Wenn privates Kapital einen Verein rettet: Der AC Mailand als Blaupause für den modernen Fußball

Im Abschnitt „Cleats & Cashflows“ analysieren wir diese Entwicklung. Wir betrachten die Chancen, die diese Art von Investition bietet, aber auch die damit verbundenen Risiken. Diese Ausgabe ist der erste Teil einer Miniserie über den AC Mailand. Nachdem der Investor Elliott Management letzte Woche seine letzten Finanzanteile verkauft hat, ist es an der Zeit, auf die gesamte Zeit zurückzublicken, in der Elliott mit dem Verein verbunden war.

Elliott trat nicht als visionärer Klubbesitzer auf, sondern als finanzieller Retter. Im Jahr 2018 übernahm das Unternehmen den Verein, als Milan mit großen finanziellen Problemen und schlechtem Management zu kämpfen hatte. Elliott entschied sich für Stabilität statt Spektakel. Das Unternehmen konzentrierte sich darauf, finanzielle Risiken zu beseitigen, die Organisation zu verbessern und die kommerziellen und sportlichen Grundlagen des Vereins wieder aufzubauen. Diese Geduld wurde schließlich mit dem Meistertitel in der Saison 2021/22 belohnt, der eine neue Ära für Milan einläutete.

Private Equity wird in der internationalen Fußballwelt oft kritisiert. Gegner sagen, dass Investoren die Identität von Vereinen untergraben und den Fußball zu kommerziell machen. In „Cleats & Cashflows” setzen wir uns kritisch mit dieser Sichtweise auseinander. Diese Serie untersucht, wie Investoren, wenn sie richtig vorgehen, Vereine tatsächlich stabilisieren und ihnen manchmal sogar helfen können, ihre Identität wiederzufinden.

Diese Ausgabe ist der erste Teil einer vierteiligen Serie über den Einfluss von Investoren auf die beiden großen Mailänder Vereine: AC Milan und Inter. In beiden Fällen kam externes Kapital nicht als Luxusinvestition, sondern als notwendige finanzielle Rettung. Für beide Vereine erwies sich diese Unterstützung letztlich als wichtig, um finanziell gesund zu werden, die Vereinsführung zu verbessern und den Stolz der Fans auf ihren Verein wiederherzustellen.

Dieser erste Teil konzentriert sich auf den Wiederaufbau des AC Mailand unter Elliott Management. Der Artikel ist besonders aktuell, da er kurz nach der endgültigen Trennung von Elliott und dem Verein geschrieben wurde. Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass RedBird Capital den letzten Kredit von Elliott refinanziert hat. Dieser Kredit war Teil des Verkaufs des Vereins im Jahr 2022. Damit endet offiziell das Engagement von Elliott beim AC Mailand.

Dieser Moment bietet eine gute Gelegenheit, die Rolle von Elliott beim AC Mailand neu zu bewerten. Entgegen dem Klischee der knallharten amerikanischen Investoren zeigt das Beispiel des AC Mailand, wie institutionelles Kapital – wenn es sorgfältig eingesetzt wird – einem gefallenen Spitzenverein helfen kann, finanziell stabil zu werden, wieder auf dem Spielfeld zu konkurrieren und die Fans erneut stolz zu machen.

Berlusconi: ein goldenes Zeitalter mit schwachen Fundamenten

Der AC Mailand ist einer der erfolgreichsten Vereine in der Geschichte des Fußballs. Der Verein hat sieben Mal die Champions League, vier Mal die Klub-Weltmeisterschaft, neunzehn nationale Titel und fünf Mal die Coppa Italia gewonnen. Damit gehört der AC Mailand zur absoluten Elite des europäischen Fußballs.

Ende der 2010er Jahre schien dieser Erfolg jedoch immer weiter in die Ferne zu rücken. Im Juli 2018 übernahm Elliott Management die vollständige Kontrolle über den Verein, nachdem Eigentümer Li Yonghong eine Schuld in Höhe von 32 Millionen Euro nicht zurückzahlen konnte. Diese Übernahme war das Ende einer schwierigen Phase, die Jahre zuvor begonnen hatte: die sogenannte „Banter-Ära”. Zwischen 2013/14 und 2019/20 landete Milan oft im Mittelfeld der Tabelle und war weit von dem Niveau entfernt, das die Fans gewohnt waren. Für viele Fans fühlte es sich an, als hätte der Verein seine Identität verloren.

Dieses Gefühl wurde durch die Nostalgie für frühere Zeiten noch verstärkt. Unter Eigentümer Silvio Berlusconi war Milan für seinen Ehrgeiz und Glamour bekannt. Große Spieler wurden angezogen, erhebliche Investitionen getätigt und die Spiele im San Siro wurden unter dem Scheinwerferlicht der größten Stars des Weltfußballs ausgetragen.

Doch selbst in den letzten erfolgreichen Jahren zeigten sich bereits erste Risse in der Struktur des Vereins. Hinter den Trophäen und sportlichen Höhepunkten verbargen sich Probleme, die später zum Niedergang führen sollten.

Betrachtet man die finanziellen und sportlichen Grundlagen des AC Mailand während der Ära Silvio Berlusconi, wird deutlich, dass diese Probleme schon viel früher begonnen hatten.

Als Berlusconi den AC Mailand 1986 für rund 10 Millionen Euro übernahm, rettete er den Verein im Grunde genommen vor dem Zusammenbruch. Der AC Mailand war hoch verschuldet, und der vorherige Eigentümer, Giuseppe Farina, war sogar aus dem Land geflohen. Berlusconi machte den Verein sofort ambitionierter und baute den AC Mailand mit großen Investitionen zu einer Weltklasse-Mannschaft auf. Er holte Stars wie das berühmte niederländische Trio Van Basten, Gullit und Rijkaard. Gleichzeitig wurde der Erfolg des Vereins zunehmend mit Berlusconis geschäftlichen und politischen Ambitionen verknüpft.

Dies wurde in der Saison 2001/02 deutlich. Milan gab 146,5 Millionen Euro für neue Spieler aus, während nur 18,3 Millionen Euro durch Spielerverkäufe eingenommen wurden. Das bedeutete eine Nettoinvestition von 128,2 Millionen Euro. Diese Ausgaben fielen mit Berlusconis Rückkehr als italienischer Ministerpräsident zusammen. Die Investitionen in Milan waren daher nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig, sondern stärkten auch sein persönliches und politisches Image. Obwohl dieses Modell in sportlicher Hinsicht funktionierte, war es finanziell schwer aufrechtzuerhalten.

Die finanzielle Stabilität von Milan hing stark von Berlusconis Unternehmen Fininvest ab. Jahrelang glich dieses Unternehmen die Verluste des Vereins aus. Allein in den Jahren 2010 und 2011 zahlte Fininvest 71,7 Millionen Euro bzw. 68,9 Millionen Euro, um Defizite zu decken. Die Zahlen für 2010 zeigen, wie groß das Problem war: Milan hatte Einnahmen in Höhe von 227,7 Millionen Euro, gab aber 329 Millionen Euro aus. Die Differenz musste jedes Mal vom Eigentümer ausgeglichen werden.

Selbst in Jahren, in denen Milan Gewinne erzielte, wurde deutlich, dass der Verein finanziell nicht gesund war. Diese Gewinne waren hauptsächlich auf den Verkauf von Spitzenspielern und nicht auf eine stabile Geschäftstätigkeit zurückzuführen. So brachte beispielsweise der Verkauf von Andriy Shevchenko einen Gewinn von 31,5 Millionen Euro ein. Der Verkauf von Kaká brachte 4,6 Millionen Euro ein, und die Verkäufe von Zlatan Ibrahimović und Thiago Silva zusammen nur 5 Millionen Euro. Dies zeigte, wie abhängig Milan vom Verkauf wichtiger Spieler geworden war.

Darüber hinaus investierte der Verein nur sehr wenig in die Nachwuchsförderung. Für einen finanziell gesunden Verein ist die Förderung eigener Talente oft unerlässlich. Unter Berlusconi gelang es dem AC Mailand jedoch kaum, Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft zu bringen. Erst 2011 gelang dies Mattia De Sciglio. Der Erfolg wurde hauptsächlich gekauft und nicht aufgebaut. Als die finanzielle Unterstützung des Eigentümers ausblieb, wurde deutlich, wie anfällig der Verein tatsächlich war.

Am Ende von Berlusconis Amtszeit hatte Milan zwar kaum Schulden, aber der Verein arbeitete mit strukturellen Verlusten. Milan verlor jährlich mehr als 70 Millionen Euro und war vollständig von der Unterstützung des Eigentümers abhängig. Als diese Unterstützung wegfiel, traten die Probleme deutlich zutage.

Das chinesisch-europäische Glücksspiel: hohe Schulden, wenig Sicherheit

2016 wurde der AC Mailand für rund 600 Millionen Pfund von Sino-Europe Sports übernommen. Diese Übernahme sollte eine neue Ära des Erfolgs einläuten. Sie war Teil eines breiteren Trends, bei dem chinesische Investoren weltweit Fußballvereine kauften.

Anfangs herrschte großer Optimismus. Im Sommer nach der Übernahme gab Milan mehr als 200 Millionen Euro für neue Spieler aus, darunter Leonardo Bonucci und André Silva. Ende 2017 änderte sich die Situation jedoch schlagartig. Die chinesische Regierung führte strengere Regeln für ausländische Investitionen im Sport ein. Dadurch wurde es schwieriger, Geld an ausländische Vereine zu überweisen.

Dies hatte erhebliche Folgen für den AC Mailand. Die Übernahme wurde größtenteils mit geliehenem Geld finanziert. Als eine Refinanzierung unmöglich wurde und die Schulden zurückgezahlt werden mussten, kam es zu einer schweren Krise. Innerhalb von zehn Jahren war Milan vom Champions-League-Sieger 2007 zu einem Verein in finanziellen Schwierigkeiten geworden, der schließlich vom amerikanischen Hedgefonds Elliott Management übernommen wurde.

Für viele Fans war dies eine Demütigung. Sie hatten das Gefühl, dass die Identität des Vereins finanziellen Interessen geopfert worden war und dass Milan in die Hände hartgesottener Investoren aus der Finanzwelt gefallen war. Diese Ansicht erwies sich jedoch als nicht ganz zutreffend.

Die Erholung unter Elliott: Stabilität statt Spektakel

Unter Elliotts Führung begann für den AC Mailand eine Phase der Erholung. Dies wurde nicht durch große und riskante Ausgaben erreicht, sondern durch Disziplin und Struktur. Finanzielle Stabilität wurde wichtiger als schnelle Erfolge. Gute Unternehmensführung ersetzte Chaos und langfristige Planung ersetzte nostalgische Entscheidungen.

Elliotts Ansatz: Von der Krise zur Stabilität

Die Rolle von Elliott wird oft missverstanden. Das Unternehmen übernahm den Verein nicht, um schnelle Gewinne zu erzielen oder eine sportliche Vision durchzusetzen. Elliott musste eingreifen, weil Milan finanziell instabil war und das Überleben des Vereins gefährdet war.

Elliotts Sanierungsplan basierte auf drei Hauptzielen:

Beseitigung der größten finanziellen Risiken

Verbesserung der Unternehmensführung und Organisation

Stärkung stabiler kommerzieller Einnahmen

Verluste hinnehmen, um den Verein zu retten

Die Finanzzahlen von 2018 bis 2020 zeigen, dass Milan in den ersten Jahren unter Elliott finanziell noch nicht gesund war.

Die Betriebsverluste waren erheblich:

Saison 2017/18: Verlust von ca. 99 Millionen Euro

Saison 2018/19: Verlust von ca. 132 Millionen Euro

Saison 2019/20 (teilweise aufgrund von COVID-19): Verlust von ca. 187 Millionen Euro

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Verluste nicht durch neue Schulden oder den Verkauf von Vereinsvermögen gedeckt wurden. Stattdessen glich Elliott das Defizit mit eigenen Mitteln aus. Das Unternehmen investierte:

ca. 265 Millionen Euro im Jahr 2018/19

ca. 145 Millionen Euro im Jahr 2019/20

Die Befürchtungen der Fans, Elliott würde den Verein ausbluten lassen, erwiesen sich als unbegründet. Elliott verhielt sich wie ein Investor, der den Verein stabilisieren und seine Zukunft sichern wollte. Ein wichtiger Teil davon war die Stärkung der Marke AC Milan und die Steigerung der kommerziellen Einnahmen.

Kommerzielle Einnahmen: zuerst stabilisieren, dann wachsen

Hätte Elliott lediglich versucht, den Verein vor Risiken zu schützen, wären die Einnahmen wahrscheinlich stagniert. In Wirklichkeit geschah jedoch das Gegenteil. Die Finanzzahlen des AC Mailand zeigen, dass der Verein bewusst von einem instabilen und nicht nachhaltigen Modell zu einer stabileren Art der Einnahmenerzielung übergegangen ist.

Elliott führte eine neue Strategie ein, die sich auf die Steigerung der kommerziellen Aktivitäten des Vereins konzentrierte. Das Ziel war es, durch Sponsorenverträge und kommerzielle Partnerschaften stabile und langfristige Einnahmen zu erzielen.

Während der fünf Jahre, in denen Elliott mit dem Verein verbunden war, stiegen die Sponsoringeinnahmen von rund 38 Millionen Euro im Jahr 2018/19 auf rund 58 Millionen Euro im Jahr 2021/22.

stiegen die Sponsoringeinnahmen von etwa 38 Millionen Euro im Jahr 2018/19 auf etwa 58 Millionen Euro im Jahr 2021/22

verdoppelten sich die kommerziellen Einnahmen und Lizenzgebühren von etwa 11 Millionen Pfund auf etwa 25 Millionen Pfund

stiegen die Einnahmen aus Übertragungsrechten, teilweise aufgrund verbesserter sportlicher Leistungen, stark auf über 130 Millionen Pfund im Jahr 2021/22

Dieses Wachstum kam nicht von allein. Elliott investierte in erfahrene kaufmännische Manager und professionalisierte die Organisation. Casper Stylsvig (mit Erfahrung bei Manchester United und Fulham) und James Murray (ehemals Arsenal) wurden eingestellt. Elliotts Ziel war es, den AC Mailand weniger abhängig von zufälligen Einnahmen zu machen und stattdessen ein strukturelles kommerzielles Wachstum sicherzustellen.

Ein weiterer wichtiger Moment war die Neubewertung der Marke „Milan” im Jahr 2022. Der Verein bewertete die Marke mit etwa 174 Millionen Euro und nahm sie als immateriellen Vermögenswert in seine Bilanz auf. Dies geschah in Übereinstimmung mit italienischem Recht und verbesserte die Finanzlage und Glaubwürdigkeit des Vereins. Es brachte jedoch keine zusätzlichen Einnahmen oder Steuervorteile.

Mit anderen Worten: Es stärkte das finanzielle Image des Vereins, ohne seine Liquidität zu verändern. Dies steht im Einklang mit der Strategie von Elliott, die sich eher auf Stabilität als auf schnelle Gewinne konzentrierte.

Sportinvestitionen als Finanzstrategie

Elliott betrachtete Investitionen in Spieler nicht als gewöhnliche Ausgaben, sondern als Möglichkeit, den Verein stärker und stabiler zu machen. Eine gute Mannschaft sollte nicht nur sportliche Erfolge erzielen, sondern auch finanziell zur Zukunft des Vereins beitragen.

Um dies zu erreichen, wurde die sportliche Organisation gründlich umgestaltet. Clubikone Paolo Maldini wurde eine wichtige Rolle in der technischen Politik übertragen. Darüber hinaus wurde Hendrik Almstadt, der über Erfahrungen bei Goldman Sachs und der Investmentgesellschaft 3i verfügte, mit der Entwicklung eines datengestützten Scoutings und einer Talentanalyse beauftragt. Dies war keine emotionale Entscheidung, sondern ein bewusster Schritt in Richtung professionelles Management.

Dieser Ansatz zeigte sich auch bei Vertragsentscheidungen. Der AC Mailand entschied sich, mehrere teure Verträge nicht zu verlängern, auch wenn dies den Verlust von Spitzenspielern bedeutete. Das bekannteste Beispiel ist Gianluigi Donnarumma. Trotz seines Status als Top-Talent und Eigengewächs wechselte er ablösefrei zu Paris Saint-Germain, da keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt werden konnte. Sportlich gesehen war dies ein Verlust, aber finanziell blieb der Verein seiner Strategie treu: Milan wollte keine Verträge abschließen, die langfristige Risiken mit sich bringen würden.

Gleichzeitig konzentrierte sich der Verein stärker auf jüngere Spieler. Dadurch wurde Milan weniger abhängig von älteren Stars mit hohen Gehältern, wie beispielsweise Leonardo Bonucci. Das Ziel war nicht, weniger auszugeben, sondern flexibler zu werden. Jüngere Spieler haben in der Regel niedrigere Gehälter, können später mit Gewinn verkauft werden und geben dem Verein mehr Spielraum für Investitionen.

Diese Strategie spiegelt sich deutlich in den Zahlen wider. Im Oktober 2020 hatte der AC Milan trotz der Anwesenheit von Zlatan Ibrahimović den jüngsten Kader aller fünf großen europäischen Ligen. Das Durchschnittsalter der Mannschaft betrug 24,5 Jahre. Dies war kein Zufall, sondern Teil einer klaren Strategie, um sportliche Leistung und finanzielle Stabilität besser miteinander zu verbinden.

Investieren mit Kostenkontrolle

Die Konzentration auf junge Spieler bedeutete nicht, dass Milan weniger investierte. Allein in der Saison 2018/19 gab der Verein mehr als 150 Millionen Euro für Spielerrechte aus. Elliott investierte weiter, hielt aber gleichzeitig die Gehaltskosten streng unter Kontrolle.

Diese Kombination aus gezielten Investitionen, Gehaltsdisziplin und datengestütztem Scouting führte zu einer besseren sportlichen Leistung, ohne die finanziellen Probleme der Vergangenheit zu wiederholen.

Die Gehaltsdaten zeigen dies deutlich. Während die Einnahmen nach der Coronavirus-Pandemie stark stiegen, blieben die Gehaltskosten nahezu unverändert. Laut einer Analyse von Football Benchmark stiegen die Gehälter zwischen 2019/20 und 2021/22 nur geringfügig von 145 Millionen Euro auf 148 Millionen Euro.

Auch die Abschreibungskosten für Transfers sanken von rund 95 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 63 Millionen Euro im Jahr 2022. Dies lag vor allem daran, dass Milan sich stärker auf jüngere Spieler und die Förderung eigener Talente konzentrierte.

Gleichzeitig stiegen die Einnahmen deutlich schneller. Im gleichen Zeitraum stiegen die Kernumsätze des Vereins – d. h. ohne die Einnahmen aus Spielerverkäufen – von 164 Millionen Euro auf 287 Millionen Euro. Das entspricht einem Wachstum von 123 Millionen Euro oder 75 %.

Diese Entwicklung veränderte das Finanzmodell des AC Mailand grundlegend. In der Saison 2019/20 flossen noch 88 % der Einnahmen in die Gehälter, was finanziell riskant war. Bis 2022 war dieser Prozentsatz auf 52 % gesunken, ein Niveau, das als gesund und wettbewerbsfähig gilt.

Fazit: Der Wiederaufbau eines Vereins

Der Unterschied zwischen schnell steigenden Einnahmen und stabilen Kosten zeigt, wie Elliott den Verein strukturell reformiert hat. Der Investor strebte keinen schnellen Gewinn an, sondern wollte den AC Mailand für zukünftige Eigentümer und Investoren wieder attraktiv machen.

Durch die Absorption von Verlusten, die Professionalisierung des Managements und die Steigerung der kommerziellen Einnahmen legte Elliott den Grundstein für nachhaltiges Wachstum. Ohne diese Phase der finanziellen und organisatorischen Reformen hätte es keine stabile Zukunft und keinen erfolgreichen Verkauf des Vereins gegeben.

Als Stabilität auch sportlichen Erfolg brachte

Finanzielle Reformen führen nicht sofort zu besseren Ergebnissen auf dem Spielfeld. Im Fußball dauert es oft mehrere Spielzeiten, bis sich Veränderungen hinter den Kulissen in der sportlichen Leistung bemerkbar machen. Dies war auch beim AC Mailand unter Elliott der Fall. Aber als der Verein finanziell stabiler wurde und sich die Organisation verbesserte, begannen sich die Ergebnisse auf dem Spielfeld langsam aber sicher zu verbessern.

Milan feierte in der Saison 2020/21 sein Comeback im europäischen Fußball und wurde in diesem Jahr Zweiter in der Serie A. Außerdem erreichte der Verein sowohl 2018/19 als auch 2019/20 das Halbfinale der Coppa Italia. Dies waren keine zufälligen Höhepunkte, sondern Anzeichen dafür, dass Milan allmählich wieder stärker wurde. Der Höhepunkt kam in der Saison 2021/22, als der Verein italienischer Meister wurde. Dieser Titel fühlte sich nicht wie ein plötzlicher Erfolg an, sondern eher wie das Ergebnis eines mehrjährigen, sorgfältigen Neuaufbaus.

Die Erholung des AC Mailand kam nicht durch einen großen Transfer oder ein riskantes Glücksspiel zustande. Sie war vor allem das Ergebnis von weniger finanziellem Druck, klareren Entscheidungen und mehr Selbstvertrauen innerhalb des Vereins. Als sich die finanzielle Lage stabilisierte, konnte der AC Mailand Geduld bei der Zusammenstellung des Kaders, der Entwicklung der Spieler und der Unterstützung des Trainerstabs zeigen.

Diese Geduld erwies sich als entscheidend. Die Ruhe innerhalb des Vereins gab Trainer Stefano Pioli und Sportdirektor Paolo Maldini die Zeit, ein kohärentes sportliches Projekt aufzubauen. So konnte Milan an Kontinuität arbeiten, ohne immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Damit zeigte Elliott, dass private Investoren nicht unbedingt nur auf schnelle Ergebnisse aus sind. In diesem Fall ermöglichte finanzielle Stabilität tatsächlich sportlichen Erfolg.

Auch die Finanzzahlen bestätigen dieses Bild. In der Saison 2021/22 stieg der Umsatz von Milan im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent. Damit war Milan der einzige Verein unter den traditionellen italienischen Top-Clubs, der in diesem Jahr ein Wachstum verzeichnen konnte. Der Verein erzielte außerdem ein positives EBITDA von rund 30 Millionen Euro und reduzierte seine Nettoverschuldung von 101 Millionen Euro auf rund 28 Millionen Euro. Sportliche Leistung und finanzielle Stabilität verstärkten sich gegenseitig, genau wie Elliott es beabsichtigt hatte.

Als Milan schließlich den Meistertitel gewann, fühlte sich das weniger wie ein Wunder an, sondern eher wie eine logische Konsequenz der Politik. Der Verein hatte seine Struktur und Stabilität zurückgewonnen.

Bereit für eine neue Ära

Der Meistertitel 2021/22 bedeutete mehr als nur das Ende einer elfjährigen Durststrecke ohne Meisterschaft. Er markierte auch den Moment, in dem Elliott seine Arbeit beim AC Mailand als abgeschlossen betrachten konnte. Nicht weil das Gewinnen von Trophäen das Hauptziel war, sondern weil es zeigte, dass der Verein finanziell, organisatorisch und kulturell wieder gesund war.

Elliott versuchte nicht, die Identität des AC Mailand zu verändern, sondern sie zu stärken. Indem er Clubikonen wie Paolo Maldini eine wichtige Rolle gab und in die Nachwuchsförderung und die Clubkultur reinvestierte, fand der AC Mailand ein Gleichgewicht zwischen Tradition und Modernisierung. Der Club versuchte nicht, sich mit Gewalt relevant zu halten, sondern baute nach und nach eine klare Identität wieder auf.

Als Elliott ging, war der AC Milan nicht mehr auf finanzielle Soforthilfe von Aktionären angewiesen. Der Verein hatte seine Wettbewerbsfähigkeit, sein kommerzielles Wachstum und seine professionelle Organisation zurückgewonnen. Bemerkenswert ist, dass der sportliche Höhepunkt mit dem Eigentümerwechsel zusammenfiel. Nicht weil Elliott einen schnellen Gewinn erzielen wollte, sondern weil die Stabilisierungsarbeit abgeschlossen war. Der Scudetto war kein Glücksfall, sondern das Ergebnis einer Strategie, die über viele Jahre hinweg sorgfältig umgesetzt worden war.

Der Verkauf des Vereins an RedBird Capital war daher kein riskanter Schritt, sondern ein logischer nächster Schritt. Elliott übergab keinen anfälligen Verein, sondern eine Organisation, die für weiteres Wachstum bereit war. Milan vollzog den Übergang von Investitionen zum Überleben zu Investitionen zum Wachstum.

Auch nach dem Verkauf blieb der Einfluss von Elliott sichtbar. Die kürzlich erfolgte Refinanzierung des Darlehens, das Elliott damals gewährt hatte, zeigt, dass der AC Milan nun als finanziell stabile und zuverlässige Organisation angesehen wird. Dies ist eine stille, aber deutliche Bestätigung der umgesetzten Veränderungen.

Gordon Singer fasste es so zusammen: „Wir sind stolz auf das, was der AC Mailand seit der Übernahme durch Elliott im Jahr 2018 erreicht hat. Unter Elliott und später RedBird haben sich sowohl die finanzielle als auch die sportliche Leistung deutlich verbessert, und der Verein hat wichtige Trophäen gewonnen, darunter den Titel 2021/22. Die Leitung eines Vereins wie dem AC Mailand ist eine große Verantwortung, und wir wünschen RedBird viel Erfolg für die Zukunft.“

Elliott hat selbst keine Spiele für den AC Mailand gewonnen. Es hat jedoch dafür gesorgt, dass der Verein wieder in der Lage war, Spiele zu gewinnen.

Der nächste Teil dieser Miniserie, der noch in diesem Monat veröffentlicht wird, befasst sich damit, wie RedBird diese Grundlage übernommen hat und darauf aufzubauen versucht. Dabei verlagert sich der Fokus von Stabilität auf Wachstum, Medienentwicklung und langfristige Wertschöpfung in einer neuen Phase für den AC Mailand.



