"Er wollte uns zum Weltmeister machen": Warum Pep Guardiolas Interesse an einer Nationalmannschaft abgeblockt wurde

Guardiola als Weltmeister? Das hätte bereits passieren können, wenn man einem Spieler Glauben schenkt. Doch bislang kam es aus einem Grund nicht dazu.

Pep Guardiola könnte nicht nur mehrfacher Meister, Champions-League-Sieger, sondern bereits Weltmeister sein. Jedenfalls, wenn man ihn gelassen hätte. Denn der spanische Trainer-Guru war anscheinend brennend daran interessiert, die brasilianische Nationalmannschaft zu übernehmen und hatte bereits detaillierte Pläne, diese zum Weltmeistertitel zu führen.

"Pep sagte, er wolle uns zum Weltmeister machen, und dass er schon eine komplette Strategie hat, wie wird den Weltmeistertitel holen können", verriet nun Mittelfeldspieler Fernandinho in einem Interview mit ESPN. Um welche Weltmeisterschaft es genau sich handelte, verriet Fernandinho nicht.

Pep Guardiola als Nationaltrainer Brasiliens? Darum kam es (noch) nicht dazu

Allerdings kam es nie zu dieser Zusammenarbeit. Aus welchem Grund, verriet Fernandinho, der bei bereits seit dem Antritt von Pep Guardiola 2016 unter dem Spanier spielt, ebenfalls: "Sie [die Verantwortlichen des brasilianischen Fußballverbandes, Anm. d. Red.] wollten es nicht. Sie sagten, dass sie nicht wissen, ob einen ausländischen Trainer akzeptieren würde", so Fernandinho weiter.

Eine Tatsache, die Guardiola selbst wohl bewusst gewesen ist, weshalb er seine Chancen auf ein Engagement an der Seitenlinie der Selecao selbst sehr gering eingeschätzt habe. "Er sagte, dass Brasilien und immer brasilianische und argentinische Trainer haben sollten", so Fernandinho in Globo Esporte. Da Brasilien "so viele Spieler hervorgebracht" habe, hätten sie auch "die Kapazität, großartige Trainer hervorzubringen", wird Guardiola von seinem Schützling weiter zitiert.

Brasilien, mit fünf WM-Titeln Rekordtitelträger, wartet schon seit 2002, als sich die Selecao im Finale von Yokohama gegen durchsetzte, auf einen Erfolg. Seit 2016 wird die Mannschaft von Tite trainiert, bei der WM in vor zwei Jahren kam das Aus im Viertelfinale gegen .

Guardiola blickt auf zahlreiche Erfolge als Trainer zurück

Als Vereinstrainer hat Guardiola bereits alles gewonnen, was man gewinnen kann. Mit dem , wo er von 2008 bis 2012 an der Seitenlinie stand, holte er zweimal die Königsklasse, dreimal die spanische Meisterschaft sowie zweimal die . Während seiner Zeit beim (2013-2016) wurde er dreimal Deutscher Meister und gewann zweimal den . Mit Manchester City dominierte er zweimal die Premier League und holte drei Jahre hintereinander den .

Mit Manchester City kann der Erfolgstrainer in der aktuellen Saison noch in der auf den europäischen Thron setzen. Am 7. August steht das Rückspiel im Viertelfinale gegen auf dem Programm. Das Hinspiel konnten die Skyblues mit 2:1 für sich entscheiden.

Der Vertrag von Guardiola bei City läuft noch bis 2021.