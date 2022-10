Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund)? Das Topspiel im TV und STREAM sehen

Eintracht Frankfurt empfängt zuhause den BVB (Borussia Dortmund). Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Am 29. Oktober 2022 kommt der BVB (Borussia Dortmund) nach Frankfurt. Das Bundesligaspiel im Deutsche-Bank-Park beginnt um 18:30 Uhr.

Ein Blick auf die Tabelle der Bundesliga verrät uns, dass beide Teams nur einen Platz auseinander liegen. Frankfurt liegt mit 20 Punkten auf Platz vier, der BVB mit einem Punkt weniger auf Platz fünf. Die letzten Ligaspiele konnten beide Teams gewinnen, die Eintracht war mit 3:1 gegen Gladbach erfolgreich, während sich der BVB klar mit 5:0 gegen Stuttgart durchsetzen konnte.

Beide Teams wollen natürlich unbedingt gewinnen, um den Druck auf die drei führenden Teams der Bundesliga zu erhöhen. Wer die drei Punkte mit nach Hause nehmen kann oder ob es ein Unentschieden gibt, sehen wir dann am 29. Oktober ab 18:30 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Partie auf einen Blick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 29. Oktober - 18:30 Uhr (im LIVE-STREAM bei WOW schauen) Spielort Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung im TV

Grundsätzlich wird die Übertragung der Bundesliga aufgeteilt zwischen dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Während Letzterer alle Freitag- und Sonntagsspiele der Bundesliga überträgt, laufen bei Sky alle Spiele, die samstags stattfinden.

Demzufolge ist auch die Partie zwischen Frankfurt und Dortmund am 29. Oktober nur bei Sky zu sehen. Wie gerade erwähnt handelt es sich dabei aber um einen Pay-TV-Sender, kostenlos zusehen könnt Ihr also nicht. Um Zugriff auf die Bundesliga-Übertragungen von Sky zu bekommen, müsst Ihr das Sky-Fußball-Bundesliga-Paket als kostenpflichtiges Abo abschließen.

Was genau das kostet und wie Ihr Euch anmelden könnt, kann man hier nachlesen. Wenn Ihr Euch dann das Bundesliga-Paket bei Sky geholt habt, könnt Ihr am 29. Oktober ab 18:30 Uhr die kompletten 90 Minuten des Spiels live bei Sky Sport 1 sehen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Sky bietet nicht nur eine TV-Übertragung an. Dazu kommen noch zwei verschiedene Möglichkeiten, wie Ihr die Partie auch per LIVE-STREAM sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund)? Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Wer schon über ein gültiges Sky-Abo verfügt, der kann den LIVE-STREAM zum Spiel auch einfach bei Sky Go abrufen. Dafür müsst Ihr Euch nur die Sky-Go-App herunterladen. Meldet Euch dann mit euren Zugangsdaten an und verfolgt das Spiel zwischen Frankfurt und Dortmund dort einfach im STREAM.

Voraussetzung für das Zusehen ist neben einem gültigen Abonnement natürlich auch ein internetfähiges Gerät. Ob es sich dabei um einen Laptop, Tablet oder Smart-TV handelt ist ganz egal.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) bei WOW im LIVE-STREAM sehen

Früher war diese Option noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Jetzt könnt Ihr auch mit WOW-Livesport den LIVE-STREAM der Partie sehen. WOW-Livesport bietet Euch die Möglichkeit für monatlich 29,99 Euro sowohl die 1. und 2. Bundesliga bei Sky im STREAM zu sehen, genauso wie die Premier League und alle Spiele des DFB-Pokals.

Wer also Livesport gerne per LIVE-STREAM empfangen will und keinen großen Wert auf eine TV-Übertragung legt, der sollte sich diese Möglichkeit genauer anschauen. Den Link mit mehr Infos zu WOW-Livesport haben wir hier für Euch.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund)? Der LIVE-TICKER von GOAL

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr ebenfalls das komplette Spiel über up to date, was Gelbe Karten, Tore und alles weitere Wichtige der Partie betrifft. Wer also auch von unterwegs aus nichts verpassen möchte, der ist dort genau richtig aufgehoben.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung des Spiels im Überblick

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Aufstellungen

Wenn die Teams ihre Aufstellungen eine Stunde vor Anpfiff bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.