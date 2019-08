UEFA Supercup: Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea live im TV und im LIVE-STREAM?

Im Duell zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Europa-League-Sieger treffen der FC Liverpool und der FC Chelsea aufeinander.

In der vergangenen Saison durften sie jubeln, jetzt spielen sie selbst im Supercup gegeneinander. Der und der treffen am Mittwochabend in Istanbul aufeinander. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen.

Der FC Liverpool bescherte seinem Trainer Jürgen Klopp in der vergangenen Saison seinen ersten Titel auf der Insel. Die Reds gewannen die durch einen 2:0-Erfolg im Finale gegen Tottenham Hotspur. Zuvor spielten Mane, Salah und Co. phasenweise sensationellen Fußball, wie beispielsweise beim 4:0 gegen den FC Barcelona, das nach einem 0:3 im Camp Nou die größte Sensation der vergangenen Spielzeit darstellte.

Der FC Chelsea verabschiedete Ex-Trainer Maurizio Sarri mit dem Europa-League-Gewinn gegen den . Beim 4:1 im Endspiel von Baku waren die Blues das klar bessere Team und holten so nach Jahren mal wieder einen europäischen Titel.

FC Liverpool vs. FC Chelsea im UEFA Supercup: Goal liefert alle Informationen, wer das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM überträgt. Zudem findet Ihr hier Daten zu den Endspielen der vergangenen Jahre, den direkten Duellen zwischen Chelsea und Liverpool, und, und, und.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM?

Gute Nachrichten, die sich an diesem Mittwochabend nicht vor den TV-Bildschirm setzen wollen, sondern stattdessen einen LIVE-STREAM präferieren: Liverpool vs. Chelsea wird auch im Netz in voller Länge übertragen - und das auf zwei unterschiedliche Art und Weisen.

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea in voller Länge im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte am UEFA Supercup gesichert und zeigt die vollen 90 Minuten von Liverpool vs. Chelsea live im Stream. Dabei treffen erstmals zwei englische Mannschaften aufeinander.

Daniel Herzog, Marco Hagemann und Ralph Gunesch lautet das Dreigestirn, das das Duell aus dem Vodafone Park in Istanbul live begleitet. Um 20.45 Uhr beginnen die Vorberichte, ehe dann um 21 Uhr der Ball rollt.

Ein weiterer Service, den DAZN jedem seiner Zuschauer bietet, ist die Highlightberichterstattung. Denn zu jedem Spiel kommen die besten Szenen rund 40 Minuten nach Abpfiff auf die Seite. Außerdem: Im Re-Live könnt Ihr das ganze Spiel nochmals anschauen.

Auch bei DAZN ist die Voraussetzung, dass Ihr als Kunde registriert seid. Allerdings habt Ihr beim Streamingdienst den Vorteil, dass Ihr via Gratismonat erstmal 30 Tage kostenlos schaut, ehe die erste Rechnung für den neuen Monat kommt.

Über Apps im Google-Play-Store oder Apple-Store kann die DAZN-App gratis heruntergeladen werden. Eigentümer einer Playstation 4 oder eines Amazon Fire TV Stick können sich die App ebenfalls downloaden und Spitzensport live genießen.

Nach dem Probemonat kostet eine Mitgliedschaft 11,99 Euro monatlich. Eine Abo-Pflicht gibt es dabei nicht: Man kann seine Mitgliedschaft jederzeit monatlich mit wenigen Klicks beenden. Bezahlt werden kann DAZN auf ganz viele unterschiedliche Arten .

Zeigt / überträgt Sky FC Liverpool vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM?

Nun stellt sich die Frage, ob neben DAZN noch ein weiterer Sender Liverpool vs. Chelsea live im Stream überträgt. Die Antwort lautet ja, denn Sky besitzt ja weiter die Rechte am Supercup.

Sky Go überträgt die vollen 90 Minuten Supercup am Mittwochabend live im Stream. Ebenso kommt die Begegnung bei Sky Ticket. Bei beiden Kanälen müsst Ihr Euch anmelden. Sky Go habt Ihr jedoch, wenn Ihr ein Sky-Abonnement besitzt (eigene Kundennummer und PIN), Sky Ticket könnt Ihr für einen bestimmten Zeitraum separat buchen.

Alle Infos zu den Preisen und Paketen gibt es auf der jeweiligen Homepage.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea live im TV?

Das Duell zwischen dem Sieger der Champions League und dem Gewinner der hat in diesem Jahr wieder eine ganz besondere Relevanz, schließlich kennen sich beide Teams bestens aus der heimischen Premier League. Doch welche TV-Sender sind live mit dabei, wenn die Begegnung in Istanbul ausgetragen wird? Wir verraten Euch, wer die vollen 90 Minuten live im TV überträgt.

Zeigt / überträgt Sky das Duell FC Liverpool vs. FC Chelsea live im Pay-TV?

Sky ist in diesem Jahr wieder voll am Start, was die Premier League live im Fernsehen angeht. Denn nach einem Jahr der Abstinenz (die englische Liga war live bei DAZN zu sehen) kehrte die EPL zurück zu Sky.

Da ist es nur allzu naheliegend, dass der Unterföhringer Sender auch mit dabei ist, wenn der UEFA Supercup an eine der beiden englischen Mannschaften geht.

Die Partie FC Liverpool vs. FC Chelsea wird am Mittwochabend in voller Länge live im TV bei Sky gezeigt / übertragen. Auf Sky Sport 1 HD wird Roland Evers die vollen 90 Minuten für Euch kommentieren.

Mit der Vorberichterstattung geht es bereits um 20.45 Uhr los. Dann werden die Aufstellungen geschildert, die nicht allzu kuriose Ausgangslage besprochen und dann der Countdown eingeläutet, wenn die beiden Teams den Rasen des -Stadions betreten.

Das klingt alles ganz schön und gut, doch es gibt eine Voraussetzung, die Ihr berücksichtigen müsstet. Ihr müsst nämlich ein Abonnement abschließen, um die Begegnung Liverpool vs. Chelsea live im TV zu sehen. Dieses könnt Ihr auf der Sky-Homepage abschließen, natürlich unter Auswahl verschiedener Pakete.

Zeigt / überträgt das Free-TV FC Liverpool vs. FC Chelsea kostenlos?

Wir wissen nun also, dass Sky wieder einmal live vor Ort ist, wenn englischer Fußball gespielt wird. Doch wie sieht es mit den deutschen TV-Sendern aus, die frei empfangbar sind?

FC Liverpool vs. FC Chelsea wird an diesem Mittwoch leider nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen. Das liegt ganz einfach an den fehlenden Rechten für die LIVE-Übertragung im Fernsehen.

ARD, RTL, ZDF oder Sat1 - überall dort gibt es keine Bilder zum Spiel der beiden Premier-League-Kontrahenten. Die vollen 90 Minuten des UEFA Supercups müsst Ihr wenn dann bei Sky sehen.

Eine Möglichkeit gibt es jedoch, dem zwingenden und vor allen Dingen langfristigem Abschluss eines Sky-Abonnements aus dem Weg zu gehen. Liverpool vs. Chelsea läuft nämlich auch in einem LIVE-STREAM - alle Infos dazu folgen.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea in TV und LIVE-STREAM? Die Übersicht

LIVERPOOL- CHELSEA live in voller Länge: TV Sky LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket / DAZN Re-LIVE DAZN Highlights DAZN

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea? Das letzte Duell

Das letzte Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea gab es im April 2019 in der Premier League. Dabei siegten die Reds mit 2:0 vor heimischer Kulisse an der Anfield Road.

Die Treffer erzielten Sadio Mane und Mohamed Salah binnen 120 Sekunden. Hier seht Ihr die VIDEO-Highlights.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea? Der Direktvergleich

FC LIVERPOOL (bislang 163 Spiele) FC CHELSEA 69 Siege 54 40 Remis 40 54 Niederlagen 69 243 Tore 220

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Chelsea? Der UEFA Super Cup in den letzten zehn Jahren