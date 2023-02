Weltfußballer 2022: Lionel Messi, Kylian Mbappé und Karim Benzema nominiert

Die drei Finalisten für die Wahl zum Weltfußballer 2022 stehen fest. Die Auszeichnung findet am 27. Februar in Paris statt.

WAS IST PASSIERT? Weltmeister Lionel Messi, Vizeweltmeister Kylian Mbappé und Champions-League-Sieger Karim Benzema sind die drei Finalisten für die Wahl zum Weltfußballer 2022. Das gab der Weltverband FIFA am Freitag offiziell bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gesucht wird der Nachfolger von Robert Lewandowski. Der polnische Stürmer hatte die Auszeichnung "The Best" zuletzt zweimal in Folge gewonnen. Auch in diesem Jahr stand der 34-Jährige, der im vergangenen Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt war, auf der Shortlist, schaffte aber nicht den Sprung unter die Top-3.

Favorit dürfte Messi sein, der Argentinien bei der WM in Katar zum ersehnten Titel geführt hatte. Im Finale setzte sich die Albiceleste gegen Mbappé und Frankreich durch. Der Stürmerstar der Franzosen erzielte allein im Endspiel drei Tore und wurde mit insgesamt acht Treffern Torschützenkönig des Turniers. Benzema verpasste die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt, gewann mit Real Madrid im vergangenen Mai allerdings die Champions League.

Die Auszeichnung "The Best" war von der FIFA als eigenständige Ehrung im Jahr 2016 eingeführt worden, zuvor wurde der Weltfußballer sechs Jahre lang in Kooperation mit France Football als "FIFA Ballon d'Or"-Sieger gekürt. Seither gibt es wieder zwei getrennte Auszeichnungen. Den Ballon d'Or 2022 hatte Karim Benzema gewonnen, die Verleihung fand allerdings bereits im Oktober statt. Die WM wird erst für den Ballon d'Or 2023 gewertet.

Im Gegensatz zum Ballon d'Or, bei dem ausschließlich Journalisten abstimmen dürfen, können für "The Best" auch die Trainer sowie Kapitäne der Nationalmannschaften an der Wahl teilnehmen, ebenso dürfen Fans ihre Stimme abgeben. Der Abstimmungszeitraum endete am 3. Februar. Der relevante Bewertungszeitraum für die Leistungen der Spieler wurde aufgrund der WM vom 8. August 2021 bis zum 18. Dezember 2022 festgelegt.

WIE GEHT ES WEITER? Die Auszeichnung des Titelträgers erfolgt im Rahmen einer Gala für die "The Best Football Awards" am 27. Februar in Paris.