Weltmeisterschaft: WM-Austragungsstätte "Stadion 974" in Katar wird abgerissen

Das Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea fand noch im "Stadion 974" statt, nun wird die Arena abgerissen.

WAS IST PASSIERT? Die WM-Spielstätte "Stadion 974" wird abgerissen. Noch am Montag schlug Brasilien im Achtelfinale Südkorea mit 4:1 in der Arena, aber schon während der Endrunde der Weltmeisterschaft soll das Stadion wieder verschwinden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Stadion verdankt seinen Namen den 974 Schiffscontainern, die ihm sein einzigartiges Aussehen verleihen. Zudem ist 974 die Telefonvorwahl von Katar. Aufgrund der Architektur ist der Abriss kein zeitintensives Unterfangen, schon vor der WM war klar, dass das Stadion noch während des Spielbetriebs dem Erdboden gleich gemacht wird.

DAS BILD ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Vielleicht kann man die Schiffscontainer in Zukunft noch als Basis eines weiteren WM-Stadions bestaunen. Denn verschiedenen Medienberichten zufolge könnten die Container in Südamerika zum Einsatz kommen, Uruguay bewirbt sich auf die Austragung der WM 2030. Ob das fußballverrückte Land den Zuschlag bekommt, ist noch unklar.