Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg live im TV und STREAM? So läuft die Champions League

Die Partie FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg läutet die finale Phase in Gruppe G der Champions League ein. Die Partie wird am Dienstag um 21 Uhr im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan angepfiffen.

Bereits jetzt geht es für beide Mannschaften um sehr viel: Der VfL befindet sich mit fünf Punkten aktuell vor den Spaniern und würde sich mit einem Sieg in eine komfortable Position für das letzte Gruppenspiel bringen. Möchte der FC Sevilla noch Chancen auf das Weiterkommen in der Champions League haben, müssen auch die Andalusier unbedingt gewinnen.

Die Umstände versprechen eine spannende Begegnung. Dürfen wir uns über einen Sieg von Wolfsburg freuen oder macht es Sevilla nochmal spannend? GOAL informiert Euch darüber, wer das Spiel zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg live? Die Daten zur Champions League

Wettbewerb: Champions League | 5. Spieltag

Champions League | 5. Spieltag Begegnung: FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg Datum: Dienstag, 23. November 2021

Dienstag, 23. November 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Sevilla | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg live? Champions League wird nicht im Free-TV übertragen

Diese Saison markiert einen Wendepunkt im Bereich der Übertragungsrechte für die Champions League - nicht mehr Sky zeigt Euch die Spiele der besten Mannschaften Europas, sondern zwei Streaminganbieter. Die Rechte zur Übertragung wurden in dieser Saison an DAZN und Amazon Prime Video vergeben.

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg live? DAZN & Amazon Prime Video teilen sich die Rechte zur Übertragung

Wer die Champions League live sehen möchte und wirklich gar nichts verpassen möchte, benötigt also Abonnements bei gleich zwei Anbietern!

DAZN zeigt Euch hierbei mit 121 Spielen den Großteil aller Spiele der Königsklasse im Einzelstream und in der Konferenz. Lediglich ausgewählte Top-Spiele am Dienstagabend seht Ihr nicht beim Streamingriesen, sondern bei Amazon Prime Video. Der hauseigene Streamingdienst des Versandriesen Amazon zeigt / überträgt 21/22 erstmals die Spiele der Champions League.

Amazon Prime Video zeigt / überträgt FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg live: Der LIVE-STREAM zur Champions League

Die Begegnung zwischen Sevilla und Wolfsburg gehört zum exklusiven Kreis, den Amazon Prime Video in sein "Champions League Portfolio" aufgenommen hat, und wird daher heute live und exklusiv beim Streamingservice ausgestrahlt. Die Übertragung startet bereits ab 19.30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung.

Den LIVE-STREAM zur Begegnung findet Ihr entweder hier, wenn Ihr die Begegnung auf Eurem Laptop oder den PC verfolgen möchtet, oder auf der Prime Video App, die Ihr auf zahlreichen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Konsole, etc.) abrufen könnt.

Auch auf dem größeren TV-Bildschirm vor heimischer Kulisse kann das Spiel mittels Amazon Prime Video verfolgt werden. Installiert hierzu einfach die App auf Eurem Smart-TV und legt anschließend los.

Amazon Prime Video zeigt / überträgt FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg live: Das kostet die Mitgliedschaft

Wer sich die Wolfsburger gegen Sevilla am Dienstag live ansehen möchte, der benötigt vorher ein Amazon-Konto mit Prime-Mitgliedschaft. Die exklusive Prime-Mitgliedschaft kostet Euch im Monatsabo 7,99 Euro und im Jahresabo 69 Euro.

Bevor Ihr das kostenpflichtige Abo beginnt, könnt Ihr noch einen kostenlosen Probemonat für Amazon Prime nutzen, der Euch Zugriff auf das komplette Angebot auf Amazon Prime Video gewährt. Hier geht's zur Anmeldung für den Streamingdienst.

121 von 137 Champions League Partien live sehen? DAZN macht's möglich

Wir haben es ja bereits angeschnitten: Wer den Großteil der Champions League live sehen möchte, wird um DAZN nicht herum kommen - auch weitere europäische Ligen und Sportarten wie Basketball, Handball, Baseball oder MMA seht Ihr nur hier!

DAZN bietet Euch das Jahresabo bereits ab einmalig 149,99 Euro an und die Monatsmitgliedschaft ab 14,99 Euro pro Monat. Der Vorteil des Jahresabos besteht darin, dass Ihr auf den Monat gerechnet etwas weniger bezahlt als für die Monatsmitgliedschaft. Die Monatsvariante ermöglicht Euch hingegen maximale Flexibilität, da Ihr jeden Monat kündigen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg heute live? Die Aufstellungen

An dieser Stelle gibt's rund eine Stunde vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen beider Teams.

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg heute live? Die Übertragung im Überblick