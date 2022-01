Der 19. Spieltag in der Bundesliga hält für Fans die Begegnung 1. FC Köln vs. FC Bayern München bereit. Im Kölner RheinEnergieStadion geht es am Samstag um 15.30 Uhr los.

Nach einer bitteren Niederlage zum Rückrundenauftakt gegen Gladbach geht es für die Münchener nun darum, den Vorsprung auf Verfolger Dortmund nicht weiter schmelzen zu lassen. Köln hingegen empfängt die Bayern nach einer starken Hinrunde mit viel Selbstvertrauen und den Ausblick auf die Europa-Plätze in der Tabelle.

Das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften konnte der FC Bayern München mit 3:2 für sich entscheiden. Sehen wir die Bayern am Samstag erneut straucheln oder ziehen sie die richtigen Schlüsse aus der Gladbach-Niederlage? GOAL fasst zusammen, wer das Spiel LIVE zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München LIVE? Die Begegnung im Faktencheck

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München live im TV? Alle Infos zur Übertragung im Pay-TV

Viele haben es vielleicht bereits der Überschrift entnommen - die Begegnung wird nicht im Free-TV übertragen. Die Eröffnung der Rückrunde konnten wir zwar alle live und kostenlos auf Sat1 verfolgen, doch der Privatsender zeigt in dieser Saison nur ausgewählte Inhalte (z.B. Eröffnungsspiel oder Rückrundenauftakt). Die restlichen Spiele konnten sich die beiden Sender Sky und DAZN sichern.

Der Unterföhringer Bezahlsender Sky übernimmt die Übertragung aller am Samstag stattfindenden Partien und die englischen Wochen der Bundesliga. DAZN darf sich seit dieser Saison über noch mehr Bundesliga freuen - neben allen Partien am Sonntag überträgt der Sportsender auch die Freitagsspiele live und in voller Länge.

Sky zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag: 1. FC Köln vs. FC Bayern München live im Pay-TV

Alle Anhänger:innen des FC Bayern bzw. 1. FC Köln, die bereits Kunden bei Sky sind, dürfen sich freuen - die Partie wird ab 15.15 Uhr in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga übertragen.

Ihr seid an einer Mitgliedschaft bei Sky interessiert? Dann könnt Ihr Euch hier über die verschiedenen Vertragsoptionen informieren.

Die Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM verfolgen: Sky zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München im Internet

Sky zeigt / überträgt am Samstag also die Bundesliga - diese Information kann schon einmal als gesichert verbucht werden! Doch welche Möglichkeit haben Fans eigentlich, wenn Sie kein TV-Gerät besitzen oder gerade nicht zuhause sind? Lasst uns im Folgenden einen Blick auf die Übertragung im Internet werfen.

So viel sei schon einmal verraten - auch die Übertragung im LIVE-STREAM übernimmt Sky!

Die Bundesliga live auf Sky Go und Sky Ticket: So seht Ihr 1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Die Bundesliga via Sky im LIVE-STREAM verfolgen - ist das nur als Sky-Kunde möglich? Nein - seit geraumer Zeit gibt es mit Sky Ticket neben Sky Go eine weitere Streamingplattform des Sportspezialisten, die den Kundenstatus bei Sky obsolet macht!

Wir stellen Euch beide Plattformen vor:

LIVE-STREAM auf... ...Sky Go ...Sky Ticket Kostenlos verfügbar als Sky-Kunde? ja nein Kosten keine Extrakosten Monatsmitgliedschaft: 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar Jahresmitgliedschaft: 12 Monate 24,99 Euro pro Monat (danach 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar) Geräte Desktop, Handy, Tablet Desktop, Handy, Tablet, Konsole, TV-Stick, Smart-TV, etc. App-Download App Store Play Store App Store Play Store

Sky zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Auch die Aufstellungen beider Teams findet Ihr in diesem Artikel. Sobald diese bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

DAZN zeigt die Highlights der Bundesliga: Das ist die Highlight-Show auf DAZN

Für den Fall, dass Ihr die Partie komplett verpasst, wurde natürlich auch vorgesorgt: Der Streamingdienst DAZN zeigt die Highlights aller am Freitag und Samstag stattfindenden Begegnung am Samstag ab 17.30 Uhr in einer linearen Highlight-Show. Die Sendung wiederholt sich dabei im Stundentakt und ab 20.30 Uhr können Fans auch die besten Szenen des Samstagabendspiels noch einmal sehen.

Die Mitgliedschaft bei DAZN ist bereits ab 14,99€ (Monatsabo + jederzeit kündbar) zu haben.

Für einmalig 149,99€ kann die Jahresmitgliedschaft gebucht werden. Diese ist im Vergleich zum Monatsabo auf den Monat gerechnet etwas günstiger (ca. 12,50€ pro Monat).

Die Bundesliga im kostenlosen Ergebnisticker verfolgen? GOAL macht's möglich - der LIVE-TICKER zu 1. FC Köln vs. FC Bayern München

Neben der Übertragung der Begegnung zwischen den "Geißböcken" und den Münchener Bayern auf Sky, könnt Ihr die Partie auch im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen. GOAL liefert Euch hierbei die wichtigsten Szenen des Spiels prägnant zusammengefasst - und zwar fast in Echtzeit!

Zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München live? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

