Die Reds zogen am Mittwochabend in die nächste Runde des englischen Ligapokals ein. Beim Gegner spielte ein Lieblingsspieler von Jürgen Klopp.

WAS IST PASSIERT? Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat am Rande des Viertelfinals im EFL Cup gegen West Ham United (5:1) verraten, dass er ein großer Fan von Hammers-Mittelfeldspieler Jarrod Bowen ist.

WAS WURDE GESAGT? Klopp lobte Gegner West Ham bei Sky Sports und konkretisierte: "Sie sind wieder gut drauf. In Europa sind sie weiter, das ist beeindruckend. Sie haben Verletzungsprobleme. Wenn (Michail) Antonio nicht da ist, liefert Bowen auf seiner Position ab. Ich muss gestehen: Er ist wahrscheinlich mein Lieblingsspieler, mal abgesehen von all meinen Spielern. Es ist klasse, wie er spielt und wie er sich entwickelt hat."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der gepriesene Bowen wechselte Anfang 2020 für rund 21 Millionen Euro Ablöse von Hull City zu West Ham. Dort entwickelte sich der 27-Jährige zum A-Nationalspieler. Bislang lief er fünfmal für die Three Lions auf.

Für West Ham bringt es Bowen in dieser Saison auf 22 Einsätze. Dabei erzielte der offensive Flügelspieler zwölf Tore und lieferte dazu noch vier Assists.

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem deutlichen Sieg gegen Bowens Hammers steht Liverpool im Halbfinale des Ligapokals. Dort geht es für Jürgen Klopps Schützlinge Anfang Januar gegen den FC Fulham. In der Premier League steht als Nächstes das Top-Spiel gegen Spitzenreiter FC Arsenal an. Los geht es am Samstag um 18.30 Uhr an der Anfield Road.