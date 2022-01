Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) live? Der DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM

Am Dienstagabend (18. Januar 2022) ist der HSV im DFB-Pokal-Achtelfinale zu Gast beim 1. FC Köln. Um 18:30 Uhr wird die Partie im Rhein-Energie-Stadion angepfiffen.

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Januar 2018 aufeinander, damals war der Hamburger SV noch in der Bundesliga aktiv. Die Kölner mussten sich zuletzt zwar mit 0:4 beim FC Bayern München geschlagen geben, die letzten drei Spiele davor konnte man allerdings allesamt gewinnen. Der HSV kam im letzten Pflichtspiel nicht über ein 1:1 bei Dynamo Dresden hinaus. Wer am Dienstagabend im Pokal die Oberhand behält, erfahren wir dann am 18. Januar ab 18:30 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) live? Die Daten zum Spiel

Begegnung FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) Wettbewerb DFB-Pokal / Achtelfinale Anpfiff 18. Januar 2022 - 18:30 Uhr Spielort Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV)? Der DFB-Pokal live im TV

Gute Nachrichten für alle, die das Spiel gerne im TV verfolgen wollen. Hier eröffnen sich Euch sogar zwei verschiedene Optionen. Mehr dazu erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) live? Das Spiel bei Sport1 im Free-TV sehen

Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt bis zum Viertelfinale jeweils ein Spiel pro Runde im DFB-Pokal live und in voller Länge. Diesen Sender könnt Ihr ganz einfach und kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen.

Als Moderator geht bei Sport1 Thomas Helmer an den Start, der unterstützt wird von Experte Stefan Effenberg. Kommentiert wird die Partie dabei von Markus Höhner.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) live im TV?

Natürlich könnt Ihr das Spiel auch beim Bezahlsender Sky sehen. Dieser zeigt alle 63 Partien des DFB-Pokals in voller Länge. Allerdings handelt es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender, d.h., um dort zusehen zu können, müsst Ihr in Form eines kostenpflichtigen Abos bezahlen. Nur dann könnt Ihr auf die Pay-TV-Inhalte von Sky zugreifen.

Was genau ein solches Abo bei Sky kostet und alle weiteren Infos dazu könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

Habt Ihr ein gültiges Abo, dann könnt Ihr am 18. Januar ab 18:30 auf dem Sender Sky Sport 3 das Einzelspiel zwischen Köln und Hamburg verfolgen. Wenn Ihr lieber die Konferenz mit den anderen Pokalspielen sehen wollt, dann seid Ihr bei Sky Sport 1 richtig aufgehoben.

Wer zeigt / überträgt Köln vs. HSV (Hamburger SV)? Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Dafür gibt es ebenfalls wieder einige unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben sie hier für Euch mal zusammengefasst.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Jeder, der über ein gültiges Sky-Konto verfügt, kann sich einfach die Sky-Go-App herunterladen und sich dann dort mit seinen Zugangsdaten anmelden. Dann könnt Ihr dort einfach die LIVE-STREAM-Variante des von Euch gebuchten Sky-Inhalts verfolgen. Neben einem gültigen Abo braucht Ihr allerdings dafür natürlich auch noch ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt.

Wer zeigt 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) live? Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM

Das Sky Tickt eignet sich besonders für alle, die kein längerfristiges Abonnement bei Sky abschließen wollen. Hier könnt Ihr mit dem "Supersport-Ticket" einfach für 29,99 Euro 30 Tage lang die 1. und 2. Bundesliga sowie die Premier League und den DFB-Pokal im LIVE-STREAM verfolgen.

Nach einem Monat verfällt euer Zugangsrecht allerdings wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Sky Ticket holen. Alle Infos dazu findet Ihr mit diesem Link.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) live: OneFootball zeigt den DFB-Pokal live im STREAM

Mittlerweile gibt es durch die Kooperation von Sky mit der Fußball-Plattform OneFootball auch die Möglichkeit, einzelne Spiele des DFB-Pokals im LIVE-STREAM zu sehen. Über OneFootball könnt Ihr Euch ein Spiel aussuchen und dann für 3,99 Euro den dazugehörigen LIVE-STREAM davon bei Sky sehen.

Nach den 90 Minuten enden der LIVE-STREAM und euer Zugangsrecht allerdings wieder und für das nächste Spiel müsstet Ihr wieder 3,99 Euro bezahlen.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) kostenlos im LIVE-STREAM?

Die letzte Möglichkeit stellt der LIVE-STREAM von Sport1 dar. Dieser ist im Gegensatz zu den Varianten bei Sky völlig kostenlos. Hier könnt Ihr also einfach auf der Website von Sport1 um 18:30 einschalten und dann dort den LIVE-STREAM der Partie Köln vs. Hamburg kostenfrei verfolgen.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) live: Der LIVE-TICKER zum DFB-Pokal

Natürlich haben wir von GOAL auch wieder einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Wer zeigt 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und STREAM? Die Aufstellungen

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.