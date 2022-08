Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. VfL Wolfsburg? Die Bundesliga live im TV und STREAM sehen

Im zweiten Saisonspiel trifft der FC Bayern auf den VfL Wolfsburg. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am Sonntag, den 14. August 2022, ist der VfL Wolfsburg zu Gast beim FC Bayern München. Die Bundesligapartie wird um 17:30 Uhr in der Allianz-Arena angepfiffen.

Beim Saisonauftakt konnte der FC Bayern den aktuellen Europa-League-Sieger Frankfurt direkt mit 6:1 überrollen. Die Wolfsburger mussten sich mit einem 2:2 gegen Werder Bremen zufriedengeben. Gegen die Bayern soll natürlich im Idealfall der erste Dreier der Saison her. Für den Trainer der Wolfsburger, Niko Kovac, wird die Partie auch ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. Von Juli 2018 bis November 2019 war er Cheftrainer des FC Bayern München und konnte in dieser Zeit das Double gewinnen. Ob es am Sonntag für einen Sieg gegen den Favoriten reicht, wird sich dann ab 17:30 Uhr zeigen.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. VfL Wolfsburg? Die Partie im Überblick

Begegnung FC Bayern vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 14. August - 17:30 Uhr Spielort Allianz-Arena (München)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. VfL Wolfsburg? Gibt es eine Übertragung live im TV?

Verantwortlich für die Übertragung der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. DAZN zeigt alle Partien am Freitag und Sonntag, die restlichen Spiele sind nur bei Sky zu sehen.

Daraus lässt sich also folgern, dass die Partie Bayern gegen Wolfsburg nur bei DAZN zu sehen ist. Eine Übertragung im klassischen TV gibt es daher nicht, allerdings könnt Ihr die linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 buchen - wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Und wie genau Ihr jetzt die Begegnung mit DAZN verfolgen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. VfL Wolfsburg? Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

DAZN ist der größte Sport-Streamingdienst der Welt. Hier könnt Ihr so ziemlich alles sehen, was das Sportlerherz begehrt. U.a. wird dort die französische, italienische und spanische Liga gezeigt, genauso wie der Großteil aller Champions-League-Partien. Ebenso laufen dort wie erwähnt alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag.

Das ist aber längst nicht alles. Neben Fußball bietet DAZN auch Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Golf, Kampf- oder Motorsport an. Ihr steht eher auf die NFL oder NBA? Kein Problem, auch das könnt Ihr dort verfolgen.

So ein riesiges Programm ist aber natürlich auch nicht umsonst abrufbar. Um bei DAZN jetzt zusehen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Habt Ihr dann ein gültiges Abo, könnt Ihr am 14. August ab 16:45 Uhr die Vorberichte mit Moderator Alex Schlüter verfolgen, bevor dann um 17:30 Uhr Kommentator Jan Platte mit Experte Michael Ballack übernimmt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. VfL Wolfsburg? Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. VfL Wolfsburg live? Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.