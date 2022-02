Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. Werder Bremen live? Das Nordderby im TV und LIVE-STREAM sehen

Es ist mal wieder Zeit für das Nordderby! Der HSV (Hamburger SV) empfängt am Sonntag den SV Werder Bremen. Anpfiff im Volksparkstadion in Hamburg ist um 13.30 Uhr.

Die Vorzeichen vor dem Duell deuten auf einen spannenden Kracher hin: Werder auf der Eins hat nur einen Punkt Vorsprung (42) auf den HSV (41) auf dem zweiten Platz, mit einem Sieg am Sonntag kann der HSV also an die Tabellenspitze springen!

Es ist lange her, seitdem das klassische Nordderby so eine große Wichtigkeit hatte: In den Jahren, als die beiden Nordvereine noch in der Bundesliga spielten, ging es zuletzt immer gegen den Abstieg. Zwar sind Grün-Weiß und Blau-Weiß-Rot nun eine Klasse tiefer, aber immerhin haben sie mehr Siege als Niederlagen auf dem Konto.

Der HSV hat in dieser Saison nur zweimal verloren und gerade einmal 21 Tore kassiert. So oder so erwartet uns eine mehr als spannende Partie zwischen Hamburg und Werder Bremen! GOAL erklärt, wie das Spiel übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. Werder Bremen live? Das Nordderby im Überblick

Begegnung HSV (Hamburger SV) - SV Werder Bremen Wettbewerb 2. Bundesliga | 24. Spieltag | 7. Spieltag der Rückrunde Datum Sonntag | 27. Februar 2022 Anpfiff 13.30 Uhr Ort Volksparkstadion | Hamburg Bilanz (121 Pflichtspiele) 39 Siege HSV 36 Unentschieden 46 Siege Werder

Getty

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. Werder Bremen? Das Nordderby live im TV!

Das Hinspiel hatte schon einiges zu bieten: Elf Gelbe Karten, zwei Rote Karten gegen die Kapitäne, ein Blitztor und ein Auswärtssieg - gegen so viel Action am frühen Sonntagnachmittag hat wohl kein Fan der Welt etwas, so ein Spiel kann sich gerne wiederholen!

Bremer Fans hoffen natürlich auf einen anderen Ausgang, haben aber allen Grund zur Hoffnung: Im Gegensatz zu dem Hinspiel ist Ex-Cheftrainer Markus Anfang nicht mehr da, unter Ole Werner konnte mit sieben Siegen und einem Unentschieden aus acht Spielen das Ruder herumgerissen werden.

Nordderby im TV und LIVE-STREAM: Sky überträgt HSV (Hamburger SV) vs. Werder Bremen live

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass uns am Sonntag ein richtiger Kracher erwartet - nur noch eine Frage bleibt für viele Anhänger:innen unbeantwortet: Wie wird das Nordderby zwischen dem HSV und Werder Bremen im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Die Antwort auf diese Frage dürfte nicht jeden Fan freuen - Sky hat sich nämlich in dieser Saison die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga gesichert! Der Sender überträgt über Sky Sport Bundesliga 2 (HD) das Nordderby, Oliver Seidler kommentiert.

Nordderby in der 2. Bundesliga: Wer zeigt / überträgt HSV - Werder im Free-TV?

Wieso es einigen Fans sauer aufstößt, dass Sky die 2. Bundesliga überträgt? Der TV-Sender ist nicht kostenlos zu sehen, man muss bezahlen, um das Programm zu empfangen.

Wieso übertragen denn ARD, ZDF, Sport1, Pro7, Eurosport, MagentaSport, DAZN oder Sat.1 das Programm nicht? Zwar darf auch Sport1 einige Partien der 2. Bundesliga live übertragen, dabei handelt es sich aber lediglich um die Spiele, die am Samstagabend um 20.30 Uhr stattfinden. HSV vs. Werder läuft also nicht live im Free-TV.

Sport1 und Sky übertragen in der Saison 2021/2022 die 2. Bundesliga: So wird HSV - Werder live gezeigt

Sport1 überträgt wie gesagt ein Spiel pro Spieltag der 2. Bundesliga, allerdings handelt es sich hierbei um das Topspiel am Samstagabend, also die gestrige Partie zwischen Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98.

Zurück zum Nordderby: Um die 2. Bundesliga live im Fernsehen dank Sky verfolgen zu können, benötigt ihr ein Abonnement, welches ihr bei dem Pay-TV-Sender abschließt. Hierfür müsst ihr das Bundesliga-Paket kostenpflichtig buchen, mehr Informationen dazu findet ihr hier. Achtung: Das Bundesliga-Paket ist nicht mit dem Sport-Paket (Premier League, Tennis, DFB-Pokal, Formel1...) zu verwechseln!

Oliver Seidler kommentiert: So wird das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV live auf Sky übertragen!

Begegnung : HSV (Hamburger SV) vs. Werder Bremen

: HSV (Hamburger SV) vs. Werder Bremen Sender :

: Sky Sport Bundesliga 2



Sky Sport Bundesliga HD

Beginn der Übertragung : 13.00 Uhr

: 13.00 Uhr Anpfiff : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Kommentator: Oliver Seidler

Getty Images

Das Nordderby im LIVE-STREAM sehen: Wer zeigt / überträgt HSV - Werder Bremen live im Internet?

Das Nordderby sollte sich kein Fußballfan in Deutschland entgehen lassen. Wie man das Topspiel der 2. Bundesliga im TV verfolgen kann, haben wir bereits erklärt. Allerdings ist das doch noch nicht alles, auch Anhänger:innen ohne Fernseher wollen sich das Duell zwischen dem 1. und dem 2. nicht entgehen lassen.

Werder Bremen ist zu Gast beim HSV: Wer zeigt das Nordderby der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM?

Auch Sky weiß, dass viele Fans das Spiel im Internet verfolgen wollen und hat dafür zwei Plattformen ins Leben gerufen, die wir uns beide anschauen. Fangen wir bei Sky Go an: Hier geht es nicht etwa darum, irgendwelche kostenpflichtigen Pakete oder teuren Angebote zu buchen. Im Gegenteil, bei Sky Go sollt ihr kein Geld ausgeben.

Stattdessen könnt ihr über Sky Go das Programm streamen, welches ihr sonst mit eurem gebuchten Sky-Paket auf dem Fernseher sehen könntet. Ihr steckt in der Bahn fest und seid nicht rechtzeitig zuhause, um das Nordderby live zu sehen? Dann benötigt ihr nur die kostenlose SkyGo-App und eure Anmeldedaten, um das Spiel live zu streamen.

Auch Sky Ticket zeigt das Nordderby im LIVE-STREAM: So wird HSV - Werder am Sonntag übertragen

Es gibt auch eine Möglichkeit, mit welcher Ihr kein Paket buchen müsst, um das Nordderby am Sonntag im LIVE-STREAM verfolgen zu können: Das Sky Ticket! Ihr könnt viele unterschiedliche Inhalte sehen, die auch in den Paketen zu sehen wären, wenn Ihr das Ticket bucht, habt aber auch noch weitere Vorteile.

Ihr seid zum Beispiel um einiges flexibler, was Laufzeit und Programm betrifft: Bei einem normalen Sky-Paket könnt ihr in der Regel erst nach einem oder noch mehr Jahren kündigen, beim Sky Ticket ist das monatlich möglich. Ihr könnt also eine Menge Geld sparen, zusätzlich könnt ihr das Programm auf das beschränken, was ihr wirklich sehen wollt!

Sky zeigt die 2. Bundesliga am Sonntag im TV und LIVE-STREAM: Die wichtigsten Links zur Übertragung im Internet

Die Aufstellungen im Nordderby der 2. Bundesliga: So laufen Werder Bremen und der HSV (Hamburger SV) auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht, wir tragen diese daraufhin pflichtbewusst hier ein. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um perfekt auf das Nordderby vorbereitet zu sein!

Die 2. Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Nordderby (Hamburger SV gegen Werder Bremen) gezeigt

TV Sky LIVE-STREAM Sky Ticket Sky Go LIVE-TICKER GOAL

Getty Images