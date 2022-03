Wer hat Fußball erfunden? Wo und wann die populäre Sportart kreiert wurde

Fußball ist zweifelsohne die populärste Sportart der Welt - und Großereignisse wie die Weltmeisterschaft, bei der mehrere Hundert Millionen Menschen die Spiele verfolgen, sind der beste Beweis dafür.

Fußball ist für jedermann und wird überall gespielt: Auf der Straße, im Privatgarten, auf verlassenen Plätzen oder sonstigen Freiflächen jeglicher Art. Bei der Ballsportart spielt es zudem keine Rolle, ob man sich indoor oder im Freien aufhält. Selbst in Form von Videospielen kann man in den Genuss kommen und somit in fast allen Bereichen der Sportart nachkommen.

Aufgrund der Tatsache, dass es nur einen Ball, ein paar Spieler, einen beliebigen Spielort und die grobe Vorstellung eines Tores braucht, ist es wenig verwunderlich, dass Fußball nach und nach den Globus erobern konnte.

Ballspiele liegen in der Natur des Menschen und speziell der Fußball wie wir ihn heute kennen ist seit dem 19. Jahrhundert zum Fixpunkt des sozialen Lebens weltweit geworden.

Wer erfand den Fußball und wann? Wo hat “The Beautiful Game” seinen Ursprung? GOAL wirft einen Blick auf die Historie der Sportart.

Wer hat Fußball erfunden? Und wann?

Seinen Ursprung hat der heutige Fußball in England. Dort wurden von einem Fußballverband im Jahr 1863 erste Regeln festgelegt.

In seinem Grundsatz hat sich der Fußball seither wenig verändert. Natürlich wurden die Regeln des Sports immer weiterentwickelt, die Einführung des Videobeweises (VAR) ist das jüngste Beispiel. Doch der Rahmen und das Ziel des Spiels sind geblieben.

In England existierten zum damaligen Zeitpunkt verschiedenste Ausführungen des Fußballspiels, vor allem auf Rasenflächen öffentlicher Schulen wurden sie zum großen Teil abgehalten. Da es aber nur wenige Regeln gab, glich das Spiel einem Chaos.

Es gab einige Vorgaben, Beispiele hierfür sind die “Cambridge rules” oder die “Sheffield rules”, doch diese sorgten oft nur für Streitereien oder Verwirrung unter den Spielern.

Den klaren Erfinder des Fußballs auszumachen, ist schwierig, doch Ebenezer Morley wird gerne als Vater des Spiels bezeichnet.

Morley war nicht einer der vielen Schüler, die Fußball spielten, sondern er war der Gründer des Barnes Football Club. Eines Tages schrieb er einen Brief an die Zeitung “Bell’s Life” und machte somit den ersten Schritt zu einem geschichtsträchtigen Meeting, in dem letztlich die neuen Regeln des Fußballs festgelegt wurden.

Dieses Treffen fand am 26. Oktober 1863 in London statt, Verantwortliche von 12 Klubs nahmen daran teil und legten somit den Grundstein für die weitere Entwicklung.

Heute kontrolliert der Weltverband FIFA die Geschehnisse im Fußball weltweit. Gegründet wurde er 1904 und somit 41 Jahre nach dem englischen Verband FA.

Das IFAB (International Football Association Board) fungiert als Hüter des Sports. Es ist ein internationales Gremium, das Änderungen der Fußballregeln berät und beschließt. Verantwortlich ist auch hier die FIFA sowie die vier britischen Verbände aus England, Schottland, Wales und Nordirland.

Wie sahen die frühen Formen von Fußball aus?

Während sich viele Leute in England mit Stolz als Erfinder des Fußballs sehen, ist es Fakt, dass ähnliche Formen des Spiels an anderen Orten schon viel früher nachzuweisen sind.

Tatsächlich soll die früheste Form des Sports “Cuju” gewesen sein und während der Han-Dynastie, welche von 206 v. Chr. bis 220 n. Chr. ging, in China gespielt worden sein.

“Cuju” bedeutet übersetzt “gegen den Ball treten” und das Ziel war es, das Spielgerät in ein Netz zu schießen.

Das Benutzen der Hände war - wie auch bei den ersten Formen in England - verboten.

Auch im antiken Griechenland gab es ein dem Fußball ähnliches Spiel mit den Namen “Episkyros”.

Das stark teamorientierte Spiel wurde zwischen zwei Mannschaften von in der Regel 12 bis 14 Spielern mit jeweils einem Ball gespielt. Die Spielregeln erlaubten jedoch die Verwendung von Händen.

“Episkyros” war allerdings durchaus ein brutales Spiel mit viel Physis. Das von den Römern bekannte “Harpaston”, eine Mischung aus Handball und Rugby, soll sich später davon abgeleitet haben.

Wie man sieht, haben sich verschiedene Formen des Ballspiels im Laufe der Zeit über den gesamten Globus verstreut und nach und nach entwickelt.

Der englische Verband FA und die FIFA haben es geschafft, einen Standard zu etablieren, der von Fans weltweit geliebt oder selbst praktiziert wird. Der Rest ist Geschichte.