseits kann man gegen Mönchengladbach, Wolfsburg oder Bochum auch noch ein paar Platzierungen verlieren.

Trotz Mainzer Führung gewann der FC Bayern München das Hinspiel am 11. Dezember mit 2:1 - wie geht die Bundesligapartie am Samstag aus? GOAL erklärt, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM überträgt!

Der FC Bayern München beim FSV Mainz 05: Das Bundesligaspiel im Überblick

Begegnung FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen) Wettbewerb Bundesliga | 32. Spieltag Datum Samstag | 30. April 2022 Anpfiff 15.30 Uhr Ort Mewa-Arena | Mainz | Deutschland Bilanz (61 Spiele in der Bundesliga) Fünf Siege Mainz 05 Drei Unentschieden 23 Siege FC Bayern München

Getty

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - FSV Mainz 05 am Samstag live im Fernsehen? Die Bundesliga im TV sehen - so geht's!

In der Bundesliga spielen die besten Mannschaften und besten Spieler Deutschlands - gerade zum Saisonende wird das interessant: Nicht etwa, weil die Spiele vieler Vereine vor Spannung nicht mehr zu ertragen sind - im Gegenteil!

Sportlich sind die Spiele nicht mehr ganz so wichtig, also entscheiden sich viele Trainer dazu, auch mal den jüngeren eine Chance zu geben. Man hat also die Möglichkeit, zukünftige Weltstars bei ihren ersten Schritten im Profifußball zuzuschauen, gerade für selbsternannte Fußballexpert:innen ist hierbei das Zuschauen doch ein Muss!

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. FC Bayern München: Die Bundesliga am Samstag live im TV verfolgen

Es werden also viele Menschen zuschauen wollen, wenn der FSV Mainz auf den FC Bayern München trifft - aber wie genau wird die Bundesliga übertragen? Seit Jahren ist das Jahr ganz schön chaotisch - teilweise gibt es drei oder mehr Anbieter, die einen einzigen Wettbewerb übertragen!

Und siehe da: Auch die Bundesliga hat dieses Problem! Sky, DAZN und Sat.1 ergeben gleich drei unterschiedliche Anbieter, die in dieser Saison bereits Fußball aus dem deutschen Oberhaus übertrugen - dabei ist die Anzahl an Spielen ungleich verteilt: Sat.1 übertrug nur am 1., 17. und 18. Spieltag die Freitagsspiele, und das bei 306 Spielen in einer Saison!

Wer überträgt / zeigt Mainz 05 - FC Bayern München? Die Übertragung der Bundesliga am Samstag live auf Sky

Der gesamte Rest der Liga ist bei Sky und DAZN zu sehen - allerdings nie gleichzeitig. Die beiden Sender teilen sich alle BuLi-Spiele auf, dabei kann man sich das Muster leicht merken: Alle Spiele, die an einem Samstag stattfinden, laufen auf Sky - Freitags- und Sonntagsspiele gibt's auf DAZN.

Aufmerksame Leserinnen werden nun bereits verstanden haben, dass Sky am Samstag das Spiel zwischen dem FSV und dem FCB überträgt - allerdings nicht kostenlos. Um die Bundesliga im TV zu verfolgen müsst ihr ein Abonnement abschließen in Form eines Pakets, hier kommt ihr dort direkt hin.

Der FC Bayern München zu Gast in Mainz: So überträgt Sky die Bundesliga am Samstag im Fernsehen

Begegnung : BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum

: BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum Sender :

: Sky Sport Bundesliga UHD

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentator: Martin Groß View this post on Instagram

Übertragung : Konferenz

: Konferenz Begegnungen:

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum



VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg



1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München



FC Augsburg vs. 1. FC Köln



Arminia Bielefeld vs. Hertha BSC

Sender :

: Sky Sport Bundesliga 1



Sky Sport Bundesliga 1 HD

Beginn der Übertragung : 15.25 Uhr

: 15.25 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Moderation: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Getty Images

Wer zeigt/ überträgt Mainz 05 - FC Bayern München im Internet? Fußball im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Dass Sky in dieser Saison samstags die Bundesliga überträgt ist kein Fakt, der bei allen Anhänger:innen der Bundesliga gut ankommt - der Privatsender ist schließlich alles außer günstig. Außerdem haben mittlerweile viele Menschen gar keinen Fernseher mehr sondern verfolgen Sport nur noch im LIVE-STREAM - wie können die das Spiel am Samstag verfolgen?

Wer strahlt FC Bayern München bei Mainz 05 an diesem Samstag live im Internet aus? Sky Go zeigt die Bundesliga im LIVE-STREAM!

Sky hat sich für diese Kund:innen etwas Besonderes überlegt: Das Unternehmen zeigt sein Programm nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM! Zwei Plattformen hat Sky dafür erschaffen, Sky Go und Sky Ticket. Wir schauen uns als erstes Sky Go an: Hiermit werden alle Kund:innen bedient, die schon ein Sky-Paket gebucht haben und die das Programm davon auch sehen wollen, auch wenn man nicht vor dem heimischen TV sitzt.

Sky Go überträgt daher das vollständige Programm, was auch auf eurem TV-Gerät zu sehen wäre, nur halt im LIVE-STREAM. Eure Bahn steckt mal wieder fest, aber ihr wollt auch keine Sekunde des Mainz-Spiels verpassen? Dann solltet ihr euch die kostenlose App von Sky Go herunterladen!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag LIVE? Mainz 05 - FC Bayern München dank Sky Ticket im LIVE-STREAM sehen!

Kommen wir nun zu Sky Ticket, und das ist in gewisser Hinsicht das Gegenteil von Sky Go. Ihr könnt die Bundesliga hiermit nämlich auch sehen, auch wenn ihr gar kein Paket gebucht habt. So könnt ihr den BuLi-Spaß spontan und kurzfristig im Internet buchen und müsst nicht auf die Lieferung eures Sky-Q-Receivers warten.

Dabei gibt es unterschiedliche Tickets, je nach Ticket verändert sich das übertragene Programm, die Laufzeit und die Kosten. Insgesamt ist das Ticket für viele Fans aber eine brauchbare Alternative, da ihr hiermit wesentlich flexibler (zeitlich und finanziell) bleibt, gerade im Gegensatz zu den klassischen Sky-Paketen. Hier könnt ihr euch jetzt bei Sky Ticket anmelden!!

DAZN, Sky und die kostenlosen Apps im Store: So seht ihr die Bundesliga heute im TV oder LIVE-STREAM

Die Aufstellungen vom FC Bayern München und dem FSV Mainz 05: So laufen die Teams am Samstag in der Bundesliga auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen der Vereine veröffentlicht und daraufhin natürlich von uns hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Getty Images

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von Mainz 05 vs. FC Bayern München im Überblick