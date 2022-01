Weltfußballer 2021 heute: TV und LIVE-STREAM - alles zur Übertragung der Verleihung bei "FIFA The Best"

Am heutigen Montag, 17. Januar, wird einer der beiden großen individuellen Preise im Weltfußball vergeben: Bei einer FIFA-Gala 'The Best' in Zürich gilt es, die Frage zu klären, wer Weltfußballer 2021 gewesen ist. Drei Kandidaten sind noch im Rennen - aber nur einer kann es am Ende schaffen.

Für das Fußball-Jahr 2020 sicherte sich Robert Lewandowski von Bayern München den Preis. Der Pole ist auch diesmal einer der Kandidaten, sodass er seinen Titel noch verteidigen kann.

Neben der Wahl zum Spieler des Jahres 2021 gibt es noch zahlreiche weitere Auszeichnungen, die vergeben werden. Wir klären Euch auf, welche das sind - und sagen Euch, wo Ihr heute die FIFA-Gala im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

FIFA Weltfußballer 2021 heute im TV und LIVE-STREAM: Der Termin

Das Datum und den Ort der Veranstaltung haben wir Euch schon genannt: Die FIFA-Gala findet heute, 17. Januar, als virtuelle Show aus dem FIFA-Hauptsitz in Zürich statt.

Fehlt nur noch die Uhrzeit: Um 19 Uhr soll es losgehen, die Veranstaltung dauert bis ca. 20.30 Uhr, also anderthalb Stunden.

FIFA Weltfußballer 2021 heute im TV und LIVE-STREAM: Die Finalisten

Die wichtigste Wahl ist wohl die zum Weltfußballer des Jahres, doch natürlich gibt es auch das Pendant bei den Frauen: Auch die Weltfußballerin wird am heutigen Montag ausgezeichnet.

Zunächst gab es eine Shortlist mit elf bzw. zwölf Namen, aber am 7. Januar grenzte die FIFA dies auf jeweils drei Spieler:innen ein, die noch Chancen haben.

Hier sind die Finalistinnen und Finalisten:

Herren Damen Robert Lewandowski (FC Bayern) Lionel Messi (PSG)

Mohamed Salah (FC Liverpool) Jennifer Hermoso (Barca) Alexia Putellas (Barca)

Sam Kerr (FC Chelsea)

FIFA Weltfußballer, die Verleihung heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Die anderen Kategorien

Doch nicht nur die beste Spielerin und der beste Spieler des Jahres 2021 bekommen einen Preis. Auch für die Torhüter:innen und Trainer:innen des Jahres gibt es eine Auszeichnung.

Darüber hinaus wird auch das Tor des Jahres mit dem Puskas-Award geehrt sowie der Fairplay-Preis der FIFA vergeben. Außerdem gibt es noch die Top-Elf des Jahres bei den Frauen und den Männern, die sogenannten FIFA FIFPRO World 11.

Zur Wahl stehen bei den Trainer:innen und Torhüter:innen folgende Namen:

Welttrainer Welttrainer/in Frauenfußball Welttorhüter Welttorhüterin Thomas Tuchel (Chelsea) Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (Italien) Lluis Cortes (Barcelona) Emma Hayes (Chelsea)

Sarina Wiegman (England) Manuel Neuer (FC Bayern) Gianluigi Donnarumma (PSG)

Edouard Mendy (Chelsea) Ann-Katrin Berger (Chelsea) Christiane Endler (Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbe (PSG)

FIFA Weltfußballer 2021 heute live: Gibt es eine Übertragung?

Ein volles Programm also, das die Fußball-Fans heute bei der FIFA-Gala erwartet. Doch kann man sich die 90 Minuten aus Zürich auch im TV oder LIVE-STREAM ansehen und mit seiner Favoritin oder seinem Favoriten mitfiebern? Diese Frage klären wir in den folgenden Abschnitten.

FIFA Weltfußballer 2021: Die Übertragung heute im TV

Die gute Nachricht: Ja, es gibt eine TV-Übertragung der FIFA-Gala aus Zürich. Die schlechte: Ein Pay-TV-Sender hat sich die Rechte gesichert, sodass das Ganze nicht kostenfrei auf dem TV-Schirm zu sehen ist.

Sky zeigt die FIFA-Weltfußballer-Gala auf seinem Kanal Sky Sport News. Der war bis vor einiger Zeit noch kostenfrei zu sehen, doch das ist inzwischen nicht mehr so. Der Kanal kann nur empfangen werden, wenn Ihr zuvor ein Abonnement beim Anbieter aus Unterföhring abgeschlossen habt.

FIFA Weltfußballer 2021: Die Übertragung heute im LIVE-STREAM

Hier gibt es zwei gute Nachrichten: Ja, die FIFA-Gala wird im LIVE-STREAM übertragen - und viel wichtiger: Ja, das Ganze ist kostenlos. Denn Sky als Rechteinhaber zeigt die Veranstaltung im LIVE-STREAM - und stellt Euch diesen STREAM umsonst zur Verfügung. Auf skysport.de geht es um 19 Uhr los, alternativ könnt Ihr Euch natürlich auch über die App von Sky Sport zuschalten.

FIFA Weltfußballer 2021 heute live: Die Gewinner der letzten Jahre bei "The Best"

2020 sicherte sich Robert Lewandowski den Preis, doch wer hat in den Jahren zuvor gewonnen?